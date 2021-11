La gripe aviar se expande por Asia y Europa

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus sigla en inglés) ha afirmado que la industria avícola vuelve a estar en alerta máxima por un incremento apresurado de casos de gripe aviar en Asia y Europa.

El virus es altamente patógeno y ha producido el sacrificio de millones de aves en estos dos continentes, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Millones de aves han sido sacrificadas como medida preventiva. Foto: iStock

Esta puede ser transmitida a seres humanos, por lo que las entidades sanitarias han estado en constante vigilancia de este brote por su potencial riesgo para la salud pública.



Según medios especializados, la patología ya ha sido identificada en 21 humanos residentes de China, quienes han sido diagnosticados con infecciones provenientes del subtipo del virus H5N6.



Los casos han sido hallados entre finales de 2020 y lo que va transcurrido de 2021, informó el medio ‘CNN’,



En la provincia de Chuncheon Book, en Corea del Sur, se notificó a la OIE sobre un brote de gripe aviar en una granja que contenía más de 770 mil aves de corral. Los animales fueron sacrificados para evitar contagios humanos y animales.



Lo propio hizo el Ministerio de Agricultura japonés, que notificó el pasado 10 de noviembre a las entidades sanitarias la identificación del virus en algunas aves de corral en la provincia de Akita, al noreste de ese país. Para este caso, el ministerio anunció que la variante del virus fue identificada como H5N8.



143 mil gallinas fueron sacrificadas como medida preventiva.



Brotes en Europa

Desde el pasado 1 de noviembre. En el Antiguo Continente, se vienen presentando un incremento considerable en casos de gripe aviar. En Alemania se notificaron dos infecciones de ese patógeno en una granja de Spree- Neisse con la variante H1N5.



Lo propio lo hace Francia, que ha decretado el confinamiento de las aves de corral por el incremento de casos del virus en diferentes países limítrofes. El Ministerio de Agricultura ha informado que tomará medidas preventivas para evitarla propagación del virus.



En enero del año en curso se reportó en territorio francés el sacrificio de casi 400 mil patos, según informó Loic Evain, Jefe Veterinario del Ministerio, a la agencia de noticias ‘AFP’.

Se ha decretado aislar a las aves de corral de la posible llegada de aves silvestres que puedan contagiarse y propagar el patógeno. Foto: iStock

Noruega ha notificado que se ha registrado la propagación de la infección en una bandada de 700 mil pájaros silvestres, muy cerca de la región de Rogaland. Una situación de suma gravedad, ya que la migración de estos especímenes puede trasladar el microbio a otros sectores de Europa.



Por ello, Bélgica se ha sumado a las medidas preventivas de otras naciones de confinar a todas aquellas aves que puedan estar en riesgo de contagio.



Cabe resaltar que en este país se registró un caso de la patología en un pato salvaje, lo cual encendió las alertas de una posible propagación del virus H1N5. El animal fue encontrado a las afueras de la ciudad de Amberes, la segunda más grande del país belga.

¿Cómo se transmite en humanos?

Usted puede contagiarse de un virus de tipo zootécnico si hace contacto con algún animal contagiado, en este caso aves que posean el patógeno de la gripe aviar. Esto no quiere decir que los alimentos o productos derivados de estos animales no puedan ser ingeridos, ya que hasta el momento no ha sido notificado por entidades sanitarias ningún riesgo en insumos extraídos de aves.



“Las aves infectadas alojan virus de la influenza aviar en la saliva, las membranas mucosas y las heces. Las infecciones en los seres humanos con los virus de la influenza aviar pueden ocurrir cuando el virus entra a través de los ojos, la nariz o la boca de una persona, o por medio de la inhalación”, afirma el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



“Esto pasa cuando el virus está presente en el aire (en gotitas o quizás en polvo) y una persona lo inhala o cuando esta persona toca algo que contiene el virus y luego se toca partes del cuerpo que puedan introducir el virus al microorganismo” agregó la entidad.

