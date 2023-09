La familia del colombiano Frank Ospina, que el pasado marzo presuntamente se suicidó en un centro de detención de inmigrantes adjunto al aeropuerto londinense de Heathrow, ha asegurado a la BBC que este había implorado ayuda y que estaba dispuesto a volver a Colombia.



La cadena pública británica menciona el caso de Ospina, que murió apenas un mes después de ser detenido mientras esperaba su deportación, en un reportaje sobre las condiciones en los centros de inmigrantes del Reino Unido, en un momento en que el Gobierno conservador endureció su política migratoria.



La BBC dice que el supuesto suicidio de Ospina, cuya familia mantiene que no presentaba anteriormente ningún problema de salud mental, incitó en ese momento a otros detenidos a tratar de quitarse la vida, un incidente que, junto con el fallecimiento del colombiano, las autoridades investigan.



Según la emisora, Ospina, de 39 años, era un licenciado en ingeniería que había llegado al Reino Unido a finales de 2022 para visitar a su madre, que residía en este país, con la intención de mirar posibles universidades.



El cuerpo de Ospina fue repatriado Foto: Cortesía

El ingeniero optó por inscribirse en un curso de Máster en España y, mientras esperaba su inicio el siguiente mayo, aceptó un empleo puntual lavando platos. Como no tenía permiso de trabajo, fue detenido en una redada de agentes de inmigración el 3 de marzo y llevado al centro de detención de Heathrow.



Su hermana Tatiana y su cuñado Julián Llano, que viven en Chile, le dijeron a la BBC que, tras su detención, su salud mental se deterioró rápidamente, hasta su aparente suicidio el 25 de marzo.



"Mi hermano era ingeniero civil y se graduó en la mejor universidad pública de Colombia", declaró la hermana. "Era trabajador y muy inteligente. Lo llevaron al límite de la cordura", afirmó.



La BBC ha tenido acceso a documentos internos del sistema de inmigración del Reino Unido, obtenidos por las organizaciones Liberty Investigates y Medical Justice, que indican que hay una creciente frustración entre los detenidos en esos centros debido a los retrasos en la resolución de sus casos, que además están teniendo un impacto muy negativo en su salud mental.

EFE

