Era la última hora de la tarde de este martes. Mientras los líderes de las mayores potencias del mundo se reunían en la turística ciudad indonesia de Bali durante la cumbre del G20, una explosión sacudió una pequeña zona en el este de Polonia, a unos pocos kilómetros de la frontera con Ucrania.



Muchos se preguntaban si la guerra en Ucrania había saltado a un país de la Otán y la Unión Europea como habían temido los agoreros desde que los tanques rusos entraron en Ucrania el 24 de febrero. El hecho puso a prueba a la Alianza Atlántica y a sus líderes.



El Gobierno polaco convocó a su Consejo de Seguridad Nacional y puso en estado de máxima alerta a sus Fuerzas Armadas. Lo sucedido no era sólo inédito desde el inicio de esta guerra, sino que nunca había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría los rusos tocaron territorio de la Otán ni los occidentales territorio del Pacto de Varsovia.



Empezaron a aparecer reacciones políticas. Desde Bali hasta Washington pasando por el cuartel general de la Otán en Bruselas. Si se confirmaba que la explosión la había provocado un misil ruso la guerra tomaba un cariz mucho más peligroso.



Aunque en un principio las reacciones de las autoridades ucranianas y algunos líderes europeos se apresuraron a acusar a Rusia, las reacciones no eran lo exaltadas que se podían prever.



Casi nadie hablaba de ataque hasta el punto de que algunos jefes de Gobierno europeos, como el primer ministro belga Alexander De Croo, sólo habló de “incidente” mientras el Gobierno polaco sólo confirmaba dos fallecidos.



La explosión se produjo poco después del horario de la mayoría de los noticieros de televisión en Europa, por lo que medio continente se fue a dormir pensando que tal vez Rusia había atacado a Polonia y que la guerra avanzaba hacia el centro del continente e implicaba de lleno a la Otán. Moscú lo negaba y desde Bali su canciller Serguei Lavrov acusaba a los polacos de haber orquestado una “provocación”.



Horas después, sobre todo tras las primeras informaciones de la inteligencia estadounidense, la tensión empezó a bajar. El presidente Joe Biden dijo en la madrugada europea, también desde Bali, que parecía “improbable” que lo que fuera que había caído en Polonia hubiera sido disparado desde Rusia.



Sin embargo, la situación deja varias lecciones. “Hay esencialmente varias preocupaciones. Una de ellas es que una guerra larga y amarga con fuerzas que luchan en tierra y misiles y proyectiles que vuelan por el aire creará accidentes e incidentes que pueden convertirse en algo más grande”, dice el diario The New York Times en el que analiza este incidente, aclarando que los combates ocurren muy cerca de territorio de la Alianza.

El secretario Jens Stoltenberg pidió reforzar el envío de sistemas antiaéreos para Ucrania. Foto: AFP

Lo cierto fue que la Otán preparó una reunión de última hora con sus embajadores para estudiar cómo iban a reaccionar. Polonia no parecía tener intención de pedir la activación (se necesita una decisión política) del artículo 5º del Tratado del Atlántico Norte, el que obliga a todos los Estados miembro a acudir con todos los medios disponibles, incluidos sus arsenales militares, en defensa del país “agredido”.



Sin embargo, los polacos sí parecían a primera hora de la mañana dispuestos a activar el artículo 4º. Es un paso menor que se limita a pedir consultas a los aliados cuando un Estado miembro siente amenazada su seguridad. ¿Pero estaba Polonia amenazada? A primera hora del miércoles pocos gobiernos europeos creían que esa fuera la situación real.



A esas horas empezó a conocerse realmente lo ocurrido. Un cohete antiaéreo ucraniano, disparado contra un misil ruso, se había desviado y había caído en territorio polaco. La mala suerte hizo que cayera sobre una zona poblada. Hoy todavía el Gobierno ucraniano niega esa explicación, pero tanto los polacos como la Otán la consideran cierta.



Fuentes de la Alianza Atlántica contaban a primera hora del miércoles que tanto ellos como los servicios diplomáticos de la Unión Europea llevaban meses advirtiendo de que un accidente así era un riesgo real porque Rusia estaba atacando objetivos militares y civiles ucranianos a pocas decenas de kilómetros de las fronteras de Moldavia o Polonia.



Lo del martes fue una explosión y salvo los dos muertos y el destrozo material no pasará a mayores, pero recuerda a Polonia y a los demás países vecinos de Ucrania y Rusia que la guerra está a sus puertas. La Otán tuvo que salir con un comunicado que recuerda la solidaridad entre sus Estados miembro y sus medios de disuasión para evitar que sean atacados, pero sin más para evitar una escalada que se hubiera debido a un accidente.

La explosión del misil en Polonia ocurrió cerca de la frontera con Ucrania. Foto: AFP

El secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg, señaló de todas formas a Moscú al asegurar que la culpa de la explosión en Polonia no es de Ucrania (suyo fue el cohete) sino de Rusia por constantes ataques aéreos masivos contra territorio ucraniano fronterizo con Polonia. Sin esos lanzamientos de misiles rusos no habría habido respuesta de los antiaéreos ucranianos ni explosión en Polonia.



“No hay indicación de que haya sido deliberado”, dijo Stoltenberg. Añadió que “nuestro análisis sugiere que fue un misil ucraniano para defenderse, pero quiero ser claro, esto no es culpa de Ucrania. Rusia es el último responsable”.



Stoltenberg también dijo que “no hay indicios de que Rusia esté planeando un ataque contra la Otán” y que la Alianza Atlántica “está preparada para situaciones así”, como las vivida el martes, “pues nos preparamos para momentos en los que ocurren estos accidentes”. Y dejó una lección para quienes fueron con prisas sin medir sus reacciones: “Para gestionar este tipo de accidentes se trata de ser firmes y reaccionar rápidamente, pero también de mantener la calma y evitar una escalada innecesaria”.



El mensaje de Stoltenberg se podría dirigir al ministro de Exteriores ucraniano Dimitro Kuleba. El martes acusaba a Rusia de “promover la teoría de la conspiración de que había sido un misil de la defensa aérea ucraniana el que había caído en Polonia, lo que no es cierto”. Kuleba había disparado en Twitter antes de que se supiera realmente qué había caído en Polonia.



Según explicó la Embajada polaca ante la Unión Europea a EL TIEMPO, su embajador Andrzej Sados dijo el miércoles a sus homólogos europeos que en esos momentos debían “mantener la calma y la cabeza fría”. Sados explicó a sus colegas embajadores que la explosión había sido provocada “por la agresión Rusia en Ucrania y el lanzamiento masivo de misiles que tuvo lugar el martes”.

Este es uno de los edificios afectados por el lanzamiento de misiles rusos. Foto: EFE

Un duro invierno

En el terreno, el conflicto no parece que vaya a dar tregua. Se acercan los meses de invierno y en los apagones provocados por los bombardeos rusos afectan cada vez más a Ucrania. Hasta ahora, los ataques han destruido “casi la mitad” de la red energética ucraniana y ya afecta a unos 10 millones de ciudadanos.



"Casi la mitad de nuestro sistema energético quedó fuera de servicio", declaró este viernes el primer ministro ucraniano, Denys Chmygal, en una conferencia de prensa en Kiev junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.



Rusia bombardea las infraestructuras energéticas de Ucrania desde octubre y el Ministerio ruso de Defensa aseguró que todos los objetivos, tanto militares como energéticos, habían sido destruidos. Los últimos ataques se produjeron el jueves y coincidieron con las primeras nevadas.



Para hacer frente a esta situación, las autoridades de Kiev han pedido a sus aliados en Europa el envío adicional de gas para las bajas temperaturas. Sin embargo, el viejo continente también se acerca a una temporada donde los altos costos del producto por cuenta de la tensión que mantienen Bruselas y Moscú por las sanciones que se les han impuesto a las empresas gasíferas rusas.



Mientras tanto, la contraofensiva ucraniana parece que se está acercando cada vez más a Crimea, la península que fue anexionada por Moscú en 2014. Luego de liberar Jersón, esta zona constituye una puerta de entrada a esa zona que se ha vuelto un enclave ruso.



Rusia anunció el viernes que estaba llevando a cabo "trabajos de fortificación" para "garantizar la seguridad de los crimeos".



La seguridad de Crimea pasa “principalmente por medidas que deben aplicarse en el territorio de la región de Jersón”, declaró Serguéi Aksionov, el gobernador impuesto por Moscú.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS