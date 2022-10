La 'bomba sucia' que, según Moscú, Ucrania pretende detonar en su propio suelo no es un artefacto nuclear sino una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos destinados a ser diseminados en forma de polvo durante la explosión.



Rusia afirmó este lunes que Ucrania entró "en la fase final" para la fabricación de su 'bomba sucia', una amenaza que fomenta Moscú desde el domingo y que los aliados occidentales de Kiev rechazaron con firmeza.



Lea también: La guerra en Ucrania: ¿una amenaza actual para la unidad de la Unión Europea?

"Según las informaciones de las que disponemos, dos organizaciones ucranianas tienen instrucciones específicas para crear la denominada 'bomba sucia'. Su trabajo entró en la fase final", declaró en un comunicado el teniente general Igor Kirillov a cargo en el ejército ruso de las radiaciones, productos químicos y biológicos.

Facebook Twitter Linkedin

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.. Foto: EFE

Si Rusia dice que Ucrania estaría preparando algo, eso solo significa una cosa: que Rusia ya ha preparado todo eso FACEBOOK

TWITTER

Según él, "el objetivo de esta provocación es acusar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva en Ucrania y lanzar así una potente campaña antirrusa en el mundo", acusó, considerando que Kiev buscaba "intimidar a la población local y aumentar el flujo de refugiados en toda Europa".



"Si Rusia dice que Ucrania estaría preparando algo, eso solo significa una cosa: que Rusia ya ha preparado todo eso", reaccionó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusando a Moscú de intentar justificar una escalada en el conflicto.

¿Qué es la bomba sucia?

El término 'bomba sucia', también llamada "dispositivo de dispersión radiológica" (DDR), designa cualquier artefacto que, al detonarse, disemina uno o varios productos química o biológicamente tóxicos (NRBC: nuclear, radiológico, biológico o químico). Ese tipo de bomba no está considerado como un arma atómica, cuya explosión resulta de la fisión (bomba A) o de la fusión (bomba H) nucleares y provoca inmensas destrucciones en un amplio radio.



La fabricación de una bomba atómica requiere unas tecnologías complejas de enriquecimiento de uranio. Mucho menos complicada de fabricar, la 'bomba sucia' utiliza un explosivo convencional y su principal objetivo es contaminar una zona geográfica y a las personas que allí se encuentren, tanto con radiaciones directas como por la ingestión o inhalación de materiales radioactivos.



"Una bomba sucia no es un 'arma de destrucción masiva' sino un 'arma de perturbación masiva' que principalmente busca contaminar y dar miedo", resume la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos (U.S. NRC).

Una bomba sucia no es un 'arma de destrucción masiva' sino un 'arma de perturbación masiva' que principalmente busca contaminar y dar miedo FACEBOOK

TWITTER

El principal peligro de una "bomba sucia" viene de la explosión y no de la radiación. Solo las personas que están muy cerca del lugar de la deflagración se verían expuestas a unos niveles de radiación capaces de causar una enfermedad grave inmediata.



Sin embargo, el polvo y el humo radioactivos pueden propagarse más lejos y representar un peligro para la salud en caso de inhalación del aire o de ingestión de alimentos o agua contaminados. Los materiales radioactivos necesarios para la elaboración de ese tipo de artefacto se suelen utilizar en hospitales, centros de investigación y establecimientos industriales o militares.



"Las sustancias radioactivas que provienen de instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear utilizadas en la central nuclear [ucraniana] de Chernóbil pueden utilizarse" para fabricar una bomba sucia, señaló el lunes en un comunicado el general ruso Igor Kirillov, encargado de sustancias radioactivas y productos químicos y biológicos en el ejército ruso.

En marzo de 2016, la célula terrorista responsable de los atentados con bomba en Bruselas había previsto fabricar una 'bomba sucia' radioactiva, tras vigilar por video a un 'experto nuclear' belga.



AFP.

Más noticias