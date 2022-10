La Corporación Británica de Radiodifusión, más conocida como BBC, siglas en inglés de British Broadcasting Corporation, servicio público de radio y televisión, celebra su primer siglo de vida con el mismo reconocimiento, respeto y admiración con que el mundo acaba de despedir a la más longeva soberana británica de todos los tiempos.



Eso, a pesar de los drásticos recortes presupuestarios que ha tenido que hacer y a las dificultades que enfrenta. Es que la BBC no es el Gobierno o un grupo económico, sino parte de la identidad de los británicos, una expresión de su cultura.

“Define al Reino Unido, nos otorga una voz. Gracias al poder de la radio, por primera vez se creó la sensación de que todos los británicos estábamos escuchando al mismo tiempo, como una comunidad”, describió Robert Seatter, jefe de historia de la cadena.Cada semana la BBC llega a una audiencia de unos 492 millones de personas, de acuerdo con el informe 2021-2022 del grupo de radiodifusión pública.

Durante un siglo ha tratado de mantener su misión original de “informar, educar y entretener”, principios que han sido la base de todo lo que hace, según James Stirling, a cargo de las celebraciones del centenario.



Por eso la BBC “se ganó a pulso su prestigio en América Latina. Un prestigio basado en los principios que siempre defendió, como la objetividad y la inclusión de los distintos puntos de vista sobre un tema, sin tomar partido”, dice a EL TIEMPO el periodista peruano-británico Javier Lizarzaburu, que trabajó 15 años con BBC como productor, editor y corresponsal en Washington.

“Los principios editoriales basados en valores éticos, independencia, justicia y exactitud (fairness and accuracy) del periodismo que se hace en la BBC fueron el principal aprendizaje en mi carrera. Para mí es un honor haber trabajado allí”, complementa la periodista venezolana, radicada en Miami, Lyng Hou Ramírez, la primera productora contratada por la BBC para integrar el equipo que abriría su oficina en el sur de la Florida a mediados de los 90.

Por su reconocido estándar mundial de buen periodismo, todos los medios de comunicación de América Latina que entraban en contacto con el Servicio Latinoamericano de la BBC “expresaban el mismo respeto y admiración que sentimos los que trabajamos allí”, resalta Lizarzaburu.

La BBC opera bajo el mandato de una carta real que garantiza su independencia frente a controles políticos o comerciales, pero, pese a eso, su línea editorial nunca se ha escapado de las críticas.



“Es una radiotelevisión nacional pública que, al mismo tiempo, tiene que obligar al Gobierno a rendir cuentas. Siempre hay tensión entre esas dos facetas y han existido puntos de conflicto y confrontación, pero eso hace parte de la esencia de la BBC”, subraya Seatler.



Primeros pasos

Creada por un grupo de soñadores de las telecomunicaciones en un apartamento de Londres el 18 de octubre de 1922, la BBC transmite actualmente en 40 idiomas y solo su servicio en inglés, BBC World Service, que opera las 24 horas, ha alcanzado récords de audiencia media semanal como el de 183 millones de escuchas en 2007.



La primera comunicación que emitió la BBC un mes después de fundada hace cien años fue un boletín de noticias con base en agencias de noticias y el pronóstico del tiempo. El locutor en inglés Arthur Burrows, director de programación, “leyó el boletín dos veces, primero rápidamente y después más lento, para que los escuchas pudieran tomar nota si lo deseaban”, cuenta la BBC.

Arthur Burrows inaugurando la BBC desde la casa Marconi. Foto: Archivo BBC

El Servicio Mundial de la cadena es en la actualidad el más grande difusor del mundo en términos de alcance, idiomas y audiencias.



Empezó a funcionar oficialmente el 19 de diciembre de 1932, cuando el rey Jorge V envió el primer mensaje real navideño a los angloparlantes del Reino Unido y de otras partes del mundo.



Por los micrófonos de la BBC han desfilado desde entonces las voces de famosos como la del cineasta estadounidense Orson Welles (1915-1985), director de Ciudadano Kane (1941), considerada una de las obras maestras del cine mundial, y la del escritor indio George Orwell, reconocido por sus novelas políticas de ficción como 1984, publicada en 1949, y Rebelión en la granja.



También han pasado las de decenas de talentosos escritores, periodistas y locutores hispanoamericanos como la del colombiano Antonio Caballero (1945-2021) o, antes de él, la del exiliado español Ángel Ara, director de radioteatro y documentales del Servicio Latinoamericano (1944), quien, con otros exiliados, preparó icónicos documentales para nuestra región.

Cuando se inauguró el Servicio en Español en 1938, fue el locutor colombiano Jorge Camacho quien leyó el primer boletín sobre la triunfal entrada de Adolf Hitler a Viena, el 14 de marzo, que después se leyó, por primera vez, en portugués.Camacho también transmitió el discurso de saludo de sir John Reed, director general de la BBC, para los oyentes de América Latina en el boletín inaugural del servicio regional y anunció el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre de 1939.

Al finalizar la Guerra, la BBC transmitía casi seis horas diarias en español en las que, además de noticias, se incluían temas de ciencia y literatura, entre otros.



El español fue el segundo idioma, después del árabe, en el que la BBC transmitió fuera del inglés.

En América Latina, cerca de 100 estaciones de radio llegaron a transmitir los programas del Servicio Latinoamericano de la BBC. En Colombia, por ejemplo, lo hizo RCN radio, en la época en que la dirigía Juan Gossain.



Las emisiones de radio en español cesaron en 2011, pero la BBC continúa informando en este idioma en internet y en otras plataformas y redes sociales. El Servicio Latinoamericano pasó a llamarse BBC Mundo.



Importancia regional

Fue la mejor escuela de periodismo internacional que pude tener. Un lugar lleno de creatividad y originalidad donde aprendí a hacer radio de una manera muy profesional FACEBOOK

Para los periodistas hispanoamericanos, la BBC marcó un hito en los servicios informativos y ha sido una gran e insustituible puerta de salida hacia el profesionalismo de calidad.



“Fue la mejor escuela de periodismo internacional que pude tener. Un lugar lleno de creatividad y originalidad donde aprendí a hacer radio de una manera muy profesional, y con muchos efectos y sonidos, que trasladaban al oyente al mismo lugar donde estaba ocurriendo la noticia. Viajé por todo el mundo, reporteando y produciendo programas, especialmente por toda América Latina”, dice a EL TIEMPO la periodista venezolana-británica Mariusa Reyes, que trabajó 20 años con el Servicio Latinoamericano y en el de inglés de la BBC.

“Durante mi carrera allí tuve la oportunidad de comenzar a hacer radio en inglés, trabajando tanto para otros departamentos del Servicio Mundial de la BBC como para algunas de sus estaciones de radio locales en Londres, fui corresponsal extranjera en varios países de la región y en Estados Unidos”, añade.



La BBC fue un centro de acogida y desarrollo para los periodistas, escritores y pensadores hispanoamericanos perseguidos y expulsados de sus países, especialmente por las dictaduras militares del Cono Sur durante los años 60 y 70 del siglo pasado y, antes de eso, de España, por la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).



Su imparcialidad editorial fue puesta a prueba durante la “guerra de las Malvinas”, un conflicto armado desatado entre Argentina y el Reino Unido en 1982, el único registrado en el continente entre una potencia nuclear y un Estado latinoamericano.Se afirma que ante la negativa de la BBC de convertirse en el medio de propaganda inglés, el Ministerio de Defensa británico decomisó un transmisor del Servicio Mundial para utilizarlo.

Pero, antes de eso, la brutal persecución y censura contra los periodistas y el periodismo latinoamericano, especialmente en el Cono Sur, que desataron las dictaduras militares, también desafiaron y enriquecieron el ejercicio profesional y ético de la BBC.



“En un continente como el nuestro, donde la información tendía a ser manipulada políticamente o que estaba en manos de grupos de poder, la llegada de una información independiente marcó una diferencia fundamental”, afirma Lizarzaburu.

Los cambios y desafíos

Pero, para la periodista mexicana Elva Narcia, directora de Derechos Humanos y Género de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y quien trabajó como productora sénior de la BBC durante 15 años, la importancia de la cadena para América Latina ya no es la de antes.“El papel de la BBC hoy no es el mismo que el de los años de la radio de onda corta. Internet cambió la dinámica al democratizar el acceso a la información”, afirma.

Reconoce que la BBC no solo fue un referente fundamental para la prensa de América Latina, pero pregunta: “¿Lo sigue siendo? Tengo mis dudas”, responde.



No obstante destaca que su paso por la BBC marcó el rumbo de su desarrollo profesional.

“Si no hubiera pasado por Londres no habría llegado a Afganistán, Pakistán, Sudán, Etiopía. El desenvolverme en un ambiente multicultural, multilingüe, en medio de una gran diversidad de valores, creencias, ideologías, me ayudó a desarrollar resiliencia, tolerancia, respeto al diferente y, eventualmente, me trajo a donde estoy actualmente: a la defensa y promoción de los derechos humanos”.



La BBC viene enfrentando las críticas, sobre todo de los conservadores, presiones oficiales y los desafíos de los cambios producidos por la era digital.

En enero, por ejemplo, la administración de Boris Johnson no solo congeló, por dos años, el impuesto audiovisual con que se financiaba, en momentos en que la inflación se acercaba al 10 %, sino que habló de abolirlo definitivamente.



En mayo, la BBC anunció un plan de ahorro masivo de 500 millones de libras al año, que suprimió unos 1.000 puestos de trabajo de un total de cerca de 22.000; fusionó algunos canales y pasó otros a difusión únicamente por internet. A eso se sumó el éxodo de seguidores, sobre todo de jóvenes, hacia plataformas digitales.

Muchos se interrogan hoy por el futuro de la BBC y reconocen que los desafíos son grandes si no se logra demostrar el valor agregado que tiene frente a las plataformas digitales.



Por eso, no sobra aconsejar lo que dicen los más sabidos: resistir sin desistir y continuar trabajando para encontrar nuevos caminos y no merecernos el olvido.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO