Un dispositivo de 1,2 metros puede la lanzar explosivos, sobrevolar un objetivo de guerra y mantenerse en el aire durante 30 minutos, además de alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora.

De acuerdo con Bulletin of the atomic sciencist o científicos atómicos se trataría de un dron fabricado por la empresa rusa Kalashnikov. Esta es la empresa que también fabrica los fusiles de asalto Ak-47.



La oficina de prensa de la compañía rusa indicó: “Se ha recomendado la entrada en servicio del nuevo dron de ataque. Se espera que los suministros en serie comiencen en 2022”.



(Lea también: Francia: Le Pen recorta distancia a Macron en los sondeos presidenciales)



El nombre de esta tecnología que muchos catalogan como un robot es ZALA Aero KUB-BLA. De hecho, según la publicación de los científico, el dron ya fue visto cerca de Kiev, en Ucrania, y las imágenes fueron difundidas por Telegram, en marzo pasado.

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-BLA loitering munition. https://t.co/O832OSUKSm pic.twitter.com/cXzuwgciut — Rob Lee (@RALee85) March 12, 2022

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-