El patriarca Kirill, responsable de los cristianos ortodoxos rusos desde 2009, puso a su iglesia al servicio del presidente Vladimir Putin, con el que comparte su ambición de una Rusia conservadora y fuerte, y apoyó la ofensiva de Moscú en Ucrania.



Desde hace muchos años, el dirigente religioso, de 75 años, no duda en mostrarse bendiciendo armas y misiles, ni en justificar la represión de la oposición y de los medios independientes.



El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR), es un pilar clave y defensor a ultranza del sistema creado por el presidente ruso, Vladímir Putin, y ahora candidato a las sanciones de la Unión Europea (UE) por su apoyo a la invasión rusa a Ucrania.



"No queremos combatir con nadie, Rusia nunca ha atacado a nadie. Maravilla que un poderoso y gran país no haya atacado a nadie, solo ha defendido sus fronteras", ha dicho el jerarca ortodoxo en plena marcha de la campaña militar en el territorio ucraniano.



Kirill, cuyo padre supuestamente bautizó al de Putin, tiene todas las papeletas para convertirse en el primer cabeza de una Iglesia con decenas de millones de feligreses sometido a sanciones internacionales.



Él, igual que Putin, también ve a Ucrania y a Bielorrusia como países "hermanos" que debieron permanecer bajo la férula de Moscú, y no como naciones diferentes.

"El Patriarca tomó personalmente la decisión de ser uno de los ideólogos del sistema político creado por Putin", dijo a Efe el teólogo Serguéi Chapnin, que trabajó durante quince años para el Patriarcado de Moscú.



En su opinión, Kirill se ha convertido en uno de sus principales aliados del jefe del Kremlin "hasta el punto de justificar la guerra en Ucrania".



"Quisiera recordar a los autores de la iniciativas sancionadoras que el patriarca de Moscú y toda Rusia Kirill proviene de una familia que durante decenios fue perseguida por su fe durante la beligerante herejía comunista", afirmó el miércoles Vladímir Legoida, uno de los portavoces de la IOR, en su canal de Telegram.

Kirill, el patriarca ortodoxo ruso Foto: EFE

El patriarca ha multiplicado las declaraciones de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania.



El 27 de febrero, tres días después del inicio de las hostilidades, Kirill había calificado de "fuerzas del mal" a los detractores de las ambiciones rusas en el país vecino.



En abril, llamó a los rusos a "estar unidos" para combatir a los "enemigos exteriores e interiores".



El papa católico Francisco, que se entrevistó con Kirill en marzo, había instado al patriarca "a no utilizar el lenguaje de la política y sí el de Jesús" El apoyo de Kirill a Vladimir Putin no es en absoluto una sorpresa.



Kirill, que en 2009 sucedió al difunto patriarca Alexis -quien había reconstruido la Iglesia tras la caída de la URSS y de su sistema ateo-- ha convertido la ortodoxia rusa en una verdadera maquinaria político-religiosa al servicio del Kremlin.

¿Cuál es la trayectoria de Kirill?

Nacido el 26 de diciembre de 1946 con el nombre secular de Vladímir Gundiáyev, Kirill fue entronizado en 2009.



En 1965, a los 19 años, entró en el seminario de su ciudad natal de Leningrado (hoy San Petersburgo) y se hace monje cuatro años más tarde. Accede a su primer puesto diplomático desde 1971 y en 1989 dirige el departamento de relaciones exteriores, equivalente de un ministerio de Asuntos Exteriores.



Esta carrera ha alimentado las sospechas de estrechos vínculos con el KGB, los servicios secretos, que se apoyaban en la institución eclesial para espiar a los fieles.



Su trayectoria no ha estado exenta de escándalos: en 1997, cuando a la sazón era metropolita de Smolensk y Kaliningrado, el periódico Moskovski Komsomoletsk publicó un artículo sobre la licencia concedida a la IOR para importar libre de impuestos tabaco y alcohol, en el que se llamaba a Kirill el "metropolita del tabaco".



El futuro patriarca no se querelló ni contra el diario ni contra el periodista para evitar, según afirmó el metropolita Iliarión, entonces obispo de Viena y Austria, un escándalo que dañaría aún más a la Iglesia.



La importación libre de impuestos de tabaco y alcohol fue un privilegio que concedió a la IOR el Gobierno del primer presidente la Rusia postviética, Boris Yeltsin, para compensarle las pérdidas que sufrió durante el período comunista, del que finalmente se beneficiaron numerosos intermediarios.



Un regalo, un reloj de pulsera que había recibido hacía unos años, volvió a situar a Kirill en 2009 en el foco de la prensa por motivos ajenos a los religiosos. Durante una visita pastoral a Ucrania la prensa local reveló que se trataba de un Breguet que cuesta 30.000 dólares.

Patriarca Kirill.



“No queremos pelear con nadie, Rusia nunca ha atacado a nadie. Es asombroso cuando un país grande y poderoso no atacó a nadie, solo defendió sus fronteras”.



Menudo 🤡 Los rublos de Putin para mentir descaradamente esté personaje. pic.twitter.com/9G3iR4L5S2 — Jorge (@_Jorge_BCN) May 3, 2022

Kirill, quien hizo votos de pobreza cuando tomó los hábitos de monje, insistió en que la fotografía publicada por la prensa ucraniana fue un montaje y que con su indumentaria no puede usar reloj de pulsera durante los servicios religiosos.



Pero la misma imagen, con el reloj de marras, fue publicada en una página web oficial del Patriarcado de Moscú. Nada más difundirse la fotografía, ésta fue retirada por los administradores de la página.



La polémica quizás no hubiera ido más allá si no hubiera sido por que volvieron a publicar la imagen, en esta ocasión retocada: sin el reloj, pero se observaba claramente su reflejo en el barniz de la mesa donde el patriarca apoyaba su brazo.

El año pasado, Putin, que se confiesa creyente ortodoxo, impuso a Kirill la orden de San Andrés, la mayor distinción del país.



Kirill nunca ha escatimado elogios para Putin: en 2012 calificó la elección de Putin como un "milagro de Dios" y al propio mandatario como "el único defensor del cristianismo en el mundo".



En 2012, proclama que el reinado de Putin es "un milagro de Dios" tras la crisis postsoviética de los años 1990. El mismo año, un acontecimiento simboliza toda la severidad conservadora de este religioso con barba gris.



Cuatro jóvenes encapuchadas, que forman el grupo de punk Pussy Riot, penetran en la catedral del Cristo Redentor, la principal de Moscú, para cantar una canción anti-Putin.

Tres de ellas fueron arrestadas y condenadas a penas de prisión .

Kirill rechaza los llamados a la misericordia y denuncia en cambio una "blasfemia", y asegura que "el diablo reía". Desde entonces, recuerda regularmente que el fiel ortodoxo jamás debe protestar.



Para él, las grandes manifestaciones tras la detención en enero de 2021 del opositor Alexei Navalni revelaron una "crisis en el seno de la joven generación" Kirill es también detractor de la homosexualidad y elogia la ley deseada por Vladimir Putin que prohíbe "la propaganda de la homosexualidad a los menores", texto considerado por las ONG como un instrumento homófobo.



El jerarca de la IOR también recordó que Rusia había recibido hace décadas promesas de la OTAN de que no iba a expandirse al este, algo que no se cumplió. Kirill también aseguró que la situación actual en Ucrania le causa "un gran dolor" porque la Iglesia rusa tiene fieles a ambos lados de la frontera.



Por ello, preguntó al papa cómo ambas Iglesias pueden "influir en el estado de cosas", según el comunicado de la IOR.



"¿Cómo podemos contribuir a la pacificación de los beligerantes con el único objetivo de lograr el fortalecimiento de la paz y de la justicia?", dijo el patriarca ruso a Francisco, según la nota.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

