Kimia Koushesh es una colombiana que lucha en contra de la discriminación de todo tipo (de género, de raza, de orientación sexual) y lo hace allí donde esté. Ahora desde España y antes desde Colombia.



Realmente no naciste en Colombia, aunque te criaste allí…

Soy iraní de nacimiento, de donde es toda mi familia. Mis papás decidieron mudarse a Colombia cuando yo tenía cuatro años. Desde entonces estuve todo el tiempo allá. Cuando me preguntan de dónde eres, digo que soy de iraní de nacimiento, pero colombiana de corazón, que es mi hogar y donde me crie.



De hecho estudiaste en la Universidad de los Andes. Cuéntanos de tu trayectoria y cómo terminaste en Sevilla, donde estás ahora



En Colombia tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de los Andes, de donde me gradué como ingeniera química. También estuve un tiempo trabajando con mis papás, que me mostró un poco la cultura del Medio Oriente, y viajando alrededor de Colombia. Tras la graduación estuve en Dow Chemical en Colombia. Durante los tiempos de la pandemia, en busca de una nueva aventura y de crecimiento profesional, me fui a realizar mi máster. Estuve dos años en Barcelona en ESADE y después conseguí una práctica en Amazon. La vida me presentó a trabajar a Sevilla.

Cuando estudiabas en la escuela de administración de empresas ESADE recibiste un reconocimiento, un premio de alguna manera, porque fuiste incluido en una lista muy importante como una de las alumnas más brillantes de los másteres de negocios. Cuéntanos sobre eso



Yo me vine a hacer el MBA en busca de un poco de trayectoria y conocimiento de negocios. Estuve trabajando en Dow en la parte comercial, en ventas y me di cuenta de que me hacia falta conocimiento un poco más en la parte de administración y negocios, y en búsqueda de ese conocimiento me fui a ESADE, en Barcelona, ​​donde siempre habia soñado con vivir. Me encanta el fútbol y soy una gran fan del Barça. Nunca pensé que fuera a encontrar más caminos hacia mi propósito y lo que me motiva más…



Me acuerdo perfectamente: el día que empecé el máster con la ilusión de aprender de negocios, estaban hablando de que había un nuevo rol de inclusión dentro de nuestro consejo estudiantil y sentí que me habló al corazón. Pensé que iba superalineado con la persona que soy y con los propósitos que tenía antes de trabajar. Tuve la oportunidad de ser la primera persona en este rol dentro de la universidad y realicé diferentes actividades en compañía de mis otros compañeros. Entre ellos, algo que nosotros llamamos charlas de elefantes, una semana totalmente dedicada a inclusión en universidades y una fiesta multicultural. Y me dio la oportunidad de acercarme uno a uno a los 183 estudiantes que éramos en el MBA.



Siento que eso además me permitió conectar con empresas como Amazon que están muy alineadas en este tema y pude realizar mi práctica. Encontré justamente lo que el futuro tenía para mí. Muchas veces buscamos algunos reconocimientos con mucho esfuerzo, pero a veces cuando hacemos las cosas porque realmente nos apasionan y con autenticidad van saliendo. Al final de la graduación tuve la oportunidad de dar el discurso de grado, me gané uno de los premios de ESADE y con esos reconocimientos me nominaron para la lista de “Best and Bright”, que es una lista de Poets & Quants, una plataforma de MBAs globales, donde ponen el ranking de las mejores universidades. Me incluyeron en la lista de los cien graduados brillantes del mundo en 2023. Puedo representar a Colombia, a Irán, a las mujeres y todas las etiquetas llevo.

¿Cómo eran específicamente las actividades para crear conciencia de la inclusión?



Fue un reto dificil al ser la primera persona que tenia este rol. Pude diseñarlo como a mí me gustara y tuve la fortuna de compartir con 180 estudiantes de 40 nacionalidades distintas, con mentalidades distintas. Cuando hablaba con cada una de estas personas me daba cuenta de que cada uno tenia una historia para contar. Una historia que se perdía cuando estábamos en grandes y grupos al final no nos conocíamos, no estábamos hablando realmente de nuestras preocupaciones, metas y propósitos. La charla de los elefantes básicamente se sujeta de sentarnos y hablar de ese elefante que hay en la sala y que normalmente por miedo al qué dirán no abordamos.



El primero que tuvimos fue sobre multiculturalismo en nuestro MBA y conversamos sobre cómo enfrentamos cada uno nuestra diversidad. En grupos de diez o doce personas hablamos abiertamente de los estereotipos y de cómo las imágenes de las personas están ligadas a las noticias internacionales. Eran salas sin filtro donde por dos o tres horas nos hacíamos preguntas y creamos un espacio seguro para hablar de estos temas que normalmente cargamos. Hablamos sobre equidad de género, raza y creamos espacios de vulnerabilidad. Creo que la mayor enseñanza que llevamos fue que todos alguna vez nos hemos sentido discriminados, todos tenemos a veces miedo de hablar y es muy bueno saber que la gente está dispuesta a escuchar.



¿Cómo se compara la discriminación entre Colombia y España?



Tenía cuatro años cuando me mudé a Colombia de Irán y me acuerdo perfectamente cuando yo era chiquita y me preguntaban qué quería ser cuando grande. Normalmente una niña respondería “doctora”, “policía”, “chef”… Y con cinco años yo decía: “le quiero mostrar al mundo que no soy terrorista”. Muestra la profundidad de que una niña de cinco años está pensando en un tema tan fuerte.



En Latinoamérica a veces no utiliza idea del Medio Oriente ni en Medio Oriente tiene idea de Latinoamérica. Cuando viajaba a Irán me decían que en Colombia vivimos en la selva, y cuando estaba en Colombia me decían que los iraníes vivimos en el desierto y somos terroristas.



A medida que fui creciendo y con el desarrollo de la comunicación y las redes sociales se ha despertado un mundo muy distinto, donde cada vez tenemos más perspectiva de las cosas. En España aprendió muchísimo, vio que hay diferencias en cada país en términos de equidad, de racismo, de estereotipos, de orientación sexual. Cargamos con una discriminación interna e inconsciente.

Y dado tu experiencia y lo que ha compartido con tus compañeros, ¿qué podemos hacer para combatirla?



Esa es la pregunta con la que me despierto todos los días y que me motiva a seguir adelante. En el transcurso de mi vida, tuve que mostrar en Colombia cómo son los iraníes, luego cómo es una mujer colombiana en el mundo, luego me volví ingeniera… Entonces soy iraní, musulmana, latina, mujer, ingeniera y cada vez que voy avanzando voy cargando más etiquetas. Cada interacción que nosotros tenemos muestra una idea de lo que somos, cada interacción que nosotros compartimos con una persona puede cambiar la mentalidad con respecto a todas las etiquetas que cargamos.



Es una responsabilidad que al final viene con los privilegios de cada uno de nosotros donde estemos. Yo me considero una persona muy privilegiada por la mezcla de culturas que ha tenido, por las oportunidades que ha tenido, pero creo que mi privilegio viene con esta voz de cómo cambiar la opinión de las personas. Creo que debemos empezar desde acciones muy pequeñas del día a día como preguntarle a una persona realmente cómo está, cuál es su historia.



Conocer la historia de las personas nos permite entender qué ha pasado, de dónde ha venido ya dónde vamos. También hay que estar abiertos y vulnerables a compartir las nuestras. Cada interacción es una oportunidad de cambiar una perspectiva y de poco a poco dar nuestro granito. Asi que hay que preguntar y escuchar. El reto mas dificil es escuchar y estar abiertos.

¿Cómo ha influido el desarrollo de las redes sociales en la discriminación?



Eso demasiado controvertido. Hay momentos en donde obviamente una red social permite poner opiniones de todas partes y abrirlas al mundo de manera muy expuesta. Hay otros en que se trata de estrategias de marketing para seguir moviendo redes. De todas maneras, creo que ha cambiado en términos de que las noticias llegan más rápido a todas partes del mundo. Ahora bien, también depende del criterio y las intenciones de la persona. Es una gran plataforma para que la información llegue. Diría que tiene partes positivas, pero también puede ser al final un tiro al aire.

Ahora en España hay una gran polémica porque un jugador del Real Madrid fue víctima de insultos terribles por ser de raza negra y, además, apareció un muñeco con una camiseta de él puesta colgada de un puente. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que en España que se ha empeorado últimamente o que en estos actos masivos la gente se deja llevar y saca esa parte oculta que da que dominan otros aspectos?



Es algo que me parte el corazón. Soy una gran fan del fútbol, ​​pero nunca creo que el fútbol deba cruzar estos límites. Hay algo muy importante en la pregunta que me haces y es el rol que juegan las masas, que me parece el mayor peligro. Tal vez una persona como tal no piensa de esta forma, pero cuando está en masa cae ante esa presión colectiva de expresar algunas formas y sentimientos o pensamientos que son incorrectos. Creo que es uno de los peligros que tenemos como sociedad cuando no somos capaces de alejarnos de esas masas.



Definitivamente hay algo muy curioso en el mundo del fútbol: es una plataforma demasiado fuerte. Cuando ocurre un Mundial, para todo el mundo. El país que gana colapsa. Tiene un poder gigante. Parece inimaginable que los jugadores sigan teniendo que pasar por esta situación. Siento mucha admiración porque se requiere mucho coraje para salir públicamente y decirme siento discriminado. Se siente discriminado y aun asi tiene que mantener la calma, tiene que lidiar con eso y tratar de mostrarle al mundo por qué se está equivocando. Ahora está teniendo un rol de cambiar perspectivas y cambiar personas. Es lamentable lo que está sucediendo, pero me parece admirable que Vinicius haya encontrado la voz para pararse y espero que sirva de manera de aprendizaje y como un canal para seguir rompiendo estos estereotipos, que están ocultos pero al menos ahora están saliendo a la luz.

¿Hay una nota de optimismo ahí?



Si no lo hubiera, seria solamente algo muy triste. Creo que hay que buscarle el lado positivo. Cuando me ha pasado algo similar a mí, siento que es muy duro en el momento, pero que es una oportunidad para cambiarles a muchas personas la perspectiva y es un camino para seguir haciendo cambios.

¿Qué sigue ahora para ti?



ESADE fue ese canal que me mostró cómo son los negocios, pero sobre todo me dio la oportunidad de conocerme, de ver mis sueños, de decir que esto es lo que realmente quiero. Comienzo una carrera laboral en Sevilla, pero eso no cambia que quiera seguir siendo portadora de una voz que aumente los temas de diversidad e inclusión a donde quiera que vaya. Es una conversación que siempre voy a tener. Tengo planes de poder seguir publicando al respecto de mis dos países, Irán y Colombia, y ver cómo seguir aportando poco a poco. Pongo la plataforma abierta de esta invitación a cualquier persona que quiera hablar conmigo y trabajar juntos en este trabajo colectivo.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

MADRID