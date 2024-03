La princesa de Gales Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y está recibiendo quimioterapias

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este viernes en un video compartido en redes sociales que fue diagnosticada con un cáncer y que ya comenzó un tratamiento de "quimioterapia".

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo Kate.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

El anuncio llega después de que el rey Carlos III , del cual no se conocen mayores detalles. Además, la noticia se conoce tras dos meses de especulaciones y rumores acerca del estado de salud de Kate, de 42 años. confirmó en febrero que también padece un cáncer , del cual no se conocen mayores detalles. Además, la noticia se conoce tras dos meses de especulaciones y rumores acerca del estado de salud de Kate, de 42 años.

"Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo", dijo.

Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento.

Kate describió estas últimas semanas como momentos "muy duros" para su familia y aseguró que la noticia cayó como un "impacto enorme" sobre toda su familia.

"Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha costado tiempo explicar todo a (sus hijos) Jorge, Carlota y Luis de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarles de que estaré bien", agregó.

La princesa de Gales también pidió "tiempo, espacio y privacidad" durante el tiempo que le lleve el tratamiento.

Vestida con un suéter de rayas, con el pelo suelto y sentada en un banco al aire libre, Kate recordó en su mensaje a todos aquellos afectados por cáncer y les pidió que no pierdan la esperanza.

El Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- señaló que no van a revelar más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni sobre la duración del tratamiento y reivindicó el "derecho a la privacidad médica".

Las reacciones y mensajes de apoyo a la princesa de Gales

Luego de que se conoció la noticia sobre la enfermedad de la princesa de Gales, líderes mundiales ya empezaron a pronunciarse y a enviar mensajes de apoyo.

La Casa Blanca dijo que tiene sus "pensamientos" están con Kate, mientras que la oficina del primer ministro británico, Rishi Sunak, le deseó una pronta recuperación a la princesa de Gales.

Semanas difíciles para Kate

El misterio y los rumores sobre las razones de su operación y la larga ausencia, en la que la princesa permanece invisible, generó rumores y especulaciones. Incluso los tabloides, entregados al encanto de Kate, se interrogan sobre esta falta de transparencia.

El 8 de febrero, en su primer compromiso público tras la operación, el príncipe William no dio ninguna información sobre el estado de salud de su mujer, limitándose a agradecer el apoyo recibido, por la intervención de su esposa y tras el cáncer diagnosticado a su padre, el rey Carlos III.

Los rumores crecieron el 27 de febrero cuando William anuló in extremis su presencia en una ceremonia en memoria de su padrino, el rey Constantino de Grecia, en el Castillo de Windsor, por "razones personales".

Kensington se vio casi obligado a intervenir y en un comunicado a la prensa afirmó que la convalecencia "va bien".

El 4 de marzo, la primera foto de la princesa tras su operación apareció en la prensa estadounidense.

En la instantánea se veía a Kate con gafas oscuras en un auto conducido por su madre. La imagen no fue reproducida por la prensa británica, respetando el compromiso sobre su privacidad, aunque se hizo eco de ella.

Al día siguiente, el anuncio en el sitio Internet del Ministerio de Defensa británico de que la princesa participaría en junio en un desfile militar sembró confusión.

El Palacio de Kensington no confirmó la presencia de Kate y fuentes de la realeza indicaron que no fueron consultados.

La mención de la presencia de Kate fue retirada la noche de ese 5 de marzo del sitio Internet.

El domingo 10 de marzo, coincidiendo con el día de la madre en Reino Unido, Kensington difundió una foto oficial de Kate sonriente, rodeada de sus tres hijos, la primera desde su operación.

Un día después, Kate admitió que la foto fue retocada, lo que relanzó las especulaciones. El príncipe Enrique no realizó ningún comentario en sus dos apariciones públicas del lunes.

El Palacio de Kensington excluyó difundir la imagen original sin las manipulaciones realizadas.

