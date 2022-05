Kasia Gallanio, exprincesa de Qatar, fue hallada muerta en su casa de Marbella, en España, informaron las autoridades locales. Los primeros datos apuntan a que la mujer falleció por una sobredosis de medicamentos, aunque aún no se conocen los detalles de la autopsia.



Según trascendió, Gallanio, de 45 años y exesposa de Abdelaziz bin Khalifa al-Thani, tío del emir de Qatar, fue encontrada sin vida el domingo, tras el aviso de una de sus hijas, menor de edad, que permanecía en Francia y que no había conseguido establecer contacto con su madre desde hacía cuatro días, reportó el diario francés Le Parisien.



Fuentes policiales confirmaron que el portero de la finca del complejo de departamentos Playas del Duque, de Puerto Banús, franqueó el paso a la vivienda a varios agentes, a las 8 del domingo, tras la alerta de su hija.



Cuando llegaron los agentes, encontraron a la mujer muerta en la cama sin signos de violencia. A falta de la autopsia, una de las hipótesis que barajan los investigadores es que la muerte pudo producirse tras el consumo de alguna sustancia tóxica, como adelantó el citado diario francés.



Batalla legal

La separación de Gallanio (de doble nacionalidad, polaca y norteamericana) del jeque Al-Thani provocó una sonada batalla legal por la custodia de sus tres hijas menores en 2012, en un caso que se ha ido prolongando sin resolución. El pasado 19 de mayo, el tribunal judicial de París desestimó las demandas de la mujer, que en noviembre había pasado varios meses hospitalizada y que, según el diario francés, era propensa a las crisis nerviosas y a las curas de desintoxicación. Esto llevó a un juez a aplazar el caso hasta obtener una evaluación psicológica de la mujer para comprender mejor la situación familiar.



Según Le Parisien, una de las hijas de la pareja denunció a mediados de abril haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de su padre cuando tenía entre 9 y 15 años, unas acusaciones que el entorno del jeque catarí desmiente, pero que han llevado a la Fiscalía de París a abrir una investigación por agresión sexual agravada, a cargo de la brigada de policía de protección de menores.



“Mi clienta se vio devastada por esta decisión. Creo que, sobre todo, ha muerto de pena”, asegura en el diario parisino su abogada, Sabrina Boesch, que se encuentra en España con las dos hijas mayores de Gallanio, que tuvieron que identificar a su madre este lunes.



El padre, de 73 años, no les dirige la palabra y solo les cubre los gastos de “hoteles modestos o alojamientos de corta duración”, mientras que la menor de las hermanas, de 15 años, vive en su casa, un palacio de 5000 metros cuadrados en la avenida Montaigne de París, “aislada del mundo y en situación de abandono escolar”, según el diario.