Justicia rusa impone a Navalni 30 días de prisión preventiva

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, recibió este lunes 30 días de prisión preventiva durante una vista judicial celebrada en las dependencias de la policía en las afueras de Moscú donde se encuentra desde que fue detenido anoche a su regreso de Alemania.



"Me impusieron 30 días de prisión preventiva, hasta el 15 de febrero de 2021", escribió

Navalni en su cuenta de Twitter desde la misma sala.



La actuación del Kremlin abre un nuevo frente de tensión con Occidente, pues ya desató una fuerte condena internacional y puede traducirse en nuevas sanciones contra Rusia.



"Esto es el grado máximo de ilegalidad (...) ¿Por qué la vista del tribunal transcurre en la policía? No lo entiendo", dijo Navalni al comienzo del juicio en un vídeo publicado por sus colaboradores en las redes sociales.



El opositor ruso fue detenido este domingo a su regreso a Rusia desde Alemania, donde permaneció varios meses para recuperarse de un presunto envenenamiento en su país.



Los servicios penitenciarios rusos (FSIN) buscaban desde finales de diciembre al carismático activista anticorrupción y enemigo jurado del Kremlin, al que acusan de violar las condiciones de una condena con suspensión de pena de 2014.



Cuando Navalni, de 44 años, se disponía a entregar su pasaporte en el control de fronteras junto con su mujer, Yulia, varios policías lo detuvieron.

“Alexéi fue detenido sin explicar el motivo (...). No me dejaron acercarme a él” tras haber pasado la frontera, indicó su abogada, Olga Mijailova, poco después del aterrizaje del avión en el aeropuerto moscovita de Sheremetievo.



Pedidos de liberación y sanciones

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió la "liberación inmediata" de Navalni.



"Estamos profundamente preocupados por la detención de Alexéi Navalni y pedimos su liberación inmediata y que se respete su derecho a un debido proceso conforme al Estado de derecho. Reiteramos nuestro llamado a una investigación exhaustiva e imparcial sobre su envenenamiento", dijo en un tuit el Alto Comisionado, dirigido por la chilena Michelle Bachelet.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó de “inaceptable” su detención y pidió a Moscú su liberación “inmediata”, al igual la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, Francia, Reino Unido, Finlandia, Alemania y organizaciones de derechos humanos.



Jake Sullivan, futuro asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de EE. UU., Joe Biden, instó también a la liberación del líder opositor y dijo en Twitter que los ataques en contra “no solo son una violación de DD. HH., sino una afrenta al pueblo ruso, que quiere que se escuche su voz”.



Alexei Navalni y su esposa, Yulia Navalnaya, en el avión en el que viajaron a Moscú. Foto: Alexei Navalni. Efe

Además, los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, así como Polonia y Ucrania, no solo condenaron la detención de Navalni, sino que demandaron la adopción de nuevas sanciones.



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, apremió a la Unión Europea (UE) a dar una "respuesta rápida" a la detención de Navalni, que calificó de "un intento más de intimidar a la oposición democrática" en Rusia.



La UE y el Reino Unido ya aprobaron en octubre pasado sanciones por el caso

Navalni a seis destacados miembros de la Administración rusa, a la que se considera responsable de su "intento de asesinato" con la sustancia Novichok, entre los que se encuentra el jefe de del Servicio Federal de Seguridad (FSB).



También Ucrania pidió a la comunidad internacional que adopte "medidas más decisivas" contra Rusia, sobre el que ya pesan sanciones por el intento de asesinato en 2018 en la ciudad británica de Salisbury del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia con Novichok.

Previa advertencia

Los servicios penitenciarios advirtieron el jueves pasado que detendrían a su llegada a Navalni, a quien reprochan incumplir, cuando estaba en Alemania, las condiciones de la condena de 2014, que lo obliga a presentarse al menos dos veces por semana ante ellos.



Desde finales de diciembre, el opositor también es objeto de una nueva investigación por fraude, por sospechas de haber gastado para su uso personal 356 millones de rublos (unos 4,8 millones de dólares) de donaciones.



“Aquí estoy en casa. No tengo miedo (...), ya que sé que tengo razón y que los casos contra mí están completamente montados. No tengo miedo de nada y los llamo a no temer nada”, declaró Navalni a su llegada a Moscú, poco antes de su detención.



Aunque aterrizó en el aeropuerto de Sheremetievo, su llegada estaba prevista inicialmente en el aeródromo moscovita de Vnukovo, donde las autoridades detuvieron allí a decenas de sus aliados.



AFP Y EFE

