Matthew Nicklin, juez del Tribunal Superior de Londres, rechazó este martes permitir que el rey emérito, Juan Carlos I, recurra al fallo que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso presentada en Inglaterra por su ex amante Corinna Zu Sayn-Wittngstein.



No obstante, el ex monarca español podrá pedir el permiso para recurrir a ese dictamen -emitido el pasado jueves- directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados indicaron que harán.



En su demanda, Zu Sayn-Wittngstein acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de "agentes" a su servicio. Esas acciones, según la demandante, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos.



El fallo dictado el pasado 24 de marzo, por el mismo juez Nicklin, afirmaba que "Cualquiera que sea el estatus que tenga el acusado según la ley y la Constitución españolas, ya no es un soberano o un jefe de Estado que le otorga inmunidad personal".



La demanda impuesta por Corinna Zu, data de finales del año pasado, argumentando a su vez que el rey emérito no podía ser cobijado por la inmunidad tras su adjudicación en el año 2014.



De manera reciente Juan Carlos pudo librar el juicio en España tras el fallo a favor en el que la Fiscalía de su país archivara las tres investigaciones en su contra, en las que s le vinculaba por casos de corrupción durante su reinado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

