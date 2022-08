La Corte de Apelaciones del Reino Unido rechazó este lunes posponer más allá del martes la retirada del apoyo vital al niño de 12 años Archie Battersbee, que según los médicos se encuentra en muerte cerebral. El joven se encontraba en estado de coma desde el pasado 7 abril, luego de haber practicado un reto de Tik Tok.



El Gobierno británico había pedido al tribunal que valorara la petición del Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de mantener los mecanismos de respiración y alimentación asistida mientras evalúa su caso.

La decisión de la corte argumenta que la carta de derechos en la que se sustenta ese comité "no es parte de la ley del Reino Unido" y considera que no sería "apropiado" incorporar a las decisiones judiciales británicas.



“El tratado no forma parte del derecho del Reino Unido (...) y no es apropiado que este tribunal aplique un tratado internacional no incorporado (en la ley) en su toma de decisiones", argumentó el juez que lleva el caso.



El 15 de julio, la Justicia ya concluyó que continuar ofreciendo apoyo vital al niño es "contrario a sus mejores intereses". La madre del menor, Hollie Dance, lo encontró inconsciente con una cuerda atada alrededor de su cabeza y cree que pudo haber sufrido un accidente cuando participaba en un reto viral a través de redes sociales.



De acuerdo con la ley británica, el gobierno puede intervenir cuando los especialistas médicos y los padres de los menores no están de acuerdo con el tratamiento prestado a los niños. En este tipo de casos los derechos de los infantes priman sobre la custodia de los progenitores y sus decisiones.



Según relató su madre, Holly Dance, este acto es “crueldad extraordinaria y Archie tiene derecho a que las decisiones sobre su vida y su muerte (...) sean revisadas por un organismo internacional de derechos humanos".



Así las cosas, se espera que en la tarde de este martes 2 de agosto se retire el soporte vital y se dictamine de una vez por todas el fallecimiento de Ander Batterbee pese a las peticiones familiares de dejarlo conectado por un tiempo más prolongado.

¿Cuál fue el reto viral que dejó en coma a Archie Battersbee?

No son nuevas las muertes de menores de edad que se han presentado producto de riesgosos retos que se viralizan en las plataformas virtuales. Ya se vio con el ‘jeugo de la ballena azul, que dejó al menos casi una docena de niños fallecidos en 2017.



Ahora, se ha venido imponiendo como tendencia el ‘Blackout Challenge’, un tred que intenta simular los efectos que se producen cuando una persona es sometida a una llave de 'mata león', un movimiento de artes marciales que intenta asfixiar al contrincante.



Este, según reportan medios internacionales, habría sido el artífice de la muerte cerebral de Archie Battersbee y por el cual la justicia británica estaría en un pleito legal con sus padres para no desconectarlo del soporte vital a pesar de haberse declarado la muerte cerebral del joven.



Según reportaron algunos medios en Estados Unidos, este reto ya se ha cobrado la vida de 82 menores de edad en lo que va de 2022 en ese país.

