Embajadores de la UE hablan del acceso de Colombia a las vacunas

El pasado 14 de abril el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la diputada del Parlamento Europeo y médico Chrysoula Zacharopoulou, candidata propuesta conjuntamente por todos los países que integran la Unión Europea, fueron nombrados copresidentes del Covax, el mecanismo de cooperación global para llevar las vacunas contra el covid hasta los lugares más remotos del planeta. Nos enorgullece mucho esta alianza colombo-europea en el tema más crítico que enfrentamos hoy como seres humanos, como gobiernos y como sistema de cooperación global.

A poco más de un año de haber comenzado la pandemia del covid-19, con campañas de vacunación andando a distintos ritmos, al tiempo que aumentan los casos de contagio en muchos países, en todos los lugares resuena con mayor fuerza la idea de que “nadie está seguro hasta que todos estemos seguros”. Unas palabras que son mucho más que un eslogan para nosotros en la Unión Europea. Son el principio que ha regido nuestra actuación, tanto en nuestra política interna como en nuestras relaciones con otros países, ante esta situación que nos afecta a todos, siempre guiados por la ética y la solidaridad.



Desde un principio, elegimos el camino de la cooperación global en la lucha contra la pandemia. Nuestro compromiso, juntos como Unión Europea e individualmente como Estados miembros, supuso un respaldo temprano y decidido a la iniciativa multilateral Covax, a través de inversión política, de trabajo diplomático y de recursos financieros de más de dos mil millones de euros. Esto nos sitúa hoy como el principal contribuyente a este mecanismo, cuyo objetivo es distribuir 2.000 millones de vacunas en 2021, y al que aportamos un 25 % de sus recursos.



Elegimos también comprar muchas más vacunas que las que nuestra población de 450 millones de personas exige. Porque elegimos invertir tempranamente y a nuestro propio riesgo en el desarrollo del mayor número de vacunas posible. La inversión europea a través de la compra anticipada de 1.300 millones de dosis de vacunas supuso una inyección crítica de recursos en las empresas farmacéuticas para poder acelerar los procesos de investigación y producción. Además, la Unión Europea y sus Estados miembros se han comprometido a compartir estos excedentes con otros países.



Y elegimos también producir para vacunar a nuestros ciudadanos y, a la vez, producir para exportar vacunas al mundo. En el territorio europeo se está llevando a cabo una parte importante de la producción mundial de las vacunas, lo cual nos enorgullece por la contribución que se está haciendo a la ciencia, a la salud y a la humanidad, pero aún más porque esta producción no solo se destina a la ciudadanía europea, sino que se exporta a todo el mundo.



A la fecha, desde el territorio de la Unión Europea se han exportado más de 80 millones de vacunas de las 200 millones producidas, llegando a más de 40 países, entre ellos Colombia. A través del Covax, son 40,5 millones de vacunas las que se han enviado a 118 países. En los próximos días se espera que lleguen 912.000 vacunas a Colombia mediante este mecanismo. Afortunadamente estas cifras crecen de día en día, pero no es suficiente.

Soluciones para todos

No obstante todos estos esfuerzos, en la Unión Europea, como en otros países y regiones del mundo, también tenemos problemas para dar una respuesta al reto del covid-19 en nuestro propio territorio. Una vez desarrolladas y aprobadas las vacunas, los programas de vacunación no han avanzado al ritmo esperado. Esto se debe, en gran medida, a los retrasos en la producción de vacunas.



Por ello, nuestro objetivo principal ahora es aumentar la capacidad de producción. Por un lado, se trata de autorizar más centros de producción. Por el otro, se trata también de que los fabricantes de vacunas cumplan con los acuerdos de compra anticipada que firmaron. Y se trata también de garantizar la transparencia en el comercio de vacunas de esas mismas empresas farmacéuticas a través de un mecanismo de autorización de exportaciones que preserve las cadenas de suministros con base en criterios de reciprocidad y proporcionalidad, tomando en cuenta, por tanto, si el país de destino permite las exportaciones de vacunas, en el caso de que las produzca, y su situación epidemiológica y de vacunación.



No se trata de prohibir las exportaciones, bien al contrario, sino de introducir transparencia en el comercio. Las cifras hablan por sí solas: desde el establecimiento del mecanismo se han concedido 613 solicitudes de exportación a 43 países, por un total de 113 millones de dosis. Se ha rechazado una. Y, por supuesto, toda exportación bajo el régimen Covax está totalmente exenta de este procedimiento de transparencia.



En definitiva, de lo que se trata es de garantizar que los laboratorios farmacéuticos honren los contratos establecidos por la Unión Europea para cumplir las expectativas de sus ciudadanos y para poder compartir los excedentes con otros países mientras seguimos contribuyendo al Covax. El objetivo es también invitar a otros países productores de vacunas a que actúen con solidaridad y generosidad y se abran a las exportaciones, más aún cuando han avanzado en sus planes de vacunación.



Somos conscientes de que, en lo que respecta a las vacunas, el mundo tiene grandes expectativas en el liderazgo de la Unión Europea, lo que a su vez nos obliga a que nuestra capacidad de producción esté en continua mejora y desarrollo. Por eso esperamos, en las próximas semanas, seguir reforzando nuestras entregas y el apoyo técnico a nuestros socios. Estamos convencidos de que es un objetivo que podemos alcanzar.



Y junto con Colombia vamos a seguir apostando firmemente por la cooperación multilateral a través de Covax. La copresidencia no es un título, es una responsabilidad que pone a los copresidentes frente al desafío de acelerar la entrega de vacunas, promover el desarrollo de nuevas vacunas e incentivar la investigación de nuevas terapias para combatir el covid-19, tan necesarias para todos aquellos que luchan y lucharán contra la enfermedad en sus hogares o los centros hospitalarios.

¡Juntos lo lograremos!

POR LOS DIECISIETE EMBAJADORES DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA*Embajadora de la Unión Europa, Patricia Llombart; embajadores de Bélgica, Jana Zikmundova; Hungría, Lóránd Endreffy; Portugal, Gabriela Soarez de Albergaria; Alemania, Peter Ptassek; Italia, Gherardo Amaduzzi; Irlanda, Alison Milton; República Checa, Katerina Lukesová; Dinamarca, Erik Høeg; Finlandia, Jarmo Kuutila; Suecia, Helena Storm; Países Bajos, Ernst Noorman; Francia, Michèle Ramis; Polonia, Pawel Wozny; Austria, Gerhard Doujak; España, Marcos Gómez Martínez; Rumania, Claudia Tusa.