EE. UU. argumenta que Assange no está enfermo como para evitar extradición

El Gobierno estadounidense consideró este miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, no está "tan enfermo" como para querer suicidarse si es extraditado a EE.UU., país que lo requiere por cargos de presunto espionaje.

Ese tribunal celebró este miércoles una vista provisional sobre el recurso que las autoridades de Washington han presentado contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición del fundador de WikiLeaks a EE. UU. (que le acusa de presunto espionaje) por considerar que había riesgo de suicidio.



(Le puede interesar: Ecuador le anula la nacionalidad a Julian Assange, fundador de WikiLeaks)



Al término de la audiencia judicial, el juez Timothy Holroyde comunicó que el juicio de apelación de EE. UU. se celebrará el 27 y 28 de octubre próximo en el Tribunal Superior de Londres.



Vestido con una camisa blanca y mascarilla oscura, el periodista australiano, de 50 años, compareció ante la corte londinense por videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de la capital británica, donde permanece detenido mientras se dirime la apelación estadounidense. EE. UU.

Facebook Twitter Linkedin

Stella Morris, pareja de Julian Assange, ofrece una declaraciones a las afueras del Tribunal de Londres. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

La abogada que representa a EE.UU., Clair Dobbin, expuso algunos argumentos que quiere presentar en el proceso judicial del recurso. Al término de la sesión, el juez Timothy Holroyde concedió a EE. UU. permiso para objetar la decisión de la jueza Vanessa Braitser, de la Corte de Magistrados de Londres, de no extraditar a Assange después de que ésta pusiera demasiado énfasis en un informe elaborado por el médico Michael Kopelman, que en su día indicó que el periodista tenía un trastorno depresivo recurrente.



La letrada informó de que parte de la apelación se centrará en que la ley exige que la persona tiene que estar muy enferma, con riesgo de suicidio, para evitar una determinada decisión judicial, que en el caso de Assange sería la extradición.



"Parte del recurso será que Assange no tenía una enfermedad mental que estuviera" cerca del suicido. La abogada agregó que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales.



(Lea aquí: Apelan sentencia para extraditar a Julián Assange por espionaje)



También consideró necesario evaluar la salud mental de Assange, puesto que éste hizo todo lo posible por evitar la extradición. "Estaba dispuesto a violar la ley y ningún coste fue demasiado grande, tanto en término de costes policiales por estar en la embajada (de Ecuador en Londres) y por supuesto el coste personal", añadió la abogada.

La pareja de Assange acusa a EE.UU. de prolongar arbitrariamente su detención

Stella Moris, pareja y madre de dos hijos del fundador de WikiLeaks, Julian

Assange, cargó este miércoles contra el Gobierno de Estados Unidos por "prolongar arbitrariamente" el encarcelamiento del informático australiano. Con semblante serio, Moris atendió a la prensa ante el Tribunal Superior de Londres.



"El Gobierno estadounidense está explotando los injustos acuerdos de extradición entre EE. UU. y el Reino Unido para prolongar arbitrariamente su encarcelamiento, el encarcelamiento de un hombre inocente acusado de ejercer el periodismo", aseveró Moris, antes de entrar al tribunal.



Asimismo, alertó de que la situación del periodista de 50 años, retenido en la cárcel londinense de Belmarsh mientras avanza su proceso judicial, es "cada vez más desesperante".



EFE

Más noticias