Apelan sentencia para extraditar a Julián Assange por espionaje

El 4 de enero de este año la justicia británica rechazó la solicitud de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales.

En ese entonces, la jueza del caso, Vanessa Baraitser, además de denegar su extradición también negó su libertad condicional argumentando que había un riesgo de fuga, ya que el australiano "ha demostrado" en repetidas ocasiones que es capaz de huir de la Justicia aunque haya "estrictas condiciones" de control.



Esta situación, sin embargo, dio un giro este miércoles porque el Tribunal Superior de Gran Bretaña decidió otorgar permiso al gobierno de EE. UU. para apelar la sentencia emitida en enero.



Según la agencia de noticias AP, "la oficina judicial dijo que se otorgó la apelación y que habrá una audiencia sobre el caso en el tribunal, pero no dio una fecha".

Las polémicas publicaciones de WikiLeaks

WikiLeaks se dio a conocer en 2009 con la publicación de cientos de miles de mensajes de localizadores enviados a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. La ONG, fundada en 2006 por Assange, con una tecnología de encriptado, permite poner en línea documentos comprometedores sin ser identificado.



Posteriormente, en la plataforma se publicó un vídeo que muestra la brutalidad del ejército estadounidense en Irak y miles de documentos militares sobre Afganistán.



El 28 noviembre de 2010, WikiLeaks publicó, con ayuda de cinco grandes diarios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País), más de 250.000 documentos secretos que revelaban asuntos ocultos de la diplomacia estadounidense.

En 2019, el relator de la ONU sobre la tortura, después de reunirse con Assange en prisión, consideró que presentaba "síntomas de tortura psicológica". Foto: Henry Nicholls / Reuters

Después del "cablegate", como se conoce a la filtración de estos archivos, Assange se convirtió en enemigo número uno en Estados Unidos. En total, el portal reivindica haber publicado "más de 10 millones de documentos" sobre finanzas, entretenimiento o política.



En sus inicios, WikiLeaks, fruto de la colaboración internacional entre matemáticos, sobre todo disidentes chinos, tenía en su punto de mira a los regímenes represivos en Asia, el exbloque soviético, África subsahariana y Oriente Medio.



Pero la mayoría de las revelaciones fueron en detrimento de Estados Unidos y a menudo en beneficio de Rusia. Este país es sospechoso de estar detrás de la divulgación de correos internos del Partido Demócrata de Estados Unidos, publicados por WikiLeaks en el verano de 2016.



WikiLeaks es señalado de poner en peligro a personas cuya identidad revela en nombre de la transparencia. Con los años, varios medios y personalidades han tomado distancia, pese a que Assange asegura trabajar con "más de 110 organizaciones mediáticas" en el mundo.

De acuerdo con la agencia AP, los fiscales estadounidenses "han presentado 17 cargos de espionaje y uno de mal uso de una computadora por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión".



La pareja de Assange, Stella Morris, le ha pedido al presidente Joe Biden que "haga lo correcto, incluso en esta etapa tardía". “Este caso no debería prolongarse un minuto más. Terminen con este juzgamiento, protejan la libertad de expresión y permitan que Julian regrese a casa con su familia", aseguró, según cita AP.

