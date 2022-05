El rey emérito de España, Juan Carlos I, regresaría a su país el próximo fin de semana, por primera vez desde agosto de 2020, para asistir a una regata de vela en la localidad de Sanxenxo (Galicia, noroeste).



Así lo confirmó este martes el alcalde de esa localidad, Telmo Martín, después de que este lunes algunas informaciones apuntaran el regreso inminente de Juan Carlos de Borbón.



Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde agosto de 2022, tras conocerse un escándalo financiero relacionado con el posible cobro de supuestas comisiones millonarias por las obras del tren de alta velocidad a La Meca (Arabia Saudí), entre otros asuntos, que ya han sido archivados por la Justicia.



Felipe VI, habló por teléfono el pasado domingo con su padre y quedaron en verse en Madrid cuando el rey emérito regrese a España.



Ayer, el periodista español Fernando Onega avanzó en la emisora de radio Onda Cero la presencia de Juan Carlos I en las regatas de Sanxenxo, y señaló que previamente, "será recibido en Zarzuela (la sede de la jefatura de Estado española y antigua residencia del rey emérito)".

Según el periodista Jaime Peñafiel, la relación entre el rey Felipe y su padre, el rey emérito Juan Carlos I, es “inexistente” . Foto: Paco Campos. EFE

La Casa Real no ha confirmado hasta ahora ni la fecha ni el lugar al que regresará el monarca.



El pasado 2 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción española archivó las diligencias de investigación que tenía abiertas, una por el presunto cobro de 65 millones de euros en comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca, otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.



Unos días después, Juan Carlos I comunicó a su hijo su deseo de "considerar" su regreso a España "aunque no de forma inmediata".







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

