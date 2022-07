Ha sido testigo de los días de juventud del ahora rey emérito Juan Carlos I, de su matrimonio con Sofía, del nacimiento de sus hijos, de las peleas y de los trapos sucios, pues los ha acompañado en más de un centenar de viajes. Conoce secretos, recuerda detalles.



Alto y claro. Así ha hablado siempre el periodista español Jaime Peñafiel, el mayor experto en monarquías. Peñafiel conoce a todas las familias reales de Europa y es cercano a la española desde antes de que se volviera a instaurar la Corona, tras el rompimiento impuesto por el dictador Francisco Franco.



Ahora, Peñafiel cuenta sus experiencias y opiniones en Alto y claro (Grijalbo), su más reciente libro. Con la misma sinceridad, conversó con EL TIEMPO.



Tras su exilio, Juan Carlos I visitó España en mayo y se habló de que volvería muy pronto. Sin embargo, no lo ha hecho. ¿A qué se debe?



Si quiere que le hable sinceramente, su hijo (Felipe) ha sido un mal hijo. Es la primera vez en la historia en que un hijo echa a su padre de casa y del país. Eso no se puede tolerar. Felipe ha demostrado que es un miserable.

En su primer viaje de regreso a España desde que se exilió hace dos años, el ex rey Juan Carlos I, de 84 años, asistió el viernes a una regata en la región noroccidental de Galicia. Vía #AFP #TVV pic.twitter.com/t9CzMWNBSo — TVV Noticias (@TVVnoticias) May 20, 2022

- ¿Usted cree que el rey Felipe ha influido para que su padre no regrese?



Él (Juan Carlos) puede volver cuando quiera porque hay un artículo de la Constitución, el 19, que dice que no se puede prohibir la entrada ni echar a ningún ciudadano. Parece mentira que Felipe haya olvidado eso...

- Legalmente, ¿cuál es la situación del rey emérito?

¿Cómo va a estar? Echado de su casa y de su país por su propio hijo. Está muy mal. Está mayor, enfermo y su hijo no ha tenido ninguna consideración, influido mucho por la nuera.



Letizia siempre ha odiado a don Juan Carlos y, como es la que manda en la Zarzuela, lo han echado con ayuda del presidente del gobierno, que es otro miserable. Yo hablo muy claro.



- En su libro asegura que Juan Carlos I no era una “lumbrera” y, citando a su madre, señala que tras su nacimiento era “más feo que un dolor”. ¿Qué opinión le merece ahora?



Don Juan Carlos ha sido el mejor rey que ha tenido España en toda su historia. Han sido 40 años fantásticos. Lo que pasa es que los españoles son muy olvidadizos y no recuerdan que pasamos de una dictadura, como la de Franco, a una democracia plena.



Hizo muchísimo por este país a nivel internacional, enriqueció a muchos empresarios con grandes contratos de empresas en el extranjero. El balance es positivo. Al final, genéticamente es un Borbón.

- Al decir que es un Borbón, ¿a qué hace alusión?



En una entrevista que mantuve con la reina Victoria Eugenia, durante su exilio en Lausana, me habló de su marido, Alfonso XIII, que le amargó la vida porque era muy mujeriego, y me comentó que era igual que su nieto (Juan Carlos I), genéticamente un Borbón. Esa genética los hace muy mujeriegos.

Juan Carlos I en su primera aparición en público en España Foto: EFE

- Hablando de mujeres, usted afirma que María Gabriela de Saboya fue el verdadero amor del rey emérito...

Hay una frase que no es mía, lo que lamento mucho, que dice que ojalá la felicidad de un hombre o de una mujer no dependa nunca de las mujeres u hombres con los que no se pudieron casar.

Don Juan Carlos tendría que haberse casado con María Gabriela, la hija del rey Humberto II, que fue su verdadero amor. Igual que doña Sofía tenía que haberse casado con el rey Harald de Noriega.



Posiblemente habrían sido más felices. De todas maneras, su matrimonio ha sido muy desgraciado. No se casaron por amor sino por un arreglo que hizo la reina Federica, la madre de doña Sofía. Don Juan Carlos nunca ha estado enamorado de doña Sofía; nunca jamás.

- ¿Usted afirma que incluso la odia?



El verbo odiar es muy fuerte, pero seguramente la ha odiado en algún momento, porque cuando estás obligado a convivir con una persona que no quieres es comprensible. Doña Sofía ha intentado soportar con dignidad todas sus infidelidades, pero eso afecta también su dignidad.



Es claro que tenían que haberse divorciado. ¿Por qué no lo han hecho? Es algo que yo me pregunto siempre. Su hija Elena está divorciada y su nuera (Letizia) era una divorciada, casada, arrejuntada, embarazada... todo eso. ¿Ella por qué no se ha divorciado? No lo sé.

- Justamente, en el libro ahonda en el aborto de Letizia. ¿Cómo ocurrió?



Ella estuvo casada en un matrimonio que duró muy poco con un novio que tuvo por varios años, pero, como sucede muchas veces, luego de casarse se estropeó la relación. Se divorciaron y después tuvo relaciones con un periodista, del que estaba embarazada cuando conoció a Felipe.



Ella pensó que con aquel embarazo no llegaba a ningún sitio y abortó para poderse casar. El mismo Felipe llegó a decir: “Si mi padre supiera todo esto, no habría boda”.

- ¿El entonces príncipe supo que su novia iba a abortar?



No, que había abortado. Ayudó a limpiar todos los vestigios para que no hubiera rastros de ese aborto. Ahora estará arrepentido. La historia fue así y no se reescribe.​

- ¿Qué tanto pesan los rumores de separación entre el rey Felipe y Letizia?



No están mal. Ojalá su matrimonio dure mucho. Lo que ocurre es que Letizia es una mujer de carácter, lo cual me parece muy bien. Ella no engaña nadie. El mismo día del anuncio de su compromiso lo demostró cuando le dijo a Felipe: “Déjame hablar a mí”.



La prensa española comentó que era una falta de respeto hacia Felipe, pero fue él quien le había faltado el respeto porque ella estaba hablando cuando la interrumpió.



Ahí demostró que era una mujer con carácter. Ahora, ella es la consorte, no la reina. Me imagino que tendrán problemas en su casa, pero ella es la que manda.



Y eso no está mal ni mucho menos. En ese aspecto hay que ver cómo doña Sofía aguantó humillaciones; Letizia no aguantaría ni una humillación ni una infidelidad.

Fotos: El viaje de Juan Carlos I a España y su llegada a Sanxenxo https://t.co/jW4cS5bMY9 El rey emérito regresa, casi dos años después de su salida del país, para una estancia de cinco días pic.twitter.com/0yNnPJqbJd — EL PAÍS Fotografía (@elpais_foto) May 20, 2022

- A propósito, ¿cómo está la relación de Juan Carlos con su examante Corinna Larsen?



Ese es un tema terminado. Ella se ha portado mal. Mire, no hay nada más peligroso que una mujer resentida. Ella está resentida y eso que Juan Carlos se portó muy bien. No hay que olvidar que le dio una cantidad de dinero enorme. Pero es vengativa y está demostrando ser una mala persona.



- Usted comenta que lo visitó Marta Gayá, antigua amante, en Abu Dabi. ¿Existe una relación entre ellos?



Don Juan Carlos siempre ha mantenido buena relación con las personas que ha querido. Ella fue un amor importante, el segundo gran amor de su vida, que se rompió, pero conservan una buena amistad.

- ¿Qué opina sobre la supuesta donación del rey emérito a Larsen y sus problemas legales en Suiza y España?



La culpa de todo esto la ha tenido el propio Felipe cuando dijo que renunciaba a la herencia que era de su padre. Es algo que no permite la Constitución.



No es posible renunciar a una herencia que no has recibido. Don Juan Carlos tenía sus ahorros, su dinero, el de sus negocios y, sobre todo, de donaciones. Le voy a decir una cosa: la prensa española es muy ignorante. El dinero que le dio el rey de Arabia Saudita fue una donación.



Aceptar una donación no es un delito, ni mucho menos. El delito es no declararlo. Ese dinero no era de comisiones, sino de una donación con la que él podía hacer lo que le diera la gana y se lo dio a Corinna, su amor de entonces.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Calos I, emérito rey de España. Foto: AFP

- En Alto y claro habla de un complot para que Juan Carlos abdicara. ¿Cómo fue?



Fue un complot familiar. Don Juan Carlos tenía problemas sentimentales y de salud. La familia pensó que la monarquía que iba a recibir su hijo iba a estar lesionada por la conducta del rey.



Doña Sofía, que estaba cargada de razones y había sido una mujer muy humillada; la nuera, que nunca había querido al suegro; y Felipe, que quería ser el rey, se reunieron y lo obligaron a abdicar. Y lo obligaron a salir de España...



¿Usted conoce en la historia un gesto como ese, en que un hijo eche al padre? Él podría haberse negado, haber dicho: “Esta es mi casa y no me voy”. Pero decidió hacer un gran sacrificio. Fue una humillación pública.



- Usted ha sido cercano a la familia real desde antes de que Juan Carlos I y Sofía se casaran. ¿Cómo hizo para mantener la distancia propia de un periodista?



Conozco a don Juan Carlos desde antes de casarse, le tengo mucho afecto y hemos tenido muy buena relación. Pero soy un profesional y mantengo mi independencia. Y soy una persona que tiene la siguiente norma: valgo más por lo que callo que por lo que cuento.



Soy leal. Si alguien me hace una confidencia personal, yo la voy a respetar. Nunca he traicionado a nadie. Me relaciono con muchos reyes y respeto sus confidencias y su confianza.

¿Cómo ve el futuro de la monarquía en España?

Cuando expulsaron al rey Faruk de Egipto, este dijo una frase premonitoria: dentro de unos años solo quedarán cinco reyes en el mundo, los cuatro de la baraja y la reina Isabel de Inglaterra. Tiempo al tiempo. Desde luego, la que va a durar siempre va a ser la reina Isabel de Inglaterra.



No abdicará jamás. Su madre murió con 101 años, así que genéticamente puede ser la reina para siempre. Esa es una monarquía sólida y los ingleses tienen un enorme respeto por la institución. En España no somos monárquicos.



España era un país ‘juancarlista’ porque respetaba al rey don Juan Carlos. Hoy no sé lo que es. Cuando me preguntan si Leonor será reina, yo contesto que Felipe todavía es un hombre joven, que puede ser rey por 20 años más. No sé qué pasará con la monarquía en el mundo durante ese tiempo.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal El Tiempo

Madrid, España

