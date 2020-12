La historia del diputado ultraconservador húngaro hallado en una orgía

József Szájer, es un eurodiputado del partido ultraconservador Fidesz, el mismo del primer ministro húngaro, Viktor Orban. Tiene 59 años, es esposo de la jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, Tünde Handó, y había trabajado en política desde 1992.



No obstante, a través de un pálido comunicado, advirtió que dejaría su cargo, el pasado fin de semana. En su momento nadie supo explicar por qué.



Pocos días después se supo la razón. Él era uno de los 20 hombres que fueron multados tras ser descubiertos participando en una orgía homosexual en un apartamento de Bruselas, capital de Bélgica.

Después de que la noticia se dispersó por su natal Hungría, él y su movimiento político quedaron en el ojo del huracán.



Podría decirse que lo grave es que hubiera tantas personas reunidas causando molestias entre los ciudadanos belgas en plena pandemia (lo cual está prohibido en Bélgica). No obstante, la opinión pública también ha aprovechado para criticar duramente sus posiciones políticas y las de su partido respecto a la comunidad Lgbti+ y a los narcóticos.



En 2011 Szájer fue uno de los redactores de la nueva Constitución de 2011 que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, vetando así el matrimonio homosexual.



El Gobierno de Hungría es blanco habitual de las críticas de los activistas Lgbti+, que ha considerado que algunas de sus decisiones promueven la homofobia.



Szájer también podría enfrentar problemas legales debido a que en la fiesta sexual se encontraron varias drogas. Y, además, en la maleta que llevaba encontraron éxtasis. Las autoridades belgas le abrieron una investigación por "violar la legislación sobre narcóticos", según citó la agencia 'EFE'.

El eurodiputado (su renuncia solo podrá ser efectiva a partir del próximo 31 de diciembre) ha negado con vehemencia estas acusaciones.



"No usé drogas. Ofrecí a la policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó", se defendió.



Así fue el operativo para dar con la orgía

Según el relato que adelantaron el diario francófono 'La Derniére Heure' y el flamenco 'Het Laatste Nieuws', la policía puso fin a una orgía en la que participaban varios hombres en un bar del centro de la ciudad en el que también encontraron alucinógenos y alcohol. "Interrumpimos un gang bang (práctica sexual colectiva)", dijo una fuente policial al periódico Dérniere Heure en relación con la fiesta sexual en tiempos de estrictas restricciones sociales para frenar la pandemia.

Imagen del sector en el que se llevó a cabo la orgía. En un principio se dijo que los hombres habían sido encontrados en un bar, pero la Fiscalía señaló que el operativo se hizo en un apartamento. Foto: AFP

Más tarde, la Fiscalía de Bruselas precisó en un comunicado que los agentes llegaron a un apartamento de la calle Rue des Pierre, en el centro de la capital belga, tras haber sido alertados hacia las 21.30 hora local del viernes 27 de noviembre por vecinos que se quejaron del ruido.



Al parecer Szájer no era el único político en la fiesta. Allí se encontraron "unos 20 hombres", indicó el Ministerio Público. Entre ellos había dos personas que dijeron tener "inmunidad diplomática", de los que sólo han trascendido sus iniciales y su fecha de nacimiento: D.O. (1977) y P.B. (1987).



Todos los presentes fueron multados por no respetar la normativa anticoronavirus, pues en Bélgica hace más de un mes que impera un toque de queda nocturno y están limitadas las reuniones sociales.



Asimismo, un transeúnte le dijo a la policía que había visto a "un hombre huir por una tubería de desagüe".



"Las manos del hombre estaban ensangrentadas. Es posible que haya resultado herido mientras huía. Se encontraron narcóticos en su maleta. No pudo presentar ningún documento de identidad. Fue acompañado a su lugar de residencia, donde se identificó como S.J. (1961) mediante pasaporte diplomático", agrega la nota de la Fiscalía.



Así fue como Szájer fue atrapado y más tarde interrogado por las autoridades. Luego, su penoso intento de escape y su torpeza al identificarse como un político con inmunidad se filtraron a la prensa.



"Les pido que evalúen mi paso en falso considerando mis treinta años de devoción y trabajo duro. Este paso en falso es estrictamente personal y soy el único responsable por ello. Pido a todos que no se extienda a mi país o a mi comunidad política", agregó. Szájer, uno de los fundadores del Fidesz de Orbán.



Entretanto, Viktor Orbán, primer ministro húngaro, calificó el hecho como "inaceptable". En declaraciones al portal 'Magyarnemzet.hu', el jefe del Gobierno húngaro aceptó la renuncia al partido (que fue presentado después de que se desató el escándalo) del eurodiputado, aunque le acusa de haber actuado de forma incompatible con los valores de esa institución.

Tendencias EL TIEMPO

Con información de EFE*