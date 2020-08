Jóvenes humillaron a anciana a quien cuidaban y lo publicaron en redes

Dos jóvenes perdieron su empleo luego de publicar un video en el que se les ve humillando a una anciana que debían cuidar. Sucedió en Terrasa, una ciudad en la comunidad autónoma de Cataluña, España.



"¡Abre la boca ya! (...) Vieja cascarrabias", le dice una de las auxiliares de enfermería a Luisa, como ellas mismas identifican a la mujer mayor.

Mientras tanto, la otra mujer a graba y se ríe sin decir palabra.



La situación ha indignado a muchos en redes sociales, en las que fue calificada de "insensible".



"Esto no representa ni de lejos a las trabajadoras del sector, pero sí es sintomático de idiotez, crueldad y de no saber dónde se está en la vida", escribió Lourdes Pérez, subdirectora de 'El Diario Vasco', en Twitter.

Según el medio español 'El País', las mujeres, quienes estaban cursando una pasantía en el Geriatrico Mossèn Homs, fueron despedidas y la Fiscalía les imputó cargos por "delitos contra la integridad moral" y "descubrimiento y revelación de secretos":

Enfermeras El video original fue subido a una cuenta de Instagram que fue cerrada.

Ese mismo medio las identificó como Iona A. y Ainhoa F. La primera fue quien grabó el video y la segunda, quien insulta a la mujer al suministrarle los medicamentos.



A esta última, además, se le oye decir a la anciana: "Si no te la quieres tomar (la pastilla) no te la tomes, si te duelen los pies y la cabeza te vas a joder".



Después de que la grabación se hiciera viral, una de las implicadas decidió disculparse en su cuenta de Instagram con un estado en el que pide perdón a la familia de la afectada y anuncia que va a cerrar su perfil "hasta que me vea capaz de subir un video en mejores condiciones".

Estas han sido las disculpas de una de ellas. Maltratan a una anciana en una residencia de Terrassa La mujer identificada como "Iona" usaba sus redes sociales como 'influencer', dicen medios locales.

La hija de la anciana, por su parte, le dijo a medios locales que las jóvenes "no tienen perdón. Esto no se puede permitir".



(Le puede interesar:Alerta en hogar geriátrico: 74 ancianos dan positivo para covid-19)."Nos duele mucho, pues por la pandemia del coronavirus no podamos venir a verla mucho y darnos cuenta del trato que recibe es muy triste", agregó el nieto de la señora.

