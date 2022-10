Torturadas con descargas eléctricas, golpeadas con martillos, mojadas con agua hirviendo. Estos son algunos de los métodos de tortura que sufrió una mujer ucraniana que estuvo en cautiverio en Rusia durante seis meses, y que narró lo que vivió a la agencia de noticias nacional de Ucrania llamada Ukrinform.



Hanna O.* de 26 años de edad es una soldado ucraniana que fue retenida en Rusia en medio de la guerra que estalló entre esos países a comienzos de 2022. Ella pudo volver a casa el pasado 17 de octubre, tras un intercambio en el que otras 107 mujeres que estaban en Rusia fueron dejadas en libertad.



"Nos trataban como animales. Te cuento más: ni los animales se comportan así. A las niñas las golpeaban, las torturaban con corriente eléctrica, las golpeaban con martillos, eso es lo más fácil. Ahorcaban a las niñas. No hablo de la comida para nada, porque estaba agria. Incluso a los perros no se les da esa comida", le contó a periodistas cuando fue liberada.



Hanna continuó explicando que a las personas que tenían tatuajes les querían cortar las manos "cortarnos los tatuajes, quemarnos con agua hirviendo solo porque existes, porque eres un infante de marina, porque hablas ucraniano", sostuvo.



Ante la pregunta de qué la ayudó a sobrevivir, Hanna respondió: "El sueño de volver a casa", y añadió que aún en cautiverio no traicionaron su juramento como soldados o como médicos quienes lo fueran, "de esto es de lo que vivimos. Solo la esperanza de que regresaremos a casa".



En su casa la esperan su hijo, su madre y su hermana, pero su espoSo, contó, sigue en "cautiverio en alguna parte. No sé dónde está".

*Su nombre fue cambiado para proteger su seguridad.

