Hoy los ojos del mundo se encuentran puestos en Ucrania, país donde estalló la guerra contra Rusia desde febrero de 2022, debido a las tensiones políticas que se generaron entre las provincias prorrusas, el gobierno central y una posible anexión del territorio a la Otan.



Desde entonces, la disputa bélica se ha centrado en la región conocida como el Dombás, la cual está constituida por Donetsk y Lungansk, al oeste de la nación, muy cerca de la frontera rusa. Hoy, las confrontaciones se llevan en estos sectores importantes, incluidos los que están más hacía el sur, pues quien domine Jersón amplia el corredor terrestre y marítimo en el Mar Negro

La contraofensiva ucraniana ha genrado que el gobierno Putin tenga que acudir a las tropas reservistas de su ejército para dar una mano a las fuerzas ya desplegadas en el Dombás. Según se informó el pasado mes de noviembre, serían cerca de 300 mil hombres llamados a la acción; no obstante, la noticia no caló bien entre la ciudadanía y empezaron las manifestaciones en Moscú y otras ciudades importantes en contra del reclutamiento.



Entre los inconformes se encuentra Adam Kalinin, quien se mostró contrario a su llamado a tomar las armas y por eso decidió internarse en los bosques de Siberia para evitar ser desplegado en las zonas de choque. Su historia se ha vuelto mundialmente famosa y hoy, bajo este seudónimo, habla con los medios internacionales para sentar una posición que lo ha llevado a pagar multas y encarcelamientos.



En el frío, pero no con un fusil



Adam Kalinin Foto: Adam Kalinin/ Telegram

Según una conversación que tuvo con la ‘BBC’, pensó en salir del país, pero estar lejos de su familia sería un aspecto que psicológicamente no soportaría, de igual forma, decidió marcharse hasta nuevo aviso: “irme fuera de lo que conozco habría sido muy difícil. Aquí tampoco es exactamente cómodo, pero, mentalmente sería muy difícil salir”.



Pese a estar en el inclemente frío siberiano, tiene todo lo necesario para sobrevivir. Según dice, está más a gusto allí que con un fusil en la mano. Cuenta con algunos paneles solares que le permiten “estar conectado” y al pendiente de las necesidades de su esposa.



“Si son físicamente incapaces de agarrarme y llevarme a la oficina de alistamiento, eso es una defensa casi total contra la movilización u otro tipo de acoso aquí”, expresó.



Su vida en la naturaleza no lo ha abstraído de su vida normal. Con conexión a internet y un buen dispositivo ha podido responder en su trabajo, aunque a veces no pueda hacerlo cuando le toca conectarse a la jornada completa. Es un informático, lo cual le permite hacer sus obligaciones desde cualquier lugar del planeta.



Su esposa es su soporte



Lo único que extraña de su antigua vida es a su esposa, quien, a pesar de las dificultades, le ha brindado su apoyo y cada tres semanas lo abastece de lo necesario para poder vivir cómodamente en el bosque.



“he cambiado tanto que el tipo de cosas que podría haber echado de menos se han ido desvaneciendo. Las cosas que antes parecían importantes ya no lo son tanto. Hay gente en una situación mucho peor que la nuestra”, dice Kalinin.



Cabe destacar que este personaje no está de momento en las listas oficiales de reclutamiento, pero no se confía de esto, pues dice que la coyuntura es demasiado volátil y puede que su situación militar cambie de un momento a otro al haber tenido experiencia en la milicia durante el servicio obligatorio.



“Tenemos un Estado totalitario que se ha vuelto muy poderoso. En los últimos seis meses, se han promulgado leyes a un ritmo increíble. Si una persona habla ahora en contra de la guerra, el Estado lo perseguirá”, concluyó.



