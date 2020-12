Joven mató a su padre instigado por mujer que conoció por internet

El 8 de junio de 2019 se dio a conocer el fallecimiento de un hombre a raíz de un incendio, sin embargo, nada estuvo más alejado de la realidad.



A medida que la investigación avanzó, las autoridades descubrieron cada vez más entramados que terminaron señalando al hijo de la víctima y a una mujer que conoció por internet como los verdaderos culpables de la muerte del hombre.

El hecho se presentó en Villanueva y Geltrú, ciudad ubicada en la provincia de Barcelona (España).

Su hijo lo mató

El diario español ‘La Vanguardia’ tuvo acceso a la investigación de las autoridades que, desde un principio, señaló a Ismael (hijo de la víctima), de 21 años, como el principal sospechoso.



El joven se comportó distraído y extraño al ser visto cerca del lugar de los hechos. Además, en ese entonces tenía un corte en la mano que parecía ser reciente.

Su comportamiento sospechoso y las primeras preguntas bastaron para que la culpa hiciera de las suyas: no fue necesario ampliar la indagación en contra de Ismael porque el mismo día del incendio confesó haber asesinado a su padre: “hoy no he visto otra solución. He cogido un cuchillo y se lo he clavado a mi padre por la espalda”.



Luego, el primer análisis forense concretaría la acusación: se dictaminó que la causa de muerte de Manuel (la víctima) había sido acuchillamiento.



La fuerza policial envió a prisión al confeso asesino.



La ‘amiga’

Las actitudes del joven, meses antes de cometer el crimen (según lo que arrojó la recopilación de pruebas; el ‘rastro’ del crimen), hicieron pensar a los investigadores que había otra persona involucrada en el asesinato: “se distanció de sus amigos y los bloqueó de las redes sociales”, reportó ‘La Vanguardia’.



Además, Ismael empezó a relacionarse exclusivamente con una joven llamada Alba.

Alba era una joven cajera de un supermercado que conoció a Ismael por redes sociales. La joven le compartió una sospechosa patraña: dijo ser parte de un grupo secreto de la fuerza policial que luchaba contra organizaciones criminales.



También le pidió a Ismael una ‘cuota’ de 3.000 euros (casi 13 millones de pesos colombianos) para unirse a la supuesta fuerza especial de la Policía. Además, le hizo creer que tenía una novia llamada Julia que había quedado embarazada de él.

Para septiembre de 2018, según la investigación, Ismael ya era parte de ese ‘cuerpo policial’ y se preparaba para llevar a cabo su primera gran misión: simuló el secuestro de su propia hermana (en compañía de Alba y su exnovio).



El supuesto rapto tenía la finalidad de advertirle a la hermana que ‘estaba en la mira de un grupo de mafiosos’, por lo que debían protegerla.



Es decir: la absurda conspiración, fraguada en redes sociales, se acercó cada vez más al círculo familiar de Ismael. Y poco a poco se ‘cocinó’ el último objetivo, tal vez el más siniestro: el asesinato.

Razón del asesinato

Según ‘La Vanguardia’, Alba le dijo a Ismael que su padre era un mafioso que tenía cuentas pendientes con un cártel, por lo tanto, era necesario acabar con su vida con el fin de evitar represalias para el resto de los miembros de la familia. También le recomendó quemarlo para no dejar pruebas en su contra.



"Alba se aprovechó de la debilidad psicológica de Ismael para provocar una situación que desencadenó la muerte criminal de Manuel", decía el reporte.



Cuando fue arrestada, Alba admitió haber inventado la ‘película de policías’ que había llevado a Ismael a matar a su padre y la novia falsa. Sin embargo, negó rotundamente haber incitado al joven a cometer el crimen.



Hasta el momento no hay una certeza sobre por qué se llevó tan lejos la ridícula historia de policías secretos.



La etapa de indagación del caso está por culminar y todo apunta que ambos jóvenes serán enjuiciados: Ismael por ser el autor material y Alba por inducir el asesinato.



