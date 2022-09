Este martes, un joven intentó ingresar completamente desnudo a los juzgados de Valencia, en España, para asistir a un juicio en su contra por exhibicionismo. En medios locales identifican al hombre como Alejandro Colomar, y señalan que "estaba citado para ver su recurso a una sanción administrativa de la que fue objeto por pasearse desnudo".



Sin embargo, tres agentes de la Guardia Civil le impidieron el paso. Acto seguido, un grupo otro grupo de cinco policías lo rodearon y, posteriormente, lo obligaron a vestirse, con la advertencia de que sería sancionado si no obedecía, pues en ese momento un menor de edad también estaba ingresando al edificio del juzgado.

El caso ha cobrado gran importancia, al punto que fue reportado por diarios como El País y la agencia de noticias Efe.



Según el diario ABC, Alejandro Colomar es joven naturista de 29 años. El medio indica que es "un informático que teletrabaja para una empresa americana de seguridad informática".



El abogado de Colomar, Pablo Mora, le dio unas declaraciones a la prensa. Según dijo, su cliente "ya tuvo un juicio penal" y "lo condenaron por entrar a una comisaría desnudo".

Mora agregó que "este juicio se ha perdido en primera instancia y en la Audiencia Provincial, y está pendiente de casación al Supremo. Es probable que acabe en el Constitucional".



En efecto, a Colomar, según versiones de la prensa, ya le han puesto cerca de una decena de multas por un importe total global de unos 3.000 euros.



Este martes, finalmente, el joven tuvo que vestirse para poder ingresar a las instalaciones de la Ciudad de la Justicia.

¿Qué dicen el señalado y su abogado?

Según el diario ABC, Colomar explica que nunca ha tenido problema con su desnudez y que incluso buscó en Internet y comprobó que es una práctica legal. También, asegura el medio, el joven lamento que la Policía de ese país siempre lo "molesta cada vez que sale a la calle desnudo, en ocasiones acompañado de su madre, aunque ella sí va vestida".



El joven insiste en que seguirá reivindicando su "derecho" y que tiene el dinero para pagar las multas y el abogado.



Precisamente, su abogado habló de los otros procesos que ha enfrentado su defendido por exhibicionismo.

"La mayoría de sanciones que le ponen no suelen ser por la vía penal, sino por vulneración del artículo 37 de la conocida como ley Mordaza, que sanciona el exhibicionismo obsceno cuando no sea delito, es decir, cuando no se produzca ante menores. Por el momento, hemos ganado alguna sentencia alegando la vulneración de sus derechos fundamentales o del principio de legalidad, ya que muchas ciudades no tienen ordenanza al respecto", dijo Mora, en declaraciones recogidas por la prensa local.



El abogado señaló, además: "Nosotros no creemos que sea obsceno ir por la calle desnudo. Sí masturbarse o hacer actos obscenos. Entendemos que ir desnudo es ejercer la libertad ideológica". Y se refirió a un caso puntual. Lamentó que "el director de un colegio de Torrent lo denunciara (A Alejandro) por pasar 'a propósito' desnudo por delante del colegio, cuando realmente acude a un huerto que tiene allí".

Pero el abogado va más allá. A su juicio, "la ley no es clara", pues "desde que en 1988 se derogó el escándalo público el vacío legal ha de ser cubierto por ordenanzas municipales que la mayoría de ciudades no tienen, por eso entendemos que se vulnera el principio de legalidad".



A pesar de que no existe demasiada jurisprudencia al respecto, Mora argumentó que "hay precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente un caso del Reino Unido, en el que se entiende que el nudismo está amparado por la libertad ideológica y de expresión. Ese es nuestro alegato fundamental, pero hay que llegar a las instancias que corresponda, y ahora mismo el Supremo no comparte esa postura".

REDACCIÓN INTERNACIONAL*Con información de EFE

