Un joven de solo 18 años de edad protagonizó un hecho histórico en la craneotomía, luego de ser operado de un tumor cerebral mientras era obligado a estar despierto y leer varias palabras que le dio su neuropsiquiatra.



(Puede ser de su interés: El sorprendente caso de la ‘niña biónica’ que no siente dolor, hambre o sueño).

Enfermedad del joven inglés

Con solo 14 años, Izaac Roberts empezó a sufrir de convulsiones diarias que se fueron empeorando con el paso de los años. Luego de varios exámenes, los médicos le diagnosticaron de un tumor cerebral de grado 2 al joven de la ciudad de Birmingham.



Su estado de salud se fue deteriorando cuando cumplió 17 años, Izaac empezó a presentar convulsiones debilitantes, pérdida del habla y parálisis en un lado completo de su cuerpo. El caso del joven británico llegó a oídos del neurocirujano Sr. Chan, quien decidió practicar una cirugía de alto riesgo con el cráneo abierto.



Según lo que reveló el diario The Mirror de Inglaterra, en medio del procedimiento quirúrgico el adolescente empezó a convulsionar y volvió aún más compleja la cirugía. Ante la angustiosa situación, el neurocirujano decidió despertar a Izaac para evitar más problemas de salud y consecuencias de por vida.

Facebook Twitter Linkedin

Izaac Roberts parecía tener epilepsia, pero resultó con un tumor cerebral que debilitaba su cuerpo. Foto: Tomado de Canal 5

La difícil decisión tomada por el doctor Chan fue clave para salvar la vida de Izaac Roberts que en medio de la cirugía empezó a leer algunas palabras claves que le dio su neuropsiquiatra y fue obligado a estar despierto; esto le ayudó a los médicos a identificar las zonas sensibles de su cerebro para evitar dañarlas.



(Le recomendamos leer: La doble vida de quien Irán dice era un espía británico).



Al final, el joven salió bien de la cirugía practicada en el Royal Stoke Hospital de Inglaterra, y tras varios meses de recuperación reveló algunos detalles insólitos de la arriesgada cirugía que le salvó la vida.

Detalles del procedimiento quirúrgico

Facebook Twitter Linkedin

Cirugia Foto: Ejército Nacional

En una entrevista con el medio Channel 5 de Inglaterra, Roberts explicó qué sintió en esos momentos de angustia. “Fue muy surrealista. En un momento estaba haciendo la prueba y hablando, y al siguiente podía sentir que la mitad derecha de mi cuerpo se movía. No podía hablar. Me sentí muy alerta. Recuerdo al psiquiatra frente a mí y a los cirujanos detrás de mí. No podía relajarme, era un ambiente muy intenso".



Además explicó como el doctor Chan llevó a cabo todo el procedimiento pre cirugía: “Me refirieron al neurocirujano Sr.

Chan, quien creó un plan de acción. Me dijo: 'No me voy a molestar con una biopsia. Solo voy a sacarlo todo' (…) El psiquiatra me dio una muy buena idea de cómo sería la cirugía cerebral. Tenía curiosidad. Mi mayor preocupación eran los efectos secundarios a largo plazo y la posibilidad de que se propague".



Por último, Izaac Roberts agradeció al Sr. Chan por sacar todo el tumor benigno que tenía en su cabeza. "El señor Chan lo sacó todo con cuidado. Estaba tan sorprendido de lo grandes que eran sus habilidades. El tumor era benigno y desapareció por completo"

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO