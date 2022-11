En 2019, cuando el país estaba dividido por las recientes elecciones presidenciales, fue muy resonado un video en el que se podía observar a varias personas atacando verbalmente a un joven en Medellín.

Sucedió el 20 de enero de ese año y se trató de Alan Garzón Ramírez, que con tan solo 17 años decidió ir al parque de San Antonio a manifestarse en contra de "la guerra de Duque-Uribe", como se podía leer en la camiseta que portaba.

Allí se encontró a un grupo de personas, quienes marchaban a manera de rechazo por atentado del ELN a la Escuela General Santander de la Policía, que no se tomaron de buena manera su protesta y decidieron sacarlo de la manifestación.

El clip que se hizo viral en su momento muestra a un hombre de avanzada edad vistiendo una camiseta de la selección Colombia que le gritaba: "¡Te quitás esa camiseta o te ‘pelamos’! O aprende, o aprende. Vamos a coger todas estas porquerías y las vamos a sacar del país".

Además, Alan denunció en su momento que no fue protegido por las autoridades, sino que miembros de la Policía lo obligaron a salirse de la marcha. “No me dio miedo salir porque en los medios dijeron que no iba a ser una marcha con tintes políticos. Al final solo vi dos personas con carteles que hablaban de las muertes de líderes sociales y ya”, contó Alan tras el incidente.

"Pa'que sepas, te quitás esa camiseta o te pelamos, y tenemos la ayuda del presiente Duque".



Sin palabras...#UribeEsElCáncerDeColombia#TeQuitásEsaCamisetaOTePelamos#NoMasUribe pic.twitter.com/W72C8gxsKC — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) January 20, 2019

Su vida cambió por completo desde ese fatídico 20 de enero. Comenzó a recibir amenazas de muerte. Según contó un allegado del joven al diario local 'El Colombiano', mensajes de odio anónimos eran enviados a sus redes sociales y hasta a su casa, en el barrio Buenos Aires. Las autoridades volvieron a fallar, ya que no le prestaron atención y tuvo que partir de Colombia rumbo a Alemania.

Allá se estableció en el vecindario de Vinnhorst, de la ciudad de Hannover, y consiguió trabajo en un restaurante mientras estudiaba para ser chef. También, logró probar que corría peligro en su país y así obtuvo asilo político. "Allá lo ayudaron con el asilo, aprendió alemán e inglés en un año, era increíble lo inteligente que era él", dijo un familiar del joven a la emisora 'BluRadio'.

Eso sí, extrañaba su tierra y se lo hacía saber a su familia: "Él a veces llamaba como aburrido, sobre todo cuando ya iba a entrar el invierno allá. Eso le daba depresión. Pero acá lo animábamos diciéndole que esperara que una prima iba a ir para estar con él".

Su fallecimiento

En octubre no volvió a comunicarse con sus allegados. Fue una amiga de Alan quien informó a la familia de su desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida. Unos recolectores de hongos lo encontraron en el bosque de Mecklenheider, en Hannover.



La prensa local señala que fue visto por última vez por sus amigos durante la noche del 23 de septiembre al norte de la ciudad.

Él tuvo que irse a buscar un futuro y vea lo que se encontró FACEBOOK

TWITTER

Aunque las autoridades forenses alemanas cerraron el caso por "ausencia de factores externos que pudieran haber contribuido al deceso", expresión ambigua entendida como posible suicidio, y aseguran que el cuerpo hallado es de Alan, su familia no está segura.

“Ella (su amiga) dice que él le demostró que estaba bien anímicamente. Pero, cuando fue a declarar a la Policía y pidió que revisaran las cámaras del Metro, no ‘le pararon bolas’”, dijo otra familiar a 'El Colombiano'.

"Todavía no creemos que se haya quitado la vida porque él era muy alegre, y tenía muchas ganas de irse para ayudarnos y para salir adelante. Él tuvo que irse a buscar un futuro y vea lo que se encontró", concluyeron los familiares de la víctima.

