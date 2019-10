Johnson y primer ministro irlandés se reunirán por crisis del 'brexit'

El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá este jueves con su colega irlandés, Leo Varadkar, en Inglaterra, en un nuevo esfuerzo por superar la actual crisis del brexit antes de la decisiva cumbre europea del 17 de octubre.



(Lea también: Este es el 'plan final' de Johnson para sacar al Reino Unido de la UE)

Johnson y Varadkar celebrarán esta tarde una reunión privada en la ciudad de Liverpool, noroeste de Inglaterra, según pudo saber el diario "The Times", si bien fuentes oficiales no han querido dar detalles del lugar ni la hora del encuentro entre los dos políticos.



La residencia oficial del 10 de Downing Street indicó, no obstante, que este contacto permitirá a los dos líderes mantener unas "conversaciones detalladas" sobre cómo alcanzar un brexit negociado antes del 31 de octubre, la fecha oficial de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



En tanto, el ministro británico del brexit, Steve Barclay, se reunirá este jueves en Bruselas con el negociador de la UE, Michael Barnier.



(Lea también: Johnson pedirá a la UE aplazamiento del 'brexit' si no hay acuerdo)

Prime Minister @BorisJohnson meets Irish Taoiseach @LeoVaradkar to discuss the UK's Brexit proposals. pic.twitter.com/k33tVhNX3U — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 10, 2019

Pesimismo ante negociaciones

Las negociaciones entre Londres y Bruselas parecen estar al borde del colapso después de que el Gobierno británico admitiese esta semana que ve "esencialmente imposible" una retirada con pacto.



El pesimismo entre los políticos aumentó después de que Johnson mantuviese el martes una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, en la que al parecer ésta admitió como "altamente improbable" conseguir el consenso necesario.

Al parecer la canciller alemana Angela Merkel, admitió en una reciente llamada con Johnson que es "altamente improbable" conseguir el consenso necesario para un 'brexit' acordado. Foto: AFP

La semana pasada, Londres entregó a Bruselas su nueva propuesta, basada en limitar ciertos aspectos de la salvaguarda que diseñó la UE -acordada con el Gobierno de May pero rechazada por el Parlamento- para evitar una frontera entre las dos Irlandas.



En virtud de esa cláusula -rechazada ahora por el Gobierno de Boris Johnson-, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera comunitarios hasta que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial.



Sin embargo, en el nuevo plan remitido a Bruselas, Johnson propone que Irlanda del Norte abandone la unión aduanera y que los papeleos sobre los aranceles se hagan de manera electrónica, algo que para la UE es inaceptable, según los medios.



EFE