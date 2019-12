Johnson 'batalla por cada voto' antes de las elecciones en Reino Unido

El primer ministro británico Boris Johnson batalla "por cada voto" en la víspera de las elecciones anticipadas de este jueves en Reino Unido, luego de que la última encuesta mostró una reducción de su ventaja. Estas son las terceras legislativas que organiza el país en poco más de cuatro años, pero todos los partidos coinciden en calificarlas de "las más importantes en una generación".



Su resultado determinará la cuestión más compleja planteada a los británicos en su historia reciente: la salida de la Unión Europea, decidida por referéndum en 2016 pero retrasada ya tres veces por el bloqueo político en un país profundamente polarizado.



Johnson, en el poder desde julio, cuando reemplazó a Theresa May como líder del Partido Conservador, busca una mayoría absoluta que le permita llevar a cabo el

Brexit el 31 de enero, sin más aplazamientos. Pero la oposición de centro-izquierda, encabezada por los laboristas de Jeremy Corbyn, quiere convocar un segundo referéndum que, dado el aparente giro de una parte de la opinión pública, podría anular el Brexit simple y llanamente.

Líder opositor británico, Jeremy Corbyn. Foto: Isabel Infantes / AFP

Los sondeos daban hasta ahora una muy cómoda mayoría a los conservadores, pero el último, y considerado más fiable por su amplia muestra y metodología, muestra una reducción en su ventaja. La encuesta hecha por la firma YouGov para el diario británico "The Times" muestra hoy un panorama electoral un tanto incierto dado que no se descarta que salga otro Parlamento fragmentado.



El sondeo, para el que entrevistó a más de 100.000 personas la última semana, otorga a los "tories" el 43 % de apoyo, seguido de los laboristas con el 34 %, una diferencia de nueve puntos frente a otras encuestas recientes que les concedían una brecha de 13 puntos. Los liberaldemócratas obtienen el 12 % de respaldo, seguidos del Partido del

Brexit, los Verdes y el Partido Nacionalista Escocés (SNP), con el 3 % cada uno, según YouGov, que ha utilizado un modelo que ha considerado la edad, el género, la educación, la forma en que los entrevistados votaron en el pasado y otros factores.

Así, la firma otorga a los conservadores de Johnson una horquilla de escaños de entre 311 y 367, con lo que hace difícil predecir si conseguirá la mayoría en la Cámara de los Comunes -de 650 asientos- en virtud del sistema electoral de mayoría simple a una sola vuelta. "En virtud de este modelo (utilizado), no podemos descartar un Parlamento 'colgado' (fragmentado)", afirmó el director de investigación política de YouGov, Anthony Wells.



En este contexto a menos de 24 horas de la apertura de los colegios electorales, Johnson puso toda la carne en el asador en un último esfuerzo por seducir a los votantes tradicionalmente de izquierdas pero partidarios de un Brexit sobre el que Corbyn sigue mostrándose ambiguo.



"Vamos a dar batalla por cada voto", afirmó en Guiseley, en el norte de Inglaterra, donde, siguiendo con su campaña centrada en mostrarlo como un hombre del pueblo y no un distante político de la élite londinense, empezó el día entregando botellas de leche a los votantes que le abrían la puerta aún en pijama.

"Al filo de la navaja"

Johnson advirtió del riesgo de volver a encontrarse con un bloqueo parlamentario. La elección "no podría ser más crítica, no podría ser más ajustada, le digo simplemente a todo el mundo que existe un riesgo real de que mañana nos dirijamos hacia un Parlamento sin mayoría" absoluta, afirmó a los periodistas.



Si llegan al poder, en coalición o con el apoyo parlamentario de los nacionalistas escoceses del SNP y otras formaciones centristas y profundamente proeuropeas como el Partido Liberaldemócrata, los laboristas tienen otros planes para el 'Brexit'.



Corbyn asegura que en seis meses habría logrado negociar un nuevo acuerdo de divorcio con Bruselas que mantuviese muy estrechos lazos entre las dos partes. Después, lo sometería a los británicos en un nuevo referéndum junto con la opción de simplemente anular el Brexit. Sin embargo, fiel a sus raíces euroescépticas, el líder izquierdista anunció que se mantendría "neutral" y no haría personalmente campaña por ninguna de las dos opciones.

El diario conservador The Daily Mail llamó a sus lectores a acudir a las urnas, a pesar de que el jueves se prevé "lluvioso, ventoso, frío y miserable en la mayor parte del país, y la noche caerá en muchos lugares hacia las 15H30".



El Reino Unido no suele convocar elecciones en los meses de invierno y se teme que la participación sea más baja de lo habitual. Pero "esta elección se juega al filo de la navaja", advertía el tabloide. "No vayamos dormidos hacia la catástrofe", agregaba en su editorial.



Con el programa más izquierdista que haya visto el país en décadas, Corbyn prometió renacionalizar muchos de los servicios privatizados por la conservadora Margaret Thatcher en los años 1980, acabar con las onerosas tarifas universitarias, descarbonizar la economía y subir los impuestos a los ricos para incrementar exponencialmente las ayudas sociales.



"Pondremos dinero en sus bolsillos porque lo merecen. Los ricos y los grandes negocios pagarán por ello", fue su mensaje final este miércoles.



Agencias | AFP y Efe | Londres