El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este marte su esperado discurso en Varsovia, en el marco de su histórica visita a Polonia. El mandatario arrancó dando las gracias a Polonia y alabando a Kiev, que, en sus palabras, "sigue en pie" un año después del inicio de la invasión rusa, cuyo aniversario se cumple este viernes 24 de febrero.



(Le recomendamos: Rusia suspende cumplimiento de tratado nuclear con EE. UU.: ¿esto qué implica?)



"Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de volver de Kiev y puedo informarles que sigue en pie", proclamó el presidente estadounidense ante cientos de personas en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.



(Además: Rusia asegura que seguirá cumpliendo normas del tratado nuclear que suspendió)

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!", afirmó Biden. Entre el público había ciudadanos polacos y refugiados ucranianos, quienes pese al frío y llevar horas esperando ondeaban con alegría pequeñas banderas de sus países y de Estados Unidos mientras lo escuchaban.



En su pronunciamiento, el presidente estadounidense le contestó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y aseguró que Occidente no quiere destruir a Rusia.

Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. FACEBOOK

TWITTER

"Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no está conspirando para atacar a Rusia, como ha dicho hoy (este martes) Putin. Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo", afirmó.



(Además: ¿Por qué visita de Joe Biden a Ucrania pudo desatar la Tercera Guerra Mundial?)



El mandatario respondía así a Putin, quien este martes en su discurso del estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento ruso acusó a Occidente de querer acabar "para siempre" con Rusia.



De otro lado, Biden aseguró que Estados Unidos mantendrá "sin flaquear" el apoyo a Ucrania. "No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la Otán no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura, proclamó el presiden de Estados Unidos, quien también señaló que Putin se creía "duro" pero se topó con la "voluntad de hierro" de Washington.



(Lea también: Ucrania: crónica de una guerra anunciada que está lejos de ver un final)



Putin acusó este martes a los países occidentales de "atizar" el conflicto en Ucrania y anunció la suspensión de la participación del país en el tratado de desarme nuclear Nuevo Start, que firmó con Estados Unidos. Sin embargo, unas horas después, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores aseguró que el país seguirá acatando los límites que impone al tratado hasta que este expire en 2026.



Como ya había adelantado este lunes en su visita a Kiev, Biden dijo que Estados Unidos impondrá esta semana más sanciones contra Rusia y prometió que todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra tendrán que rendir cuentas por ello.



"Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles, y han provocado muerte y destrucción", denunció Biden.



(Siga leyendo: Las claves de la visita sorpresa de Joe Biden a Volodímir Zelenski en Ucrania)

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su discurso de este martes. Foto: AFP

Sus acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Rusia se producen días después de que, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, acusó oficialmente a Moscú por primera vez de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la invasión de Ucrania.



(Le recomendamos: Crímenes de guerra: la cara más brutal de la invasión)



Según contó la agencia de noticias Efe, durante su discurso en Varsovia este martes Biden mencionó el nombre de Putin diez veces.



El discurso del líder estadounidense estaba destinado a marcar el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, que se cumple el próximo día 24 y buscaba reiterar la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania y con los países del flanco este de la Otán.

Democracia y autocracia

El presidente estadounidense puso la guerra en Ucrania en un contexto más amplio: aludió a los valores de soberanía del orden liberal global creado tras la Segunda Guerra Mundial y consideró que la contienda pone de relieve la lucha entre democracias y autocracias que vive el mundo.



(Además: ¿Qué puede pasar después de Putin?)

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden dando su discurso en Polonia este martes. Foto: AFP

"Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas, el hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella. Y los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomarán mi país, no me quitarán la libertad, no tomarán mi futuro!", clamó Biden.



El mandatario reconoció, sin embargo, que habrá días "duros y amargos" en lo que queda de guerra, pero insistió en que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania y reafirmó su compromiso con la Otán, mencionando especialmente el artículo 5 de defensa mutua que recoge su tratado fundacional.



(Le puede interesar: En todo el mundo hubo repercusiones económicas)



Igualmente, Biden anunció que Estados Unidos ejercerá de anfitrión de la cumbre de la Otán del próximo año.



El castillo donde el presidente estadounidense pronunció su discurso fue uno de los escenarios del levantamiento de Varsovia de 1944 contra la Alemania nazi que entonces ocupa el país. El edificio estaba decorado con múltiples banderas estadounidenses, polacas y ucranianas, además de estar iluminado en amarillo y azul, los colores de Ucrania.

REDACCIÓN INTERNACIONAL