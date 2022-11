Las tropas ucranianas reconquistaron este viernes la ciudad de Jersón, en el sur del país, y reivindicaron una "importante victoria" ante Rusia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional ocupada en casi nueve meses de combates.



"Jersón vuelve bajo control de Ucrania, unidades de las fuerzas armadas ucranianas entran en la ciudad", anunció el Ministerio ucraniano de Defensa en Facebook, llamando a los militares rusos a "rendirse inmediatamente".



(Además: Rusia confirma repliegue del norte de Jersón, ¿qué implica esto en la guerra?)



Para Kiev, este repliegue es una "importante victoria" y demuestra que "sin importar lo que haga Rusia, Ucrania va a ganar" la guerra, afirmó en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.

Kuleba difundió un video en el que se ve, según él, a habitantes de la localidad de Bilozerka, a pocos kilómetros de Jersón, arrancando un enorme cartel que proclamaba "Rusia está aquí para siempre".



"íJersón es Ucrania!", celebró el alcalde, de Kiev, la capital del país, Vitali Klitschko. Serguéi, empleado en Kiev del sector informático, de 26 años, dijo a la AFP que lloró de alegría tras el anuncio.



(Le puede interesar: Liberland: la insólita 'nación' con la que alcalde de Manizales hizo un acuerdo)



Isak Danilovich, un matemático, aseguró que el repliegue ruso representaba "un duro golpe para [el presidente ruso Vladimir] Putin".



La retirada de las tropas rusas, la tercera de envergadura desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, es vista como un duro revés para Putin, que proclamó a finales de septiembre la anexión de cuatro regiones ucranianas, entre ellas Jersón. Putin había prometido defender "por todos los medios" esas regiones y amenazó entre líneas con recurrir al arma nuclear.



(Además: El Kremlin confirma que Putin no asistirá a la cumbre de líderes del G20)

Facebook Twitter Linkedin

Militares ucranianos disparan desde un cañón autopropulsado en su posición en el área de Jersón Ucrania, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE

La bandera vuelve a Jersón

Simultáneamente, funcionarios, periodistas y blogueros ucranianos comenzaron a publicar imágenes de la ciudad de Jersón y otras localidades de la región donde ya ondea la enseña ucraniana.



En particular, estas imágenes fueron difundidas en las redes sociales del Parlamento ucraniano. También el departamento de Defensa de Kiev publicó imágenes con ciudadanos de Jersón recibiendo a los primeros soldados que portaban en manos la bandera nacional.

Cualquier intento de oponer resistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania será repelido. Todo soldado ruso que resista será aniquilado. FACEBOOK

TWITTER

Mientras, la Inteligencia Militar ucraniana emitió un comunicado en ruso en el que anunció que "Jersón vuelve a control de Ucrania" y las rutas de retirada de la ciudad están al alcance del fuego de su artillería.



"Cualquier intento de oponer resistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania será repelido. Todo soldado ruso que resista será aniquilado", advirtieron los militares, que pusieron en duda la completa retirada de las tropas rusas y llamaron a las fuerzas del enemigo que presuntamente permanecen en la zona a "entregarse inmediatamente".

'No puede haber ningún cambio'

Pero ante la contraofensiva ucraniana lanzada a finales del verano, el ejército ruso anunció el miércoles que abandonaba la parte norte de la región de Jersón, incluida su capital homónima, para consolidar posiciones en la margen opuesta del Dniéper, una barrera natural.



El Ministerio ruso de Defensa indicó el viernes que "más de 30.000 militares rusos y cerca de 5.000 piezas de armamento y vehículos militares fueron retirados" de la margen occidental del Dniéper, donde está situada Jersón.



Rusia asegura que pese a la retirada, sigue considerando que toda esta zona meridional de Ucrania le pertenece. La región de Jersón "es un tema de la Federación de Rusia", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"No puede haber ningún cambio", añadió, en el primer comentario de la Presidencia rusa sobre el repliegue.

Facebook Twitter Linkedin

Evacuados Jerson Foto: STRINGER EFE

Poco después del inicio de la guerra, Rusia fracasó en su tentativa de tomar la capital, Kiev, y en septiembre tuvo que abandonar casi toda la región de Járkov (noreste).



Putin ordenó en septiembre la movilización de 300.000 reservistas para recuperar la iniciativa en el terreno.



La agencia de prensa rusa Ria Novosti difundió imágenes de vehículos militares rusos en el puente Antonovski, sobre el río Dniéper, saliendo de Jersón.



Varios corresponsales rusos informaron que el puente fue destruido después, sin decir quién lo hizo. Ucrania reivindicó el jueves la reconquista de más de 40 localidades del norte de la región de Jersón. El Estado Mayor ucraniano afirmó el viernes que su ofensiva "continúa" y que comunicará "más adelante" sus resultados.

¿Qué pasará con la anexión?

Pese a la entrada de los ucranianos en Jersón, Moscú descarta renunciar a la urbe y la parte norte de la homónima provincia, que fue anexionada por Rusia en septiembre.



"Es un sujeto de la Federación de Rusia. Esto está acuñado y definido por la ley, aquí no puede haber ningún cambio", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Preguntado acerca de si el Kremlin no lamenta la pompa con que fue celebrada la anexión de Jersón, Peskov contestó escuetamente: "No". Reiteró asimismo que "la operación militar especial" en Ucrania sigue en marcha y continuará hasta alcanzar sus objetivos.



También el expresidente ruso Dmitri Medvédev, autor de varias declaraciones polémicas sobre la campaña militar rusa, aseguró este viernes que "el concepto de la soberanía territorial no ha desaparecido" y que "todo volverá a casa, a la Federación Rusa".

Es un sujeto de la Federación de Rusia. Esto está acuñado y definido por la ley, aquí no puede haber ningún cambio. FACEBOOK

TWITTER

El portavoz castrense, Ígor Konashénkov aseguró que Rusia ha evacuado a todos los civiles -más de 115.000- que han decidido abandonar la margen derecha del Dniéper, el río más grande de Ucrania.



Aunque las autoridades prorrusas de la capital regional estimaron hoy en 80.000 100.000 el número de personas que aún permanecen en la urbe, la única capital regional que Rusia había tomado desde el inicio de su campaña militar en Ucrania.



"La evacuación continúa. Según nuestros cálculos hay entre 80.000 y 100.000 personas en Jersón aún", dijo el alcalde prorruso Alexandr Kobets. Después de conocerse la noticia, Kobets aseguró que las autoridades locales aún tienen "todas las opciones" para organizar la salida de la ciudad para los ciudadanos que desean marcharse.



"Tenemos opciones para el desplazamiento", dijo al ser preguntado sobre la voladura del puente Antonovski. A la vez, según las redes sociales ucranianas, varios lugareños optaron por salir a la calle para recibir en distintos puntos de Jersón a las tropas ucranianas que retoman los territorios abandonados por los rusos.

Facebook Twitter Linkedin

La ciudad de Jersón, Ucrania, bajo dominio ruso. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Respuesta cínica

Pese a estos repliegues, Rusia ha seguido bombardeando otras regiones de Ucrania. Los ataques de las últimas semanas destruyeron gran parte de la infraestructura energética del país, privando de luz a varias regiones.



El jueves, al menos siete personas murieron en un ataque con misiles contra un edificio residencial en la ciudad de Mykolaiv (sur), informaron este viernes las autoridades regionales.



El jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitali Kim, denunció "una respuesta cínica del Estado terrorista a nuestros éxitos en el frente".



Una periodista de la AFP vio el edificio destruido y a socorristas buscando a víctimas bajo los escombros.



En el frente oriental también se prosiguen los combates, especialmente en Bajmut, una ciudad que Moscú intenta conquistar desde hace meses, con apoyo del grupo paramilitar Wagner.



Cada vez más aislado internacionalmente, Putin no participará en la cumbre del G20 en Indonesia la semana próxima.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP