'Me quedé varado en Londres y ahora tengo este cáncer'

Del sueño de trabajar y viajar por el mundo en un crucero turístico, Jefry Martínez Fuertes, un joven bogotano de 26 años, se enfrenta ahora a la pesadilla, no solo de haberse quedado varado en Londres por los cierres de vuelos a Colombia por la pandemia de covid-19, sino además por haber sido diagnóstico de un cáncer y depender de la caridad pública.



De su experiencia habló con EL TIEMPO desde de su cama de convaleciente, mostrando visibles indicios de debilidad por un tratamiento al que se está sometiendo para tratar de combatir un Linfoma de Hodgkins, un tipo de cáncer en el sistema linfático, mal que se le diagnóstico en el St George University Hospital de Londres, al que fue internado de emergencia en el pasado mes de agosto.

“Me quedé estancado en Londres y ahora tengo este mal”, comenta, intercalando las palabras con una tos seca y tratando de restablecer la compostura.



Lleno de ilusiones había llegado a Londres en febrero pasado, desde su ciudad natal Bogotá. Estilista de profesión, Jefry no podía creer su suerte de haber sido seleccionado para un entrenamiento en Londres con la empresa Steiner (compañía con sede en el Reino Unido, que provee personal a cruceros).



No le tomó mucho tiempo armar maletas, tramitar una visa temporal, despedirse de sus padres y sus dos hermanos en el aeropuerto internacional de El Dorado. Los adioses fueron duros, pero se los aguantó, la emoción del viaje le superaba nostálgica despedida. Su gran ilusión era “de pronto darle un giro total” a su carrera, además de “la ilusión de viajar, conocer nuevos lugares”.



Llegó a la capital británica cuando todavía el invierno estaba en su apogeo. Comenzó enseguida su entrenamiento en Steiner. Apenas se estaba acostumbrando, cuando se declaró la pandemia y la empresa de entrenamiento cerró sus puertas.



“Todo fue muy rápido”, refirió Jefry, al comentar que la recomendación que recibió de los organizadores del entrenamiento fue que se devolviera de inmediato para Colombia. Trató de conseguir vuelos de regreso, pero se encontró con la noticia de que el gobierno colombiano había cancelado de un día para otro (el 24 de marzo) todos los vuelos internacionales y quedó varado.



“Hice todo lo posible. Había unos vuelos humanitarios, pero estaban costosos, eran vuelos humanitarios que de humanitarios no tenían nada”, apuntó Jefry con una sonrisa irónica.



Otros participantes del entrenamiento de Steiner habían corrido con mejor suerte y habían logrado viajar a los cruceros asignados. En medio de la pandemia, en esos casos, quedaron haciendo cuarentena en los navíos o fueron repatriados a Colombia.



Jefry, en cambio, apenas estaba a mitad del entrenamiento, no alcanzó a firmar contrato y se quedó “en el aire”.



Ante esa situación decidió armarse de paciencia y esperar a que mejorara la situación de la pandemia de covid-19. Apeló a sus pocos ahorros y su familia también le colaboró “para buscar hospedaje y esperar”.



Tampoco conocía a nadie y los primeros dos meses transcurrieron sin mucho apuro. Su visa se vencía el 7 de agosto, pero con la crisis de la pandemia fue extendida. “A pesar de eso, compré un boleto para viajar ese mismo 7 de agosto, con la idea de que mi récord migratorio no se afectara por quedarme más tiempo del que tenía permitido en el Reino Unido”.

Jefry Martínez fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkins. Foto: Cortesía Jefry Martínez

Dado que los aeropuertos colombianos seguían cerrados, decidió tratar de viajar a Barcelona, España, donde reside una prima suya. A unos cinco días del viaje planeado, se enfermó de manera inusual, tenía fiebre alta, se sentía debilitado, presentó dolores en la parte baja del estómago.



Creyó que era una gripa y trató de controlar el malestar con paracetamol, el único analgésico que le ofrecieron en la farmacia local. Al ver que su salud no mejoraba, acudió a un centro de urgencias y lo dejaron hospitalizado por más de cinco días. Los médicos no lograban identificar el origen de su malestar. Le suministraron antibióticos y lo dieron de alta. En ese proceso, perdió su primer tiquete de vuelo.



Sin perder mucho tiempo, optó por tratar de salir del Reino Unido por tren, vía Francia, para finales de agosto. Pero la empresa ferroviaria canceló sus itinerarios por restricciones ante auge de casos de coronavirus.

Volviendo al punto inicial, adquirió un nuevo pasaje de tren para el 27 de septiembre. “Estaba feliz porque al fin podría viajar”, recuerda, al comentar que unos días antes de la fecha tuvo una recaída de salud similar a la presentada a comienzos de agosto, esta vez con más fatiga y sudoraciones nocturnas muy fuertes.



También notó que estaba perdiendo peso y que presentaba mareos frecuentes. Terminó de vuelta al hospital, donde le iniciaron una serie de estudios médicos, tras lo cual se le confirmó el diagnóstico que lo tiene luchando por su vida.



Dada que no tiene residencia en el Reino Unido, el sistema de salud no lo cubre, por lo que ya adeuda unas 10.000 libras esterlinas (un poco más de 49 millones de pesos) y hasta ahora está comenzando el tratamiento.



A la pregunta de por qué no regresarse a Colombia ahora, Jefry dice que tiene miedo. “Me dicen que el sistema de salud en Colombia está colapsado, está roto con el coronavirus y no sé qué me pasará si regreso ahora”.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO