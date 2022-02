El enorme y nuevo superyate de Jeff Bezos, fundador de Amazon y segundo hombre más rico del mundo, está a punto de completarse, pero para poder llevarlo a su propietario será necesario derribar un puente. El yate de vela de 417 pies de largo, cuyo nombre en código es Y721, está siendo construido por Oceanco, con sede en Alblasserdam, Países Bajos.

Para que el barco llegue al océano, tendrá que pasar por la ciudad de Róterdam y navegar por un emblemático puente de acero conocido como De Hef. El puente levadizo se puede elevar más de 130 pies en el aire, pero aún no es lo suficientemente alto para acomodar los tres mástiles gigantes del yate. Así que la ciudad acordó desarmar temporalmente la sección central del puente este verano para que pase el yate de Bezos, según Frances van Heijst, una portavoz de Róterdam.



El nuevo superyate de Jeff Bezos anuncia un mercado rugiente para grandes barcos. El Y721 será uno de los yates de vela más grandes jamás construidos en los Países Bajos, la capital no oficial de la construcción de barcos para los más ricos.

Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 175.800 millones de dólares. Foto: AFP

El líder del proyecto del consejo de Róterdam, Marcel Walravens, defendió la decisión de la ciudad de permitir el desmantelamiento del puente y le dijo a la emisora local Rijnmond que era la "única alternativa" para completar lo que el municipio considera "un proyecto muy importante" económicamente.



Oceanco, y no la ciudad, pagará el costo de la demolición del puente, dijo van Heijst. Es probable que algunos de esos costos pasen a Bezos, la segunda persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 175.800 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



De Hef es considerado un ícono del patrimonio industrial de Róterdam como centro de construcción naval y la noticia de su demolición parcial han causado revuelo entre los lugareños.



"Este hombre ha ganado su dinero recortando personal estructuralmente, evadiendo impuestos, eludiendo regulaciones y ahora tenemos que derribar nuestro hermoso monumento nacional", escribió en Twitter el político de Rotterdam Stephan Leewis. "Eso es realmente ir demasiado lejos", añadió.



No es el primer dolor de cabeza causado por los altos mástiles del Y721. La enormidad de las velas del yate hará que no sea seguro aterrizar un helicóptero a bordo, por lo que Bezos ha encargado un yate de apoyo equipado con un helipuerto para acompañarlo.

Los crecientes niveles de riqueza personal impulsaron las ventas de superyates a niveles récord el año pasado. Se vendió un total de 887 barcos de este tipo en 2021, un aumento del 77 % respecto al año anterior y más del doble que en 2019, según un informe de la firma de datos marítimos VesselsValue.



El constructor de barcos Burgess reportó más de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares) en ventas de superyates el año pasado.

BLOOMBERG