Jefe de gobierno alemán considera 'peligrosas' las declaraciones de Trump sobre la OTAN

El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, consideró este lunes "irresponsable y peligrosa" la reciente declaración de Donald Trump, quien amenazó con dejar de garantizar la protección de los países de la OTAN frente a Rusia si estos no pagan su parte.



"Cualquier relativización de la garantía de asistencia de la OTAN es irresponsable y peligrosa y solo beneficia a los intereses de Rusia", declaró Scholz durante una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo polaco, Donald Tusk. "Nadie debe jugar con la seguridad de Europa", añadió.



Por su parte, Tusk apuntó que los comentarios de Trump son como "una ducha fría para todos nosotros, en particular para quienes no se han dado cuenta o no se han mentalizado de la amenaza real a la que nos enfrentamos".



"Debemos dedicarnos de verdad a una cooperación total con Estados Unidos, pero Europa también debe invertir en su propia seguridad", añadió Tusk.



Soldados ucranianos atacan posiciones rusas cerca a Bajmut. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Donald Trump, que probablemente se presentará a un segundo mandato en Estados Unidos en noviembre, suele acusar a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de no cumplir sus compromisos en materia de gasto militar.



En campaña, amenazó en varias ocasiones con sacar a Estados Unidos de la OTAN si volvía a ser presidente. El sábado, sugirió que, de ganar las próximas elecciones estadounidenses, alentaría a Rusia a "hacer lo que le dé la gana" con los miembros de la alianza que, en su opinión, no gastan lo suficiente en la defensa colectiva.



