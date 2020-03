Italia restringe los movimientos en todo el país por el coronavirus

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este lunes que el Gobierno extiende las medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que se restringen los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del coronavirus.



"No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud".



En principio las medidas restrictivas se habían impuesto en Lombardía y las 14 zonas del norte, las más golpeadas por el virus y donde viven 16,7 millones de personas. Sin embargo, ahora contemplan todo el territorio.



Dentro de las consideraciones que incluyeron las autoridades italianas también se prohibieron las concentraciones y se dispuso que los centros educativos permanezcan cerrados hasta el 3 de abril.



Entre las medidas se incluye la suspensión del campeonato de fútbol, pero el primer ministro no precisó aún las modalidades de aplicación. Se espera que es martes, por medio de un decreto, entren en vigor las medidas anunciadas.



El coronavirus en Italia ha causado ya 463 muertos y hay caso 8.000 personas contagiadas actualmente, y es el segundo país más afectado -después de China- por el virus.



EFE y AFP