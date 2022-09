Italia y la Unión Europa entraron este lunes en un periodo de incertidumbre tras la victoria en las elecciones legislativas de Giorgia Meloni, a la cabeza de una coalición de extrema derecha y derecha a la que le esperan grandes desafíos.



Tras obtener la mayoría absoluta en el Parlamento, la dirigente de Hermanos de

Italia (posfascista) y sus aliados Matteo Salvini de La Liga (antiinmigración) y Silvio Berlusconi de Forza Italia (derecha) intentarán formar un gobierno en los próximos días.



El recuento de los votos confirmó el lunes por la mañana la clara ventaja de Meloni, que obtuvo más del 26 % de los votos.

En su primer discurso tras la elección, Meloni prometió "gobernar para todos" los italianos. "Lo haremos con el objetivo de unir al pueblo", sostuvo.



Abecé sobre los resultados y los retos que le esperan al gobierno y a la Unión Europea.

¿Cómo quedaron los resultados?

La coalición formada por los Hermanos de Italia (FdI), Liga y Forza Italia (FI) ganó las elecciones de este domingo con el 44,1 % de los votos, y la encargada de formar gobierno será la ultraderechista Giorgia Meloni.



El FdL, el partido de Meloni, fue el más votado, con el 26,2 % de los sufragios -en los anteriores comicios, en 2018, obtuvo un 4,3 %- ; la Liga de Mateo Salvini suma alrededor del 9 % y Forza Italia, la formación que encabeza Silvio Berlusconi, un 8,3 %, los peores resultados de su historia.



La afluencia en las elecciones que se celebraron el domingo se desplomó a al alrededor del 63,91 % respecto al 72,94 % de los últimos comicios, en 2018, y que es el peor dato de la historia para unos comicios generales, según los primeros datos parciales del Ministerio del Interior.



Así registran los medios italianos el triunfo de la coalición de derecha y extrema derecha en las elecciones. Foto: AFP

Según los primeros análisis, la afluencia desciende en todo el país, pero sobre todo en el sur y se confirman los sondeos que daban una abstención del 35 %.



En todo caso, el nuevo ejecutivo sucederá al gobierno de unidad nacional liderado desde enero de 2021 por Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), que tomó las riendas de la tercera economía de la eurozona, hundida por la pandemia.



A pesar de lo que estaba en juego, varios partidos que habían aceptado formar parte de su gobierno acabaron derribándolo este verano por motivos puramente electorales, lo que llevó a la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

¿Cuáles son los principales retos que tendrá Meloni?

El nuevo Gobierno que liderará la ultradrechista Giorgia Meloni con Hermanos de

Italia tendrá como principal dificultad lidiar con las diferentes ideas y egos de sus socios.

El reparto de los ministerios será, por ejemplo, el primer obstáculo en la convivencia del partido de Meloni, Hermanos de Italia (FdI) y sus aliados del Ejecutivo, la ultraderechista LIga, de Matteo Salvini, y la conservadora Forza Italia, de Silvio Berlusconi, pero no será el único.

El nuevo gobierno tendrá que gestionar además la crisis provocada por una inflación galopante, mientras Italia ya se derrumba bajo una deuda que representa el 150 % del PIB, la más alta de la zona euro detrás de Grecia.



Considerada por algunos economistas como la "enferma" de la zona euro después de Grecia, Italia se desmorona bajo una deuda colosal, sufre una inflación superior al 9 % y su baja productividad frena considerablemente el crecimiento.



Pocos días después de la formación del Parlamento, se tendrá que empezar el debate de la ley de Presupuestos, que normalmente suele llevar varias semanas -si no meses- de negociaciones, pero el 15 de octubre Italia y el resto de países de la zona del euro tienen que haber enviado los borradores de sus planes presupuestarios a la Comisión Europea (CE) para las recomendaciones pertinentes.



Pero no será lo único que deba afrontar de inmediato el nuevo Gobierno: en los primeros días de mandato deberá decidir qué hacer con las subvenciones para rebajar el precio de la gasolina, que rondan los mil millones de euros y que el Gobierno de Draghi renovó hasta el 31 de octubre, pero, sobre todo, tendrá que tomar nuevas medidas contra el aumento de la facturas de las energía.

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni. Foto: Bloomberg

¿Qué otras problemáticas tendrán que enfrentar?

La migración y el cambio climático son otros retos. La idea de la nueva coalición es frenar la inmigración ilegal con la creación de "puntos calientes" en los países de origen, donde se tramitarán las solicitudes de asilo.



El proyecto es "bloquear los barcos" de inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo "para evitar, de acuerdo con las autoridades del norte de África, el tráfico de seres humanos".



Cuando fue ministro del Interior en 2018/2019, Matteo Salvini prohibió que los barcos humanitarios que rescataban a los inmigrantes en el mar atracaran en puertos italianos, dejando varadas a cientos de personas frente a las costas en condiciones sanitarias precarias.



Y para luchar contra el calentamiento global, la coalición derechista considera necesaria una "transición energética sostenible" con el aumento de la producción de energías renovables y recurrir a la energía nuclear, que Italia no dispone ya que no tiene plantas nucleares.



Meloni adelantó que van a "respetar" los compromisos internacionales asumidos por

Italia para luchar contra el "cambio climático". No usa el término "calentamiento". Ella desea "actualizar" esos compromisos, sin dar más detalles.



Italia, ultradependiente del gas ruso, trata de "diversificar sus fuentes de suministro" y lucha ya por la autosuficiencia.

¿Qué impacto tiene la elección para Europa?

Los analistas del Real Instituto Elcano y del Centro para la Reforma Europea (CER) ya matizaron la transcendencia que para la UE va a tener el cambio en Italia.



El triunfo de la líder de Hermanos de Italia se encuadra en la "oleada de auge" del apoyo a partidos de derecha radical nacionalista, constata el experto del Elcano Ignacio Molina, para quien "no necesariamente los países europeos están condenados a que el lado conservador del espectro político se radicalice tanto", como en Italia o recientemente en Suecia.



En el caso de Meloni, los analistas no creen que vaya a tener una enorme transcendencia para la UE directamente, ya que ella misma lleva los cinco últimos años suavizando sus posturas y es atlantista, frente a Salvini o Berlusconi que "juguetean" con el presidente ruso, Vladímir Putin.

¿Y qué retos tendrán en su relación con la UE?

Lo cierto es que sí vienen retos en la relación entre Italia y la Unión Europea.



La llegada de una primera ministra de ultraderecha por primera vez a Italia puede complicar la unidad europea frente a Rusia por la invasión de Ucrania, ahora que se avecina un invierno caracterizado por la subida de los precios y el encarecimiento de la energía.



La coalición de derecha ha recalcado en varias ocasiones que va a "respetar los compromisos adquiridos" por Italia con la Otán, de la que forma parte, así como su apoyo a Ucrania tras la invasión rusa.



Y es que la familia política de Meloni es históricamente anticomunista y defiende con ardor a la Alianza Atlántica. Pero su aliado Matteo Salvini ha manifestado siempre su rechazo a las sanciones que afectan a Rusia y ha sido en el pasado un abierto admirador de Vladimir Putin.

Más que parar a Rusia y poner de rodillas a Putin, son los italianos los que las están pagando FACEBOOK

TWITTER

“Más que parar a Rusia y poner de rodillas a Putin, son los italianos los que las están pagando”, dijo Salvini, pese a que Meloni ha reiterado muchas veces que apoyará a Ucrania y las decisiones tomadas en Europa contra Rusia.



La posición de Berlusconi también es compleja, ya que no logra distanciarse de su viejo amigo Putin, con el que visitó en 2014 los territorios de Crimea recién anexados por Rusia.

Y pese a que la coalición garantiza la "plena adhesión" de Italia al "proceso de integración europea", va a pedir una "Unión Europea más política y menos burocrática" y exigir la "revisión de las reglas del Pacto de Estabilidad y de la gobernanza económica".



Si bien Giorgia Meloni ha abandonado la idea de un "Italexit", es decir la salida de

Italia de la Unión Europea, la líder posfascista desea cambiar la relación entre las partes.



"Se acabó la fiesta, Italia comenzará a defender sus propios intereses nacionales, como lo hacen los demás, y luego buscaremos soluciones comunes", advirtió durante la campaña.



Los tres socios "tendrán que encontrar un difícil compromiso que no debe darse por descontado entre las fuerzas políticas tradicionalmente opuestas a las instituciones de la Unión Europea y las más cercanas a las autoridades de Bruselas", explica a Efe el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa, Alberto Vannucci.



La guerra en Ucrania dividirá a los partidos de la coalición de gobierno de Italia. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Entonces, ¿cómo lograrán un equilibrio con la UE?

Para Damiano Palano, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, "Italia todavía está expuesta a los riesgos de una tormenta especulativa y una dramática crisis de deuda. El primer compromiso del próximo gobierno será conseguir el apoyo de las instituciones europeas".

Será casi inevitable abandonar las actitudes escépticas hacia Bruselas y sus principales socios FACEBOOK

TWITTER

Y para eso "será casi inevitable abandonar las actitudes escépticas hacia Bruselas y sus principales socios" porque aunque "tanto FdI como la Liga de Salvini siempre han tenido posiciones muy críticas sobre muchos aspectos de la UE, el próximo Gobierno italiano tendrá que confirmar los compromisos adquiridos sobre el Next Generation UE, el apoyo a Ucrania y muchos otros puntos".



Como explica Vannucci, el nuevo Gobierno deberá hallar "un equilibrio sin desgarrarse internamente, por un lado, y sin crear conflictos ingobernables (y costosos) con Europa y los principales países europeos, por otro".



Y al final -argumenta Palano- "se verá 'obligado' por la fragilidad de las cuentas públicas a mantener casi en su totalidad la línea seguida por el Gobierno de Draghi", indica Palano.

¿Y cómo reaccionó Europa al triunfo de la derecha?

La Comisión Europea dijo este lunes que espera una "cooperación constructiva" con el futuro Gobierno italiano.



"La Comisión y la presidenta trabajan con los Gobiernos que salen de las urnas de las elecciones de los países de la UE y no va a hacer una diferencia en este caso. Esperamos una cooperación constructiva con las nuevas autoridades italianas", dijo el portavoz jefe de la institución, Eric Mamer, en la rueda de prensa diaria.

Alemania, por su parte, espera que Italia siga siendo "muy favorable a Europa" pese a la victoria del partido posfascista de Giorgia Meloni en las elecciones legislativas, indicó el lunes un portavoz del gobierno.



"Italia es un país muy favorable a Europa, con ciudadanos y ciudadanas muy favorables a Europa, y partimos del principio de que eso no cambiará", dijo Wolfgang Büchner en una conferencia de prensa.



Un portavoz del ministerio de Finanzas dijo que Alemania espera que Italia respete las reglas presupuestarias europeas.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, también recordó este lunes a la derecha italiana, ganadora de las elecciones en ese país, que España está "comprometida con la construcción europea", y advirtió de que en Europa hay "dos modelos enfrentados".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE