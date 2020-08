Italia prohíbe la entrada de las personas provenientes de Colombia

Italia prohibió la entrada a las personas provenientes de Colombia por temor a nuevos contagios de coronavirus, según indicaron este jueves fuentes oficiales italianas.

La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Roberto Speranza, quien anunció también que las personas que lleguen de Croacia, Grecia, Malta y España deben someterse obligatoriamente a la prueba de coronavirus.



Colombia fue añadida a la lista de países considerados de riesgo, después de haber superado el pasado 8 de agosto los 12.000 muertos.



"Debemos seguir la línea de la cautela para defender los resultados obtenidos en los últimos meses gracias al sacrificio de todos", explicó el ministro de Salud italiano en un comunicado.



Los viajeros que entran a la península provenientes de los países indicados por un aeropuerto, puerto o puesto fronterizo pueden someterse a pruebas rápidas in situ, presentar un certificado obtenido en las últimas 72 horas o realizar la prueba en los dos días siguientes tras respetar una breve cuarentena.



Toda persona, incluso asintomática, debe comunicar a las autoridades sanitarias locales la fecha de su entrada a Italia.



Italia había ya cerrado sus puertas a los viajeros provenientes de Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia del Norte y Moldavia. Entre tanto, quienes llegan de Bulgaria y Rumanía deben observar la cuarentena y controles médicos.



Italia prohíbe también la entrada a las personas que han permanecido más de dos semanas en Armenia, Baréin, Bangladesh, Brasil, Chile, Kuwait, Omán, Panamá, Perú y República Dominicana.



Varias regiones de Italia decidieron al inicio de la semana imponer la cuarentena a los viajeros que provengan de los países europeos considerados de riesgo, debido al aumento de contagios entre los italianos que han pasado vacaciones en ellos, en particular en Grecia y España. Con el decreto el gobierno central formaliza esa práctica.

AFP