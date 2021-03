¿Por qué Italia entró este lunes en un nuevo confinamiento?

Casi 40 millones de italianos entraron este lunes en un nuevo confinamiento. "Me siento muy triste. No me lo esperaba. Pasar de zona amarilla, con la cafetería abierta, a zona roja fue algo inesperado", confiesa a la AFP Ana Cedeño, del popular bar-cafetería del Cinque, en el corazón del barrio romano de Trastevere.



Dos italianos sobre tres, en una población de 60 millones, residentes en 11 de las 20 regiones, deberán permanecer confinados hasta el 6 de abril en lo que se denomina "la zona roja".



"La esperanza es que en estas dos semanas las cosas cambien. Hemos perdido mucho dinero, porque nuestros clientes habituales no vienen. Tenemos abierto solo para llevar, y veremos qué pasa", reconoce la ecuatoriana Cedeña, compañera del propietario, con algo de optimismo.



Un año después del primer confinamiento, las calles de Roma están de nuevo vacías, el silencio reina y sólo pueden abrir algunas tiendas, entre ellas supermercados, lavanderías, farmacias, librerías y quioscos, mientras las escuelas han sido cerradas.

¿Qué llevó al país a decretar un nuevo confinamiento?

Italia registró durante la última semana un aumento del 15 por ciento de los contagios. A finales de la semana pasada, por ejemplo, se registraron cerca de 27 mil casos y 380 muerttos en 24 horas.



El primer ministro italiano, Mario Draghi, reconoció que el país está enfrentando una tercera ola por el covid. Según autoridades, los contagios y los decesos se atribuyen a la variante británica que tiene presencia en ese país y a al lento ritmo de vacunación que actualmente tiene el país.



Aunque muchos pensaban que con la llegada de Draghi se habría facilitado la apertura de las actividades económicas, el nuevo presidente del Gobierno tiene que lidiar con una situación epidemiológica que se va agravando, con el país en plena tercera ola.



Desde el 8 al 14 de marzo se detectaron 155.934 nuevos positivos frente a 142.388 de los siete días anteriores y lo mismo ocurre en los hospitales, con 27.600 personas ingresadas por coronavirus frente a las 23.749 de la semana pasada. La misma tendencia se registra en las unidades de cuidados intensivos, donde el domingo había 3.082 enfermos respecto a los 2.605 del mismo día de la semana anterior.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, reconoció que el país está entrando en una 'nueva ola' de covid. Foto: Epa. Efe

¿Qué pasa con la vacunación?

Hasta la fecha, Italia ha suministrado unas 6,7 millones de dosis en la población, pero solo 2 millones de ciudadanos están inmunizados completamente (es decir, han recibido dos dosis). Como reconocen las autoridades, esta sigue siendo una cifra muy baja para una población de 60 millones de personas, por lo cual las restricciones son vitales para evitar un colapso de las UCI.



Italia confía para mejorar la situación en su plan de vacunación presentado en las últimas horas por el nuevo comisario para la emergencia, el general del Ejercito Francesco Figliolo, que prevé vacunar al 80 por ciento de los italianos a finales de septiembre y llegar a administrar 500.000 dosis diarias, triplicando el promedio de 170.000 de la última semana.



Italia espera sobre todo que aumente la entrada de vacunas y que a finales de este mes "lleguen 15 millones de dosis; en el próximo trimestre, 52 millones; y en el tercero, 84 millones". "En abril empezará a llegar la Johnson and Johnson, una vacuna monodosis, con unos 25 millones de dosis en el segundo trimestre, que es como tener 50 millones", dijo Figliolo.

¿Cómo está funcionando el confinamiento en Italia?

Para 11 de las 20 regiones italianas fue firmado el decreto que ordena el confinamiento, mientras se analizan los datos de otra región (Basilicata), precisa la nota.



Según la clasificación por colores, la zona roja es la más contagiosa e implica el cierre de escuelas, liceos y universidades, así como de bares, cafeterías y restaurantes (excepto para llevar). Las demás regiones han sido todas declaradas zonas naranjas, de contagio intermedio, indica el ministerio.



Sola la isla de Cerdeña es zona blanca, es decir sin contagios, tras haber sometido a toda la población a pruebas anticovid. Un Consejo de Ministros celebrado este viernes decidió que, del 15 de marzo al 6 de abril, las regiones "donde el número semanal de contagios supere los 250 por 100.000 habitantes pasarán a ser consideradas rojas".



Del 3 al 5 de abril, al final de la Semana Santa, toda Italia se considerará en cambio zona roja y sólo será posible desplazarse dentro de la propia región a otra residencia privada, una vez al día y un máximo de dos personas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias