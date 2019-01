Italia dice que Francia empobrece a África con uso del franco africano

El viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, líder de la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas, pidió a la Unión Europea que estudie "sanciones" para países que como Francia "empobrecen a África" con el franco CFA, considerado una divisa colonial.

"La UE debería castigar a Francia y a todos los países que, como Francia, empobrecen a África y terminan por obligar a las personas a irse, porque el lugar de los africanos es África y no el fondo del mar Mediterráneo", declaró la víspera Luigi Di Maio. "Si hoy en día la gente se va de su país es porque algunos países europeos, Francia sobre todo, no han dejado de colonizar a decenas de países africanos", insistió Di Maio, aliado de la ultraderechista Liga para gobernar Italia.



Para Di Maio, ministro de Desarrollo Económico, "en una docena de países africanos Francia imprime una moneda, el franco de las colonias y con esa moneda financia su deuda pública", aseguró.



"Si Francia no contara con las colonias africanas, porque es así que hay que llamarlas, sería la 15ª economía más importante del mundo. Hoy está entre las primeras economías gracias a lo que está haciendo en África", agregó.



Las declaraciones de Di Maio generaron fuerte tensión con Francia, que convocó este lunes a la embajadora de Italia ante ese país, Teresa Castaldo, para pedir explicaciones.



"El director del gabinete de la ministra encargada de los Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, convocó a la embajadora de Italia (Teresa Castaldo) tras los comentarios inaceptables y sin sentido de autoridades italianas", indicó el gabinete de la ministra.

Desde que llegaron al poder a mediados del 2018, la tensión entre Italia y Francia se ha desatado en varias ocasiones debido a la gestión del problema de la inmigración.



Las tensión aumentó aún más a inicios del 2019 debido al apoyo público de Di Maio al movimiento de los "chalecos amarillos".



Di Maio no pierde ocasión para recordar que las políticas colonialistas de Francia en África son la causa de las migraciones que afectan hoy a Italia.

El franco CFA

El franco CFA es usado por 155 millones de personas en 15 países africanos.



El ministro italiano aseguró que lanzará "una iniciativa parlamentaria" del gobierno con las instituciones europeas para que se "sancionen todos los países que no descolonizan África".



Creado en 1945, el franco CFA estaba primero ligado al franco francés, y hoy en día mantiene la paridad con el euro.



En África existen posiciones dispares sobre lo que simboliza esa moneda que se imprime en Auvernia, en pleno centro de Francia. En Francia el debate es recurrente y a cada presidente que toma el poder se le pregunta por el franco CFA.



La divisa le da estabilidad a esos países, la convertibilidad es garantizada por el Estado francés y no por la Unión Europea y la inflación resulta controlada.



A cambio, esos 15 países tienen la obligación de depositar la mitad de sus reservas en el Tesoro galo.



AFP