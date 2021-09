Niño que sobrevivió a caída de teleférico en Italia fue secuestrado

El pasado 23 de mayo una tragedia enlutó a Italia: una cabina de teleférico, ubicada en la zona norteña de Mottanore, cayó mientras transitaba.



El saldo: catorce muertos.

Italia: nuevo video del accidente en teleférico que dejó 14 fallecidos

Varios de ellos eran extranjeros que estaban en el país de ‘la bota’ como turistas. Y si bien las catorce vidas perdidas fueron lamentadas durante un tiempo, un ‘milagro’, según muchos, dio esperanza en medio de la tragedia: un niño había sobrevivido.



Eitan Biran, de 6 años, perdió a sus familiares en el accidente y, aunque sobrevivió, estuvo al menos dos meses en cuidados y en proceso terapéuticos.



Este sábado, sin embargo, fue víctima de una nueva tragedia: fue secuestrado por su propio abuelo.

Una operación de extracción hacia Israel

Accidente teléferico en Italia. Foto: Captura de pantalla video

Shmuel Peleg, exmilitar veterano de Israel, tenía permiso de viajar a Italia para visitar a su nieto, el pequeño Eitan. El niño, por fortuna, estaba mucho mejor de salud después del accidente del 23 de mayo y, pese a perder a su familia directa, a sus más cercanos, quedó en protección de varios miembros de su familia paterna, residente en el país de ‘la bota’.



Tras una disputa legal por la custodia, a la familia materna, residente en Israel –y a Shmuel, por supuesto–, se le permitió ver al pequeño al menos dos veces por semana.



El sábado, entonces, Shmuel llegó por su nieto para hacer la consabida visita.



Según reseñaron los medios locales, el exmilitar dijo que llevaría al pequeño Eitan a comprar algunos juguetes. Tenía que volver a casa a las 6 p. m. de ese mismo día.



Pero no volvieron.

Jefe de teleférico caído en Italia admite que desactivó freno

Cayó la noche y no se supo nada ni de Shmuel ni de su nieto. Una tía del pequeño, preocupada por desconocer su paradero, alertó a las autoridades e iniciaron la investigación. En principio no había mayores indicios, sin embargo, el propio Shmuel se encargó de dilucidar el tenebroso panorama por medio del envío de un misterioso mensaje de texto:



“El niño ha vuelto a casa”.



Lo que se supo después es que abordó un avión privado y se llevó a su nieto hasta Israel.



La conmoción no se hizo esperar. Se cruzaron diversas llamadas de país a país, entre las autoridades pertinentes e incluso entre las mismas familias en disputa, con el fin de solucionar lo que, para muchos, fue el rapto del menor por parte de su abuelo, quien, además, entabló todo un operativo digno de sus tiempos en el ejército para sacar al niño de Italia.

‘Parece una película de Hollywood mal escrita’

Eitan perdió a sus padres. Foto: Facebook: Tal Biran

El nombre del ‘niño milagro’ del accidente del teleférico volvió a estar en boca de todo el continente europeo y más pronto que tarde dio el salto al panorama internacional.



El asunto, analizado por muchos, ha dado pie a reacciones desde ‘las dos orillas’: la familia paterna de Eitan, quienes esperan su regreso de lo que denominaron un secuestro, y la familia materna del menor, la cual, por medio de polémicas declaraciones, aprobó la insólita operación de Shmuel Peleg.

“Parece una película de Hollywood mal escrita”, dijo Aya Biran, médica y tía de Eitan, a los medios locales. “Mis dos hijas y Eitan han crecido juntos. Vivió toda su vida en Italia, en Pavía, pasando las vacaciones, como muchos niños, en Israel con la familia materna. Les dije a mis hijas la verdad sobre lo que pasó. Y les juré que intentaremos traer a Eitan de vuelta aquí”.



El asunto por el lado de los Peleg atizó aún más la hoguera que promete convertirse en una llamarada jurídica, legal y hasta diplomática.



Gali Peleg, residente en Tel Aviv y tía materna de Eitan, le dio un espaldarazo al exmilitar Shmuel por su ‘maniobra’ en Italia. Ella habló ante los micrófonos de un medio radial israelí y enfatizó en que no secuestraron al pequeño, solo “lo trajimos a casa”.



“Tuvimos que hacerlo puesto que no teníamos información sobre la salud física y mental de Eitan (…) Tienen a Eitan como un rehén. Los están alienando completamente”, afirmó.



Dijo que otra de sus intenciones como familia es que Eitan frecuente una escuela judía y no una católica, tal como, al parecer, hacía en Italia.

El drama de un niño que perdió a su familia en accidente de teleférico

Porque, si aún faltaba otro frente por abrir en el escabroso suceso, era el religioso.



Milo Hasbani, presidente de la comunidad judía de la ciudad de Milán, se pronunció al conocer el operativo orquestado por Shmuel. “Condenamos y lo juzgamos como gravísimo el secuestro de Eitan; nos parece casi absurdo tener que decir que un buen judío puede crecer en cualquier parte, y espero que su caso no se instrumentalice con fines políticos”.

Así quedó la cabina que se desplomó. Foto: Alessandro Di Marco. EFE

‘La Stampa’, medio local que ha seguido muy de cerca lo ocurrido hace apenas tres días –y que causó un revuelo más que predecible, pero a la vez alarmante–, entrevistó a Ciro Cascone, magistrado del Tribunal de Menores de Milán.



Él dijo que, desde la perspectiva de los organismos y las autoridades italianas, el hecho es un rotundo secuestro. “Es evidente que estamos frente a una sustracción internacional de un menor. La Convención de La Haya, a la que Israel se ha adherido, habla claro al respecto. Espero que el juez de Israel la aplique rigurosamente, como hacemos en Italia (…) el niño, según la convención, tendrá que ser repatriado a su país de residencia”.



Vale decir que el panorama sí abre un frente diplomático internacional: según indican varios medios locales, el pasaporte israelí de Eitan caducó el pasado 30 de agosto dado que él, ahora, tiene doble nacionalidad, no una de forma exclusiva, sin embargo, el abuelo Peleg decidió no devolver el expedido por Israel.

Accidente de teleférico en Italia. Foto: EFE

El futuro del pequeño se nubla y la incertidumbre se acrecienta.



Y es que, según lo dicho por su tía Aya –quien además ha estado al tanto de la recuperación del ‘niño milagro’–, Eitan aún necesita la compañía de una fisioterapeuta y avanzar con los procedimientos psicológicos para superar la primera gran tragedia.



En este momento, y tras una salida por juguetes con el abuelo, se entreteje la segunda.

