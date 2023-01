En el hospital Sandro Pertini en Roma, Italia, se conoció la tragedia ocurrida el pasado 8 de enero, cuando un bebé que apenas había nacido el 5 de enero murió en el tercer día debido a que su madre, agotada por más de 17 horas de parto y constante atención al neonato, se durmió mientras lo amamantaba, y al despertar ya había desparecido.



El padre, quien responsabiliza al hospital de negligencia y falta de atención a la madre y a su hijo, cuenta que "cuando se llevaron -al bebé- de la cama, ni siquiera la despertaron, ella estaba sola, abrió los ojos y nuestro hijo ya no estaba".

Lo que fue un momento de extrema felicidad, se convirtió en una pesadilla para una familia Italiana en el hospital Sandro Pertini, cuando su bebé de tres días de nacido falleció a causa de una asfixia, producto de su madre que quedó dormida mientras lo amamantaba.



El padre del bebé reconstruye los hechos exigiendo una explicación. "Mi pareja estaba agotada. Había pasado 17 horas para dar a luz. No se tenía en pie. Le llevaron el bebé a la cama para que lo amamantara. También le exigieron que ella misma cambiara el pañal".



Además, añade que la madre "pidió varias veces que nuestro hijo fuera llevado al nido de los recién nacidos, para poder descansar durante unas horas, pero el personal siempre se negó. Agotada, se quedó dormida. Cuando volvió a abrir los ojos nuestro hijo ya no estaba, ya se lo habían llevado".



El protocolo del hospital para la atención de neonatos y de sus madres establece que el personal de salud debe estar en constante atención a los pacientes; asimismo, prohíbe que los recién nacidos duerman en la misma cama que las mamás precisamente para evitar este tipo de casos, el cual es considerado una de las principales causas de muertes en bebés recién nacidos.

Estas razones son las que argumenta el padre del menor fallecido, quien culpa al hospital de la muerte de su hijo. Sólo lo tuvo en brazos dos veces antes de morir, una vez al nacer el 5 de enero, y la segunda el 7 de enero por solo una hora.



Cuenta el padre que a su pareja "la dejaban sola continuamente; con las normas del covid ninguno de nosotros podía estar a su lado. Y ella, aunque tiene 29 años, estaba muy agotada, el pequeño estaba inquieto, nunca la dejaba dormir, así pasaba las noches sin pegar el ojo. Pero mi hijo estaba bien, aparentemente estaba completamente sano".



El fallecimiento del infante fue declarado a la 1:40 a. m. del 8 de enero, y el padre no estaba presente para el momento del deceso, se enteró por una llamada que recibió de la madre.



"Fue mi pareja quien me llamó por teléfono, pidiéndome que corriera al hospital, pero mi hijo ya no existía (...) Cuando se llevaron -al bebé- de la cama, ni siquiera la despertaron -asegura el hombre-, ella estaba sola, abrió los ojos y nuestro hijo ya no estaba"



Varias paciente del hospital Sandro Pertini cuentan experiencias similares de mala atención por parte del personal de salud. "Solas y abandonadas, nos podría haber ocurrido a cualquiera los sucedido en el Pertini" cuenta una mujer al medio italiano 'Il Messaggero'



"Ahora estamos a la espera de conocer el resultado de la autopsia" cuenta el padre. "Hemos confiado el caso a un abogado. De hecho, aún se desconoce la causa exacta de la muerte y todavía no tenemos muchas respuestas". Por otra parte, la Fiscalía de Roma también abrió una investigación respecto al caso.

¿Qué dice el hospital?

Giuseppe Gambale, director del hospital Sandro Pertini, cuenta que ha puesto a disposición de los abogados y las autoridades todo lo necesario para una profunda investigación. Sin embargo, niega que el hospital haya obligado a la madre a estar en todo momento con el bebé.



La policía, los abogados, fiscales y el hospital serán los que determinarán entonces la razón por la que el bebé durmió con la madre, un procedimiento que está prohibido por el mismo centro de salud, el cual establece que el personal es el responsable de mover el neonato a su propia cuna cuando la madre termine de amamantarlo.



Por su parte, la fiscal Sabrina Calabretta busca determinar si a la mujer también le han administrado medicamentos o sedantes durante su estadía en el hospital, lo que pudo haberla llevado a una menor vigilancia como efecto secundario. La madre fue sometida a una prueba toxicológica.



Los padres esperan que se haga justicia y que su caso sirva de ejemplo para mayor precaución por parte de los centros hospitalarios y mayor cuidado a las madres y sus hijos para que "no ocurran tragedias similares".

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO