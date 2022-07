La crisis que atraviesa el Gobierno italiano pasará a resolverse el próximo miércoles en el Parlamento por orden del jefe del Estado, Sergio Mattarella, que rechazó la dimisión presentada este jueves por el primer ministro, Mario Draghi, tras la estocada de uno de los socios de su coalición, el Movimiento 5 Estrellas (M5S).



(Lea también: ¿Por qué el primer ministro italiano abandonó la cumbre de la Otán?)

Draghi, con la discreción que lo caracteriza, reunió este jueves a todos sus ministros para informarles que había decidido dimitir y poner fin al gobierno de coalición nacional que preside desde febrero de 2021, apoyado por todos los grupos, menos por los ultras de Giorgia Meloni. Y, acto seguido, se personó en el Palacio del Quirinal para oficializar su renuncia al jefe del Estado, que sin embargo la rechazó.



(Puede interesarle: Ucrania: Draghi habla con Putin de la guerra y su impacto alimentario)

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Mattarella, presidente italiano. Foto: AFP

Tras semanas de tensiones, la crisis se desató este jueves en el seno de su coalición cuando uno de sus principales socios, el M5S, decidió no votar en el Senado una moción de confianza al Gobierno del que forma parte.



El primer ministro ya había avisado que no gobernaría sin el M5S, a pesar de que su salida de la coalición no impedía su continuidad, pues sigue contando con el apoyo de una holgada mayoría parlamentaria.

Pero Mattarella, que repite a regañadientes su mandato en el mayor cargo del país, respondió a Draghi que la crisis debía saldarse obligatoriamente en las dos sedes parlamentarias, en el Senado y en la Cámara de Diputados, previsiblemente el miércoles.



“El presidente de la República no ha aceptado la dimisión y ha invitado al presidente del Gobierno a presentarse en el Parlamento para dar explicaciones y para que se haga en esa sede una valoración de la situación que se ha creado tras los debates en el Senado”, se lee en un comunicado de la Jefatura del Estado.



De este modo, el expresidente del Banco Central Europeo, visto en Italia como uno de los recursos más valiosos de la República, podrá comprobar si cuenta o no con una mayoría para cumplir su objetivo: agotar la legislatura en su plazo natural, es decir, hasta marzo de 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Primer ministro de Italia, Mario Draghi. Foto: EFE

El origen del conflicto

La coalición lleva tiempo tambaleándose a causa de un delicado decreto con ayudas a familias y empresas contra la inflación que el M5S critica severamente por verlo “insuficiente” y por incluir la financiación de un incinerador de basuras para Roma.



El problema es que la votación final del decreto fue planteada como una moción de confianza sobre el Gobierno, una estrategia a la que se recurre frecuentemente en la política italiana para acelerar la tramitación de leyes, pues impide presentar enmiendas.

Facebook Twitter Linkedin

El M5S le retiró su apoyo a Draghi en medio de un voto de confianza en la Cámara. Foto: EFE

Y, en un movimiento paradójico y enrevesado, el Cinco Estrellas decidió no votar la moción de confianza. Antes, ya habían mantenido notorios desencuentros, dados los recelos del M5S de seguir armando a la resistencia ucraniana.



Algunos vislumbran el deseo del M5S de pasar a la oposición y tratar de recuperar el electorado perdido tras los últimos batacazos en las urnas y de cara a la inminente campaña electoral.

A lo largo de la jornada, la política nacional se dividió entre quienes aspiran a que Draghi se mantenga en el poder, con o sin el M5S, y quienes prefieren “devolver la palabra a los italianos”.



Entre los primeros estuvieron el Partido Demócrata (centroizquierda), la Italia Viva de Matteo Renzi y Juntos por el Futuro, la escisión del M5S liderada por el actual ministro de Exteriores, Luigi Di Maio. El ultraderechista Matteo Salvini, también en la coalición, pidió sin embargo no temer un adelanto electoral.

Si el gobierno de Draghi cae, Italia será el tercer país, después de Francia y el Reino Unido FACEBOOK

TWITTER

Y es que la mayor preocupación que ronda al país es que la crisis del Gobierno se produce en un momento crítico: en plena escalada de los precios energéticos, con la inflación disparada y en medio de la estrategia para diversificar y acabar con la dependencia del gas ruso tras la invasión de Ucrania.



Pero también inquieta a nivel europeo. “Si el gobierno de Draghi cae, Italia será el tercer país, después de Francia y el Reino Unido, en entrar en una situación de profunda dificultad”, advirtieron ayer algunos socios.



No se descarta que la próxima semana Draghi logre el apoyo de una nueva mayoría para seguir gobernando. Por el momento, solo con los rumores de dimisión, la Bolsa de Milán se desplomó 3,44 % al cierre.

*Con información de EFE

Más noticias del mundo

- EE. UU. usará 'todo' su poder para evitar que Irán tenga un arma nuclear



- Cultivos ilícitos de coca en Colombia habrían bajado en 2021



- Lo que se sabe del accidente en Nueva York en el que murieron 2 colombianos