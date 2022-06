Poveglia, al norte de Italia, es una isla situada entre la ciudad de Venecia y Lido, tan solo un canal la divide entre los dos terrenos y es conocida por tener uno de los paisajes más espectaculares de la región, pero también por ser la locación de macabros sucesos que la llevaron a ser apodada por los locales como “ la isla de los fantasmas” o “ la isla sin retorno”.



Volvió a tener reconocimiento mundial, cuando dos turistas británicos decidieron aventurarse a visitar el lugar. En los vídeos publicados en su canal de Youtube, se puede observar el estado de abandono de los edificios, un cementerio, un hospital psiquiátrico y como la vegetación ha retomado su lugar natural.

Según cuentan algunos medios especializados, Poveglia empezó su siniestra historia en el siglo XIV, cuando Europa estaba sumida bajo el asedio de la peste negra. Venecia, uno de los focos de infección más fuertes, tuvo que enviar a todos los enfermos a la isla para contener el virus.



Cualquier persona que mostrara el mas mínimo síntoma de la enfermedad era enviado de carácter urgente a pasar cuarentena en ese pequeño terreno de no más de 345 metros de largo y 335 de ancho. Algunos historiadores han mencionado que se quemaron cerca de 160 mil personas en este lugar para detener la enfermedad.



El gobierno italiano y algunas empresas privadas realizaron varias intentonas por recuperar a la isla, pero fracasaron. Sus instalaciones fueron usadas como punto de cuarentena marítima hasta finales del siglo XIX, cuando pasó al dominio de una casa de convalecencia geriátrica, que también terminó sus funciones en 1968, y desde entonces ha estado abandonada.



El video de Matt Nadín

El bloggero, de 42 años, publicó las imágenes en el canal de Youtube, Finders ‘Beepers History Seekers’, en el cual se dedica a mostrar lugares de interés para tanoturistas, viajeros que se dedican a visitar espacios donde han sucedido las tragedias más impactantes de la humanidad.

Grabaciones de Matt Nadin en una de las edificaciones demPoveglia. Foto: YouTube: Videlo

Ahora bien, no solo mostró imágenes, pues también pudieron contar algunos de los supuestos actos paranormales que han sucedido allí, como el del médico psiquiátrico que utilizaba el lugar para atroces experimentos. Según cuenta Nadín, este especialista enloqueció y luego se suicidó lanzándose desde la punta del campanario, ahora su 'espíritu' ronda por la isla.



“Fue realmente, inquietante. Se notaba que incluso el taxista que nos acompañó estaba asustado, no solo de que pudiera aparecer la policía sino del lugar en sí. No podríamos escapar lo suficientemente rápido si pasaba algo”, relató Matt a la prensa británica.



“La isla está tan llena de historia oscura y macabra, muchísima gente murió allí y realmente cuando estás allí te haces una idea de los horrores que sucedieron mientras caminas sus calles (...) Quemaron todos los cuerpos y los dejaron tirados por ahí. La isla nunca ha sido despejada adecuadamente ni nada por el estilo, así que todo luce como si lo acabaran de dejar allí", agregó.



Entre tantas atrocidades que le atribuyen al lugar, destaca la de los miles de experimentos que se realizaron con los enfermos de la peste negra que iban a parar allí. Algunos registros relatan que eran utilizados para experimentos médicos que intentaban descubrir la cura para el virus.

