'Italia es un Estado laico', le respondió Mario Draghi a El Vaticano

El jefe de gobierno italiano Mario Draghi subrayó el miércoles que Italia es "un Estado laico" y su Parlamento soberano, replicando así públicamente a las críticas del Vaticano al proyecto de ley sobre la lucha contra la homofobia.



"El nuestro es un Estado laico, no confesional. El Parlamento siempre es libre de debatir", dijo Draghi en la Cámara Baja en referencia a una intervención sobre la nota verbal presentada por la Santa Sede ante el Gobierno italiano al considerar que el proyecto viola algunos puntos del Concordato, que regula las relaciones entre

Italia y el Vaticano.



Entre las cuestiones que critica el Vaticano figura que las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante la futura Jornada Nacional contra la Homofobia, pero también temor por la "libertad de pensamiento" de los católicos y por las posibles consecuencias judiciales.



La intervención de El Vaticano es inusual en las relaciones diplomáticas entre los dos países.



El proyecto de ley, que se debate en el Senado, tiene como objetivo sancionar los actos de discriminación e incitación a la violencia contra homosexuales, lesbianas, transexuales y discapacitados.



El Vaticano envió una "nota verbal" a la embajada de Italia ante la Santa Sede el 17 de junio en la que advierte que se viola el tratado entre ambos Estados.



La nota considera que algunos puntos del proyecto de ley italiano son contrarios al tratado bilateral vigente entre Italia y la Santa Sede, ya que violan la libertad de la Iglesia Católica en materia de organización y ejercicio del culto, así como la libertad de expresión concedida a los fieles y a las asociaciones católicas.



"Nuestro sistema jurídico contiene todas las garantías para que las leyes respeten siempre los principios constitucionales y los compromisos internacionales, incluido el Concordato con la Iglesia", aseguró Mario Draghi ante los senadores.



"La laicidad no es la indiferencia del Estado ante el fenómeno religioso, la laicidad es la protección del pluralismo y la diversidad cultural", indicó.



El texto sobre "las medidas de prevención y de lucha contra las discriminaciones y la violencia por un motivo basado sobre el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y el handicap", presentado por el diputado del Partido demócrata (centroizquierda) Alessandro Zan, fue aprobado en la Cámara de diputados en noviembre. Y es actualmente debatido en el Senado.



Italia y la Santa Sede normalizaron sus relaciones con los acuerdos de Latran en 1929, luego de sesenta años de crisis. Estos acuerdos incluyen un concordato que fue revisado en 1984 para poner fin especialmente al estatuto particular de la religión católica, que ya no es la religión de Estado en Italia.

