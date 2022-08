Alika Ogorchukwu, un vendedor ambulante nigeriano, fue asesinado en Italia este fin de semana. El hombre de 39 años vendía productos en la calle principal de Civitanova Marce, una ciudad costera.



Según la policía, su atacante le quitó la muleta que llevaba Alika y lo golpeó hasta la muerte. Tras su detención, el autor del crimen, identificado como Filippo Claudio Ferlazzo, se disculpó. Mientras tanto, su esposa pide justicia.

A plena luz del día y en una plaza de la ciudad Civitanova Marche, el italiano Filippo Claudio Ferlazzo, de 32 años, asesinó a Alika Ogorchukwu con sus propias manos.



El agresor, natural de Salerno, al sur de Italia, fue detenido después. Además, pidió disculpas y alegó que había agredido al hombre nigeriano porque había pedido "insistentemente" limosna y porque había agarrado del brazo a su novia.



Después del asesinato, comunidad migrante ha protestado en las calles. Aseguran que el hecho habría estado relacionado con racismo. Sin embargo, las autoridades policiales lo descartaron como causa del crimen y lo atribuyeron a "un arrebato de violencia fuera de lo normal" debido a los supuestos problemas psiquiátricos que sufre el detenido.



El abogado de la familia, Francesco Mantella, consideró que, si hay una razón psiquiátrica detrás del crimen, "es necesario reflexionar" por qué Ferlazzo no estaba controlado, ya que al parecer cuenta con un tutor designado, que sería su madre.



Por su parte, la familia de Ogorchukwu, quien tenía esposa y un hijo de ocho años, exige justicia y saber por qué el homicida no estaba vigilado si padece problemas psiquiátricos.



"Necesito justicia para mi esposo. Eso es lo que quiero, porque el dolor es muy grande para mí. Necesito justicia", afirmó Charity Oriachi.



Por su parte, el abogado Mantella dijo lo siguiente a los medios de comunicación: "Las disculpas de Filippo Claudio Ferlazzo no bastan. Ahora solo necesitamos justicia, no venganza. Es difícil llegar a comprender lo ocurrido".

El diario Italiano 'Corriere della sera' informó que el arresto de Ferlazzo se validó recientemente. Además, en una audiencia celebrada en la prisión de Montacuto, el asesino "colaboró, se disculpó y dejó en claro que no hubo motivación racial". Fue asistido por la abogada Roberta Gonzo.

El crimen

El nigeriano se encontraba en la céntrica calle Umberto I de Civitanova Marche, puerto turístico en la costa del Adriático, cuando fue agredido por el italiano.



Se desencadenó una pelea en la que el italiano asestó varios golpes a Ogorchukwu hasta tirarlo al suelo y después se puso sobre él hasta acabar con su vida, tal y como se aprecia en los vídeos que los viandantes realizaron.



El homicidio ha conmocionado al país, en plena campaña electoral para las elecciones generales del 25 de septiembre, sobre todo porque el crimen se produjo en la calle a plena luz del día ante los viandantes que pasaban por el lugar, sin que nadie interviniera.



Según 'Corriere della sera', no fue una multitud la que presenció el ataque, sino que había cuatro personas: una mujer de 28 años que grabó, dos ancianos y un empleado de aduana. Estas personas le gritaron a Ferlazzo para que detuviera el ataque.



Se espera que la autopsia al cuerpo del vendedor ambulante se realice este martes en el hospital de Civitanova para esclarecer qué provocó su muerte: si los golpes con la muleta o los que le dio Ferlazzo con sus manos.

