En video quedó capturada la supuesta aparición de la Virgen de Trevignano en Lacio, nororiente de Italia.



El video dejó sorprendidos a los creyentes de esta zona en el país europeo, así lo registró el medio italiano Mattino5, quienes se dirigieron hasta el lugar para hablar con los creyentes y testigos que presenciaron el hecho.



Madonna di Trevignano, Ecco le immagini delle presunte apparizioni in cielo mandate da alcuni fedeli#Mattino5 pic.twitter.com/SJc9tuOPmj — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2023

Gisella fue una de las mujeres que el medio entrevistó, ya que asegura que ha recibido mensajes por medio de visiones que, según ella, la Virgen le ha enviado.



“Cuando vi las fotos de la Virgen y la cruz estuve tres días enferma, no lo podía creer.

Muchos se burlaron de mí, pero estoy tranquila, no he alterado nada, apenas puedo usar el teléfono”, aseguró una creyente que presenció el hecho para el medio Mattino5.



Continuó el relato, diciendo que se dirigía al lugar para orar y que había ido pocas veces al lugar, por lo que tomó fotografías y videos.



“Era una de las primeras veces que había subido a la cruz, donde nos reunimos con los fieles para orar. Así que tomé algunas fotos del paisaje y cuando volví a casa para verlas de nuevo vi a la Santísima Virgen”, aseguró una creyente que presenció el hecho para el medio Mattino5.



El medio también informó que esta no sería la primera vez que la Virgen es noticia, pues se conoció una noticia en la que supuestamente la estatuilla tenía lágrimas de sangre.

La Diócesis no se ha pronunciado hasta el momento, sin embargo, la Iglesia tuvo que designar una comisión de investigación para confirmar si es o no es un hecho sobrenatural.



Luego de esto, muchos creyentes se reúnen en el lugar para orar a la Virgen de Trevignano, pues varios testigos asuran que la Virgen “cada 3 de meses se aparecería a supuestos videntes”.

