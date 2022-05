En un intento por aumentar su población, el gobierno escocés lanzó un plan que busca atraer a parejas jóvenes de todas partes del mundo. Para ello destinó 6,2 millones de dólares que tienen como objetivo asentar a un centenar de personas.



El gobierno de este país, que hace parte de Reino Unido, anunció que estará entregando 50 mil libras esterlinas, que es la moneda local, a quienes se muden a una de las 93 islas que hay en Escocia.



“Se debe alentar cualquier cosa que podamos hacer para revertir las tendencias de despoblación”, explicó Alasdair Allan, miembro del parlamento escocés.



Estos bonos que al ser cambiados a la moneda colombiana representan alrededor de 250 millones de pesos, se entregarán para que los recién llegados puedan adquirir casas, iniciar negocios, invertir en obras y empezar una vida a largo plazo en este país.



A pesar de lo dicho por el parlamentario, no todos los políticos de la región están de acuerdo con realizar un gasto de este calibre para poblar las islas.



El político liberal demócrata Liam McArthur, aseguró a medios británicos que esta estrategia solo son “trucos” y que el dinero debe ser invertido en obras que mejoren el transporte y las viviendas de los que actualmente residen en estos lugares.



Aunque no todos gusten de la oferta, lo cierto es que a partir del verano de este año se empezarán a aceptar solicitudes, aunque la lista de requisitos aún no ha sido publicada oficialmente.



Algunos de los territorios que abrirán convocatorias para escoger nuevos habitantes son Orkney y Skye, incluidas en el listado de las islas más hermosas del mundo.



Otros lugares que ofrecen dinero

El caso de las islas escocesas no es el primero que ha sonado en los últimos años. Algunos territorios están tomando esta estrategia para incentivar la llegada de nuevos habitantes.



En el 2019, la isla griega de Anticitera, muy cercana a Creta, ofreció pagar 565 dólares al mes para aquellos que estuvieran dispuestos a mudarse al paradisíaco lugar. El subsidio mensual sólo estaría vigente por los primeros tres años, pero al mudarse inmediatamente el gobierno les regalaría una vivienda.



Hace poco una ciudad en Japón llamada Chiba, cercana a Tokio, ofreció pagar hasta 2.319 dólares mensuales a las jóvenes parejas que quisieran mudarse a este territorio. El gobierno japonés lanzó esta oferta debido al envejecimiento de la población en el lugar.



De igual manera, mucho se ha hablado sobre las casas que el gobierno italiano estaba vendiendo a tan solo un euro al sur de ese país. Más de 60 pueblos en esta región ofrecieron este servicio, sin embargo, las casas necesitan de una amplia gama de renovaciones.

