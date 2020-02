Irán sabía desde el principio que 'derribó el avión ucraniano'

Ucrania dispone de una grabación de los controladores aéreos iraníes que prueba que Teherán sabía desde un principio que el avión de la aerolínea Ukraine International (UAI) siniestrado el pasado 8 de enero fue derribado por un misil, declaró este lunes el presidente, Volodimir Zelenski.



"Es una grabación de la torre de control de Teherán con un avión iraní que se preparaba para aterrizar. A las 6:12 a. m. despegó nuestro avión y a las 6:30 a. m. debía aterrizar el avión iraní. Él (piloto) lo vio todo y lo dijo a la torre de control. Él dice 'parece que lanzaron un misil', en farsi y en inglés", comentó el mandatario.



Según afirmó Zelenski durante una presentación en el canal ucraniano 1+1, Teherán sabía desde el principio qué provocó la caída del avión: "Lo sabían desde el mismo momento en que el avión fue derribado", añadió.

Vladimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Efe

Las autoridades iraníes reaccionaron a estas declaraciones señalando que el archivo de audio "estaba entre los materiales entregados a los expertos que investigan el accidente" y que la publicación de la grabación es una violación que pone fin a la cooperación entre Teherán y Kiev, según la agencia rusa TASS.



Zelenski había calificado este domingo de insuficiente la compensación de 80.000 dólares propuesta por Irán a cada uno de los familiares de los 176 ocupantes del Boeing 737 derribado.



"Considero que es poco. Cuando la esposa de una de las víctimas dice que su marido era el que mantenía la familia, que ella no tiene trabajo y su hijo debe ir a la universidad, 80.000 dólares es muy poco", declaró también en el canal 1+1.



Zelenski aseguró que Kiev insistirá en una compensación mayor y destacó que una vida humana "no tiene precio", para lo que Ucrania se dirigirá a las cortes internacionales.

Al día siguiente del accidente, expertos analizaron los restos del avión de Ukraine International Airlines. Foto: AFP

Ucrania también solicitó a Irán que le fueran entregadas las cajas negras del avión, señaló el presidente, a lo cual Teherán respondió con una invitación a los especialistas ucranianos para que viajaran a la nación persa a participar en la investigación.



Según Zelenski, los expertos ucranianos consideran que esta opción no garantiza una "lectura adecuada y verídica" de las cajas negras, por lo que insistió en que las cajas negras sean trasladadas a Kiev, tal y como le había prometido el presidente iraní, Hasan Rohaní. "Esto es muy importante para nosotros", concluyó.



Después del siniestro del vuelo PS752, que cubría la ruta Teherán-Kiev, las autoridades iraníes negaron que se tratase de un derribo hasta que tres días más tarde las Fuerzas Armadas reconocieron que abatieron por error el avión al confundirlo con un misil de crucero.



Esta catástrofe coincidió con un aumento de las tensiones entre Teherán y Washington tras el asesinato en un bombardeo estadounidense del general iraní Qasem Soleimaní y el posterior ataque de Irán a una base en Irak con tropas norteamericanas.



Abordo de Boeing de UIA viajaban 176 personas: 82 iraníes, 63 canadienses, once ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), diez suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos.



EFE