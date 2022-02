Esta semana se han dado pasos importantes en Europa en los esfuerzos por destapar la pederastia en la Iglesia católica. Por una parte, Benedicto XVI pidió perdón por los abusos del clero en Múnich cuando él era arzobispo. Y, por otra, en España el Gobierno propuso una comisión liderada por el defensor de menores, causa que se suma a varios procesos similares en otros países del continente.



“España e Italia todavía no han hecho frente a este problema, a diferencia de países como Francia, Portugal, Irlanda y Países bajos, donde ya hay investigaciones, colaboraciones con el Gobierno o, incluso, solo la Iglesia lo aborda con una comisión independiente”, explica Julio Núñez, uno de los periodistas de El País que han trabajado en el destape de la pederastia en el clero español, un tema que este diario ha seguido durante los últimos años.



“El problema de la pederastia en la Iglesia católica es global”, asegura por su parte Miguel Hurtado, víctima de abusos en la abadía de Monserrat de Barcelona, quien impulsa la creación de una Comisión de la Verdad de expertos independientes.



“Esto no se limita a ciertos países europeos o anglosajones. Sucede en todos los Estados donde la Iglesia tiene una presencia importante. La diferencia principal es que en algunos donde existen medios de comunicación independientes, o una justicia civil más proactiva, los delitos salen a la luz pública. Mientras que en otros casos, el poder de la jerarquía católica intimida a las víctimas, a la sociedad civil, a los periodistas y a la justicia. Es lo que aún sucede en Italia o en varios países latinoamericanos”, agrega.



Italia va a la cola de Europa en cuestión de investigaciones sobre la pederastia en la Iglesia. Tanto así que la ONU le reprochó su pasividad y exigió que se abra una investigación, como ha sucedido en otros lugares.



Uno de ellos es Francia, donde la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia católica investigó la lacra desde 1950 y concluyó que al menos 216.000 menores fueron víctimas de pederastia. “Estos números son abrumadores y no pueden quedarse sin consecuencias”, dijo Jean-Marc Sauvé, presidente de la Comisión.



En Alemania, la Conferencia Episcopal decidió investigar por su cuenta. En 2018 presentó un informe con 3.677 casos de abusos cometidos por 1.670 clérigos a lo largo de los últimos 70 años. El informe concluyó que hay que revisar el celibato sacerdotal, la postura frente a la homosexualidad y el sacramento de la confesión.



Por otra parte, la Arquidiócesis de Múnich exhibió pruebas de 497 casos de abusos cometidos entre 1945 y 2019. Y, según la investigación, Benedicto XVI encubrió a cuatro sacerdotes cuando era arzobispo entre 1977 y 1982. El Papa emérito aseguró esta semana sentir “profunda vergüenza y dolor”, pero niega la acusación.



En Bélgica, el Parlamento comenzó una investigación y un centro de arbitraje, mientras la Iglesia creó “puntos de contacto” para atender a las víctimas. Hubo 628 denuncias ante el centro de arbitraje y 426 ante la Iglesia. 506 personas recibieron indemnización del primero, y 349 de la segunda: un promedio de 5.000 euros cada una.



Uno de los casos más destacados en el manejo del tema en Europa es el de la Iglesia de Austria, que, llevada por los escándalos de la década pasada, creó una comisión. Aunque la mayoría de los casos ya habían prescrito, ofreció compensaciones y terapias. Se estima que ha pagado 27,5 millones de euros a 2.000 víctimas y casi 22 millones de euros en terapias.



En cuanto a Polonia, la investigación más reciente es de 2021 y en ella la Iglesia admite haber recibido 368 denuncias entre 2018 y 2020.



En Irlanda los escándalos comenzaron en la década de los 80 y conmocionaron a una sociedad muy católica. Se han adelantado varias investigaciones, como los informes Ferns y Murphy. Pero solo un pequeño porcentaje de sacerdotes señalados han sido condenados. El último estudio, de 2021, esclareció que 9.000 niños murieron en casas de acogida de órdenes católicas.



En enero de este año arrancó una comisión independiente creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa para investigar los casos ocurridos desde 1950 en el país. En los primeros cinco días recibieron 102 denuncias. Y se espera que sus conclusiones lleguen en un año aproximadamente.

La preocupación de España

En España, el presidente Pedro Sánchez (socialista) impulsa una proposición de ley para que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, lidere la investigación sobre la pederastia en el clero, con el apoyo de la Iglesia y de una comisión independiente de expertos.



Al mismo tiempo, los partidos Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu piden en el Congreso una comisión que se encargue de la tarea. “Cualquiera de las dos fórmulas pone el pie en un problema que todavía no se había abordado en España desde la esfera institucional”, explica Núñez. “Es un paso hacia adelante porque la administración ha empezado a abordar este tema que hasta ahora solo se había tratado internamente en la Iglesia con una gran opacidad y por parte de los medios”, agrega.



Por su parte, Hurtado cree que una investigación como la que propone el Gobierno “puede ser increíblemente útil o un lavado de imagen en función de cómo se haga”. La clave es que sea eficaz.



“Debe tener los recursos suficientes para encontrar, tomar testimonio y documentar los abusos cometidos contra decenas de miles de víctimas en nuestro país. Tiene que ser transparente, organizando audiencias públicas donde la jerarquía católica rinda cuentas de su gestión, y debe tener amplios poderes de investigación, para que pueda exigir que se le entreguen los archivos canónicos con documentación sobre estos casos, no solo los abusos sino del encubrimiento sistemático por parte de los obispos”, asegura.



España propone que la Iglesia participe, como ocurre en otros países, aunque por ahora la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado sobre si va a colaborar o no.



Hasta ahora el mayor impulso en la investigación sobre la pederastia en la Iglesia española proviene de medios como El País, que lleva años publicando testimonios.



Reparación integral

Las investigaciones no solo deben señalar a los culpables, sino enfocarse en las víctimas, silenciadas por los jerarcas de la Iglesia, por el miedo personal y por el temor a la estigmatización social.



“Como víctima le pido al Estado una investigación independiente que se centre en los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y en el encubrimiento de los obispos, en la que aflore el iceberg de la pederastia clerical para saber cuántos curas pederastas y obispos encubridores hay”, reclama Hurtado al exigir que “las víctimas reciban compensación moral y económica. Y mecanismos de no repetición, como la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia como sucede en Colombia, Chile, Ecuador, Bélgica, Holanda o Suiza”.



Precisamente evitar la repetición es otro de los objetivos que se busca. “Para ello hacen falta reformas legales, pero sobre todo reformas mentales y culturales”, asegura Hurtado. “Ha existido un exceso de deferencia, un temor reverencial por parte de la sociedad civil, los católicos de base y las instituciones hacia el poder de la jerarquía católica”, dice.



Hurtado insiste en que hay que actuar. “El Vaticano y los obispos del mundo llevan décadas expresando bellas palabras de solidaridad con las víctimas, pero no han tomado acciones. Se debe cesar a los obispos encubridores, indemnizar a las víctimas, denunciar los casos de pederastia clerical a la justicia o entregar los archivos canónicos con la documentación sobre estos crímenes”.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID