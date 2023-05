Imágenes dramáticas de personas clamando ayuda desde sus balcones, 9 muertos, más de 13.000 evacuados, más de 30 comunas inundadas, son, al momento, el balance de una ola de mal tiempo sin precendente que ha golpeado dramáticamente el centro-norte de Italia, donde en dos días llovió lo que normalmente solía llover en seis meses.



(Puede ser de s interés: La Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Emilia Romaña: emergencia en Italia deja muertos).

Lluvias torrenciales -que ya habían caído a principios de mes, provocando daños- volvieron a ensañarse con la región de Emilia-Romagna y vecinas, cuyos 21 ríos se salieron de cauce arrasando ciudades, pueblos, campos y provocando devastación, destrucción y muerte. Las localidades más afectadas son Cesena, Faenza, Forlí, Riccione, la zona de Ravenna, de Bologna y alrededores.

Facebook Twitter Linkedin

Fuertes lluvias afectan Emilia-Romagna Foto: EFE

La catástrofe, debida al cambio climático y a un proceso de “tropicalización” de Italia, según aseguró en una conferencia de prensa en esta capital el ministro Nello Musumeci, jefe de la Protección Civil, provocó, además, la cancelación del Gran Premio de Fórmula 1 de Imola, previsto para este domingo justamente en la zona afectada.



Mientras efectivos de las tres fuerzas armadas, 700 bomberos, 115 carabineros y 500 voluntarios –entre ellos, 130 especializados en rescates acuáticos y buzos- ya se encuentran en el escenario del desastre para rescatar a las personas que se han quedado atrapadas en sus casas, las autoridades le pidieron a la gente subir a los techos altos de las viviendas.



Las escuelas ya habían sido cerradas en los últimos días y el tránsito norte-sur de la península se encuentra colapsado por la inundación de vías de tren, carreteras y autopistas, así como por el derrumbe de puentes, barro y aludes que dificultan la circulación. Tanto es así que las autoridades también están pidiéndole a la gente no movilizarse.



Mientras seguía lloviendo y sigue vigente la alerta roja en esa zona de Italia –también prevista para mañana y ya golpeada a principios de mes con fuertes lluvias denominadas “bombas de agua”-, los noticieros mostraban imágenes impresionantes. No sólo rescatistas salvando en helicópteros y gomones a diversas personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, totalmente aisladas porque no funciona la red eléctrica. También se veían escenas de puentes derrumbados por barro y aludes y personas, la mayoría ancianas y frágiles, evacuadas por los rescatistas de zonas totalmente inundadas, que, además, quedaron sin agua potable.

No se acerquen a los ríos; quien vive cerca de cursos de agua, suba a los pisos altos. No se muevan si no es por necesidad FACEBOOK

TWITTER

“Emilia-Romagna ha pasado una noche dramática”, señaló esta mañana en las redes sociales el presidente de Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, que al margen de precisar los daños, dio la idea del drama. “Buena parte de nuestro territorio está irreconocible”, indicó.



“Estamos en contacto continuo con el gobierno, al que le hemos pedido movilizar todos los medios posibles para enfrentar la emergencia”, agregó, al pedirle a la población “máxima prudencia”. “No se acerquen a los ríos; quien vive cerca de cursos de agua, suba a los pisos altos. No se muevan si no es por necesidad y sigan las indicaciones de sus alcaldes y de las autoridades competentes”, urgió. Debido a la gravedad de la situación, comparó el desastre con el terremoto que sacudió a Emilia Romagna en 2012: “estamos en frente a otro terremoto, estamos en frente a eventos impredecibles: en algunos territorios, en las últimas 24 horas cayeron hasta 300 milímetros de agua, algo nunca visto en estas dimensiones en tan pocas horas en un territorio tan amplio”, dijo Bonaccini.

“El gobierno está presente y está listo para decretar medidas de urgencia para hacerle frente a la emergencia y ayudar a los ciudadanos golpeados por el mal tiempo“, aseguró, por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que en una escala rumbo al G-7 de Japón, hizo una videoconferencia con Bonaccini y con el comité operativo de la Protección Civil, presidido por Musumeci.

“Nada será como antes”

Facebook Twitter Linkedin

Fuertes inundaciones afectan varias regiones de Italia Foto: EFE

Nada será como antes y esto es algo que puede volver a pasar de nuevo en cualquier parte de Italia FACEBOOK

TWITTER

En una conferencia de prensa, Musumeci aseguró que lo que ocurre ahora en Emilia-Romagna es lo mismo que sucedió en la isla de Ischia en noviembre del año pasado, cuando un terrible alud, provocado también por fuertes lluvias, arrasó una zona y causó 12 muertos.



“Nada será como antes y esto es algo que puede volver a pasar de nuevo en cualquier parte de Italia”, advirtió el ministro, al culpar al cambio climático y el proceso de tropicalización padecido por Italia, víctima últimamente de “largos períodos de sequía y breves períodos de lluvias intensas”. Al respecto, Musumeci subrayó que, para peor, cuando el terreno está muy seco, “en lugar de absorber las precipitaciones, se cementifica, con daños inimaginables”.



(Lea aquí: Venecia: ¿es cierto que puede quedar bajo el agua antes de que acabe este siglo?).

​

Como ahora debido a estos fenómenos meteorológicos extremos, suele llover en dos días lo que solía llover en seis meses, Musumeci planteó la urgente necesidad de recalificar la red de distribución y de absorción de las aguas en toda la península, para prevenir y reducir riesgos. “En Italia no se hacen diques desde hace 40 años”, denunció.

Víctimas

Facebook Twitter Linkedin

Miles de personas se encuentran afectadas por las torrenciales lluvias Foto: EFE

En medio de un clima de gran conmoción, comenzaban a conocerse las identidades de algunas de las víctimas. Según el Corriere della Sera, entre ellas están Sauro Manuzzi y Palma Maraldi, marido y mujer, de unos sesenta años, matrimonio que al salir anoche a controlar su empresa agrícola de Ronta di Cesena, tras el desborde del río Savio, resultó arrollada por el torrente de agua que invadió una carretera.



Además, un hombre mayor murió ahogado en su casa de campo de Forlí, también arrasada por el agua del desbordado río Montone; una alemana fue encontrada sin vida en la playa de Cesenatico, probablemente arrastrada por la furia de las aguas; y otra persona que murió atrapada en su vehículo, entre las localidades de Solarolo y Castel Bolognese. “El cuerpo aún no ha sido recuperado porque el auto está completamente sumergido”, precisó el prefecto de Ravenna, mientas nadie descartaba un saldo aún mayor de muertos.

Más noticias en EL TIEMPO