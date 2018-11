Inundaciones en Italia le han quitado la vida a al menos 29 personas

Doce personas murieron este domingo en la isla italiana de Sicilia (sur) como consecuencia del fuerte temporal que azota Italia desde hace una semana y ha causado 29 fallecidos y cuantiosos daños materiales en varias regiones del país.

De las doce víctimas mortales, nueve murieron en una casa en la localidad de Casteldaccia después de desbordarse el río Milicia, una décima en Vicari, ambas en la provincia de Palermo, y otras dos en Cammarata, en la provincia de Agrigento.



Las autoridades buscan en Corleone, en la provincia de Palermo, a un médico al que se le perdió la pista cuando conducía en su vehículo hacia el hospital en el que trabajaba.



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, visitó Sicilia y afirmó que el Gobierno italiano, formado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, evaluará la próxima semana si debe “decretar el estado de emergencia en las regiones que lo han solicitado” por los daños sufridos a causa del mal tiempo.

Tras esta reunión, prosiguió el jefe del Gobierno, “se adoptarán las medidas necesarias y se movilizarán los primeros recursos” financieros para hacer frente a estas situaciones de emergencia.



Conte dijo que el Ejecutivo trabajará para desarrollar un plan que modernice el sistema de infraestructuras del país, iniciativa que “requerirá de una inversión adecuada”.



Finalmente, explicó que en Sicilia, las autoridades y los equipos de emergencia trabajan para “recuperar la normalidad y restablecer las comunicaciones”, así como para acceder a algunos municipios de la provincia de Palermo que han quedado aislados por las lluvias.

En la isla, además, se suspendieron varias líneas ferroviarias. Pero, en el país, el temporal no solo ha afectado Sicilia sino otras regiones.



El Departamento de Protección Civil dijo que seis regiones están en alerta naranja por las lluvias, las del Veneto, Friuli Venezia Giulia y Emilia-Romagna, en el norte, y las de Calabria, Sicilia y Cerdeña en el sur.



El ministro de Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, visitó la región del Veneto (norte), que, junto con Liguria (norte), es una de las más afectadas.

Salvini confirmó que el Ejecutivo movilizará de forma inmediata “250 millones de euros para las zonas dañadas”.

El también vice primer ministro dijo que el Gobierno italiano analizará pedir a Bruselas ayuda para la emergencia. “Nosotros a la Unión Europea, como país, damos al menos 5.000 millones más de lo que recibimos, por lo que me parece que es lo mínimo pedir en un caso de calamidad lo que es un derecho”, opinó.



Salvini recordó que la Comisión Europea, en una decisión sin precedentes, pidió a Italia un nuevo borrador presupuestario, después de que el presentado estimó un déficit para el 2019 de 2,4 por ciento del producto interno bruto, una cifra que preocupa a Bruselas.



“Que Italia no esté respetando algunas normativas europeas es una cosa que hay que demostrar. La Comisión ha aprobado todos los presupuestos de los últimos años, que han aumentado la deuda pública en 300.000 millones de euros. No entiendo por qué envía cartas ahora a quien quiere revertir esta tendencia”, dijo.



